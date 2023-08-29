https://uz.sputniknews.ru/20230829/zira-polza-vred-38321387.html
И специя, и лекарство: чем полезна зира
И специя, и лекарство: чем полезна зира
Кумин (зиру) с древности используют как лекарство и приправу. Особенно традиционная специя для плова популярна в Азии. Однако зира может быть нанести вред здоровью, если пользоваться ею неправильно.
2023-08-29T06:56+0500
2023-08-29T06:56+0500
2023-08-29T09:47+0500
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Зиру традиционно добавляют к плову и мясу, но хороша она и в других блюдах. О пользе и вреде кумина — в материале наших коллег из Sputnik Армения.Зира — травянистое растение семейства зонтичных. У нее множество названий: кумин, римский тмин, кмин, зэра... Часто ее путают с тмином из-за внешней схожести, но по вкусу это две совершенно разные приправы.Родиной растения считается Средняя Азия, но выращивают ее также в Индии, Юго-Восточной Азии, Иране, Афганистане, Северной Африке и Латинской Америке.Традиционно зиру сочетают с куркумой, красным перцем и кориандром (кинзой). Она также является ключевым ингредиентом многих индийских приправ.Зира в кулинарииКумин прекрасно подходит для самых различных блюд из мяса, рыбы, риса, бобов, овощей, хороша она также в маринадах и соусах.Семена зиры входят в популярную индийскую пряную смесь "гарам-масала". Помимо этого, кумин добавляют в состав соуса карри и в знаменитый соус чили.В армянской кухне молотую зиру используют для приготовления известной приправы под названием "Чаман". Именно чаман делает столь особенным сыровяленую колбасу суджух и вырезку из мяса бастурму.Используют кумин в хлебных и кондитерских изделиях, при изготовлении сыров.В состав специи входит большое количество микро- и макроэлементов, а также витаминов, которые благоприятно сказываются на деятельности всего организма.Полезные свойства куминаКумин богат витаминами и микроэлементами. При регулярном его употреблении улучшается работа пищеварительной системы, активируется процесс очистки организма от шлаков и токсинов.Зира — ценный источник железа, что особенно ценно при анемии. Она препятствует образованию тромбов и является прекрасной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Положительно сказывается кумин на деятельности нервной системы, что помогает справиться с бессонницей, стрессом и усталостью.Кумином также лечат глазные и кожные болезни.Зира: противопоказанияВред кумин может принести людям с язвой или гастритом с повышенной кислотностью. Нельзя употреблять его при сахарном диабете, поскольку пряность содержит компоненты, повышающие уровень сахара в крови.Специю следует с осторожностью употреблять также людям, которые страдают частыми аллергическими реакциями: ее нельзя применять при индивидуальной непереносимости, склонности к аллергии.Важно! Запрещается потреблять отсыревшие семена зиры, поскольку они могут вызвать тяжелое отравление.Как выбрать качественный куминДля того чтобы выбрать хорошую зиру, разотрите несколько зернышек пальцами. Качественная специя должна быть хорошо высушена и иметь сильный свежий аромат.Читайте также: Вся правда о черном чае
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зира специя для плова блюд кулинария чем полезна что происходит с организмом в чем польза лекарство народная медицина какие болезни лечит микроэлементы железо анемия болезни глаз очистка от шлаков токсинов детокс образование тромбов бессонница болезни сердца кожи противопоказания кому нельзя
зира специя для плова блюд кулинария чем полезна что происходит с организмом в чем польза лекарство народная медицина какие болезни лечит микроэлементы железо анемия болезни глаз очистка от шлаков токсинов детокс образование тромбов бессонница болезни сердца кожи противопоказания кому нельзя
И специя, и лекарство: чем полезна зира
06:56 29.08.2023 (обновлено: 09:47 29.08.2023)
Кумин (зиру) с древности используют как лекарство и приправу. Особенно традиционная специя для плова популярна в Азии. Однако зира может быть нанести вред здоровью, если пользоваться ею неправильно.
Зиру традиционно добавляют к плову и мясу, но хороша она и в других блюдах. О пользе и вреде кумина — в материале наших коллег из Sputnik Армения
.
Зира — травянистое растение семейства зонтичных. У нее множество названий: кумин, римский тмин, кмин, зэра... Часто ее путают с тмином из-за внешней схожести, но по вкусу это две совершенно разные приправы.
Родиной растения считается Средняя Азия, но выращивают ее также в Индии, Юго-Восточной Азии, Иране, Афганистане, Северной Африке и Латинской Америке.
Традиционно зиру сочетают с куркумой, красным перцем и кориандром (кинзой). Она также является ключевым ингредиентом многих индийских приправ.
Зира в кулинарии
Кумин прекрасно подходит для самых различных блюд из мяса, рыбы, риса, бобов, овощей, хороша она также в маринадах и соусах.
Семена зиры входят в популярную индийскую пряную смесь "гарам-масала". Помимо этого, кумин добавляют в состав соуса карри и в знаменитый соус чили.
В армянской кухне молотую зиру используют для приготовления известной приправы под названием "Чаман". Именно чаман делает столь особенным сыровяленую колбасу суджух и вырезку из мяса бастурму.
Используют кумин в хлебных и кондитерских изделиях, при изготовлении сыров.
В состав специи входит большое количество микро- и макроэлементов, а также витаминов, которые благоприятно сказываются на деятельности всего организма.
Полезные свойства кумина
Кумин богат витаминами и микроэлементами. При регулярном его употреблении улучшается работа пищеварительной системы, активируется процесс очистки организма от шлаков и токсинов.
Зира — ценный источник железа, что особенно ценно при анемии. Она препятствует образованию тромбов и является прекрасной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний.
Положительно сказывается кумин на деятельности нервной системы, что помогает справиться с бессонницей, стрессом и усталостью.
Кумином также лечат глазные и кожные болезни.
Зира: противопоказания
Вред кумин может принести людям с язвой или гастритом с повышенной кислотностью. Нельзя употреблять его при сахарном диабете, поскольку пряность содержит компоненты, повышающие уровень сахара в крови.
Специю следует с осторожностью употреблять также людям, которые страдают частыми аллергическими реакциями: ее нельзя применять при индивидуальной непереносимости, склонности к аллергии.
Важно! Запрещается потреблять отсыревшие семена зиры, поскольку они могут вызвать тяжелое отравление.
Как выбрать качественный кумин
Для того чтобы выбрать хорошую зиру, разотрите несколько зернышек пальцами. Качественная специя должна быть хорошо высушена и иметь сильный свежий аромат.