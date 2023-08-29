https://uz.sputniknews.ru/20230829/zelenskiy-polzovateli-sotsseti-vozmuscheniye-38334168.html

Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ

Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ

Пользователи популярной соцсети отрицательно высказались о проведении президентом Украины заседания ставки.

2023-08-29T12:35+0500

2023-08-29T12:35+0500

2023-08-29T12:35+0500

в мире

украина

владимир зеленский

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ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о проведении заседания ставки, сообщает РИА Новости."И никакой подготовки к миру или хотя бы попытки его достичь. Какой позор", — возмутился noone."Украинский режим должен пасть, это единственный путь к миру", — считает Xendrius on YouTube."Ты забыл об основном задании - о попрошайничестве денег налогоплательщиков на Западе", — напомнил Najem M."Путин завладеет Украиной до наступления весны", — прогнозирует Tom."Как кто-то может верить твоим словам или воспринимать тебя серьезно? Ты постоянно врешь. Какой же ты клоун", — негодует Kishineff.В понедельник Зеленский провел заседание ставки, на котором обсуждались вопросы налаживания инфраструктуры к зиме и программа подготовки к использованию западных истребителей.Ранее Sputnik сообщал о том, как Илон Маск проучил Зеленского за дерзость.

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