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Не так уж и вреден: вся правда о черном чае
Не так уж и вреден: вся правда о черном чае
Говорят, что черный чай не насколько полезен, как зеленый. Эксперт развеяла все слухи, разъяснив, кому может быть полезен черный чай.
2022-02-07T07:30+0500
2022-02-07T07:30+0500
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Черный чай полезен для организма не менее зеленого. Например, по результатам различных исследований, черный чай обладает способностью уменьшать концентрацию глюкозы в крови. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Мария Константинова.Одно из таких исследований — это работа американских ученых, которые выявили способность напитка повышать выработку эндогенного инсулина в поджелудочной железе, что заставляет ткани организма поглощать сахар и снижать его уровень в крови. Также в черном чае содержатся полифенолы — вещества-антиоксиданты, которые позволяют сохранить баланс микрофлоры кишечника и помогают организму уничтожать определенные патогенные бактерии.Регулярный прием черного чая помогает также избежать развития гипертонии и атеросклероза. Поэтому сложно говорить о том, что черный чай вреден на фоне зеленого."Каждый напиток несет в себе определенные свойства, и каждый человек должен выбрать, какой подходит именно ему. Их общее полезное свойство — чай менее вреден, чем кофе. Да, в чайных листьях содержится теин, но он действует более мягко, чем кофеин", — объяснила Константинова.Читайте также:Как правильно питаться во время роста заболеваемости &gt;&gt;Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день &gt;&gt;
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Не так уж и вреден: вся правда о черном чае

07:30 07.02.2022
© PixabayЧай
Чай - Sputnik Узбекистан, 1920, 07.02.2022
© Pixabay
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Говорят, что черный чай не насколько полезен для здоровья, как зеленый. Эксперт развеяла все слухи, объяснив, кому может быть полезен черный чай.
Черный чай полезен для организма не менее зеленого. Например, по результатам различных исследований, черный чай обладает способностью уменьшать концентрацию глюкозы в крови. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Мария Константинова.
Одно из таких исследований — это работа американских ученых, которые выявили способность напитка повышать выработку эндогенного инсулина в поджелудочной железе, что заставляет ткани организма поглощать сахар и снижать его уровень в крови.
Также в черном чае содержатся полифенолы — вещества-антиоксиданты, которые позволяют сохранить баланс микрофлоры кишечника и помогают организму уничтожать определенные патогенные бактерии.
Регулярный прием черного чая помогает также избежать развития гипертонии и атеросклероза. Поэтому сложно говорить о том, что черный чай вреден на фоне зеленого.
"Каждый напиток несет в себе определенные свойства, и каждый человек должен выбрать, какой подходит именно ему. Их общее полезное свойство — чай менее вреден, чем кофе. Да, в чайных листьях содержится теин, но он действует более мягко, чем кофеин", — объяснила Константинова.

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