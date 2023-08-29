https://uz.sputniknews.ru/20230829/zelenskiy-polzovateli-sotsseti-vozmuscheniye-38334168.html
Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ
Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ
Пользователи популярной соцсети отрицательно высказались о проведении президентом Украины заседания ставки.
2023-08-29T12:35+0500
2023-08-29T12:35+0500
2023-08-29T12:35+0500
в мире
украина
владимир зеленский
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/15/37040051_0:0:641:360_1920x0_80_0_0_8a721c0b6d5830ab4c1b16a756df9aa5.jpg
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik. Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о проведении заседания ставки, сообщает РИА Новости."И никакой подготовки к миру или хотя бы попытки его достичь. Какой позор", — возмутился noone."Украинский режим должен пасть, это единственный путь к миру", — считает Xendrius on YouTube."Ты забыл об основном задании - о попрошайничестве денег налогоплательщиков на Западе", — напомнил Najem M."Путин завладеет Украиной до наступления весны", — прогнозирует Tom."Как кто-то может верить твоим словам или воспринимать тебя серьезно? Ты постоянно врешь. Какой же ты клоун", — негодует Kishineff.В понедельник Зеленский провел заседание ставки, на котором обсуждались вопросы налаживания инфраструктуры к зиме и программа подготовки к использованию западных истребителей.Ранее Sputnik сообщал о том, как Илон Маск проучил Зеленского за дерзость.
украина
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/15/37040051_74:0:554:360_1920x0_80_0_0_63ee35d565e512535438edb529d6b60a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире украина владимир зеленский
в мире украина владимир зеленский
Зеленского обвинили в предательстве после заявления о ВСУ
Пользователи популярной соцсети отрицательно высказались о проведении президентом Украины заседания ставки.
ТАШКЕНТ, 29 авг — Sputnik.
Пользователи соцсети X негативно оценили заявление Владимира Зеленского о проведении заседания ставки, сообщает РИА Новости.
"И никакой подготовки к миру или хотя бы попытки его достичь. Какой позор", — возмутился noone.
"Украинский режим должен пасть, это единственный путь к миру", — считает Xendrius on YouTube.
"Ты забыл об основном задании - о попрошайничестве денег налогоплательщиков на Западе", — напомнил Najem M.
"Путин завладеет Украиной до наступления весны", — прогнозирует Tom.
"Как кто-то может верить твоим словам или воспринимать тебя серьезно? Ты постоянно врешь. Какой же ты клоун", — негодует Kishineff.
В понедельник Зеленский провел заседание ставки, на котором обсуждались вопросы налаживания инфраструктуры к зиме и программа подготовки к использованию западных истребителей.