https://uz.sputniknews.ru/20230829/zira-polza-vred-38321387.html

И специя, и лекарство: чем полезна зира

И специя, и лекарство: чем полезна зира

Кумин (зиру) с древности используют как лекарство и приправу. Особенно традиционная специя для плова популярна в Азии. Однако зира может быть нанести вред здоровью, если пользоваться ею неправильно.

2023-08-29T06:56+0500

2023-08-29T06:56+0500

2023-08-29T09:47+0500

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Зиру традиционно добавляют к плову и мясу, но хороша она и в других блюдах. О пользе и вреде кумина — в материале наших коллег из Sputnik Армения.Зира — травянистое растение семейства зонтичных. У нее множество названий: кумин, римский тмин, кмин, зэра... Часто ее путают с тмином из-за внешней схожести, но по вкусу это две совершенно разные приправы.Родиной растения считается Средняя Азия, но выращивают ее также в Индии, Юго-Восточной Азии, Иране, Афганистане, Северной Африке и Латинской Америке.Традиционно зиру сочетают с куркумой, красным перцем и кориандром (кинзой). Она также является ключевым ингредиентом многих индийских приправ.Зира в кулинарииКумин прекрасно подходит для самых различных блюд из мяса, рыбы, риса, бобов, овощей, хороша она также в маринадах и соусах.Семена зиры входят в популярную индийскую пряную смесь "гарам-масала". Помимо этого, кумин добавляют в состав соуса карри и в знаменитый соус чили.В армянской кухне молотую зиру используют для приготовления известной приправы под названием "Чаман". Именно чаман делает столь особенным сыровяленую колбасу суджух и вырезку из мяса бастурму.Используют кумин в хлебных и кондитерских изделиях, при изготовлении сыров.В состав специи входит большое количество микро- и макроэлементов, а также витаминов, которые благоприятно сказываются на деятельности всего организма.Полезные свойства куминаКумин богат витаминами и микроэлементами. При регулярном его употреблении улучшается работа пищеварительной системы, активируется процесс очистки организма от шлаков и токсинов.Зира — ценный источник железа, что особенно ценно при анемии. Она препятствует образованию тромбов и является прекрасной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний. Положительно сказывается кумин на деятельности нервной системы, что помогает справиться с бессонницей, стрессом и усталостью.Кумином также лечат глазные и кожные болезни.Зира: противопоказанияВред кумин может принести людям с язвой или гастритом с повышенной кислотностью. Нельзя употреблять его при сахарном диабете, поскольку пряность содержит компоненты, повышающие уровень сахара в крови.Специю следует с осторожностью употреблять также людям, которые страдают частыми аллергическими реакциями: ее нельзя применять при индивидуальной непереносимости, склонности к аллергии.Важно! Запрещается потреблять отсыревшие семена зиры, поскольку они могут вызвать тяжелое отравление.Как выбрать качественный куминДля того чтобы выбрать хорошую зиру, разотрите несколько зернышек пальцами. Качественная специя должна быть хорошо высушена и иметь сильный свежий аромат.Читайте также: Вся правда о черном чае

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