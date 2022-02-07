https://uz.sputniknews.ru/20220207/ne-tak-uj-i-vreden-vsya-pravda-o-chernom-chae-22577559.html

Не так уж и вреден: вся правда о черном чае

Не так уж и вреден: вся правда о черном чае

Говорят, что черный чай не насколько полезен, как зеленый. Эксперт развеяла все слухи, разъяснив, кому может быть полезен черный чай.

2022-02-07T07:30+0500

2022-02-07T07:30+0500

2022-02-07T07:30+0500

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Черный чай полезен для организма не менее зеленого. Например, по результатам различных исследований, черный чай обладает способностью уменьшать концентрацию глюкозы в крови. Об этом в интервью РИА Новости рассказала диетолог Мария Константинова.Одно из таких исследований — это работа американских ученых, которые выявили способность напитка повышать выработку эндогенного инсулина в поджелудочной железе, что заставляет ткани организма поглощать сахар и снижать его уровень в крови. Также в черном чае содержатся полифенолы — вещества-антиоксиданты, которые позволяют сохранить баланс микрофлоры кишечника и помогают организму уничтожать определенные патогенные бактерии.Регулярный прием черного чая помогает также избежать развития гипертонии и атеросклероза. Поэтому сложно говорить о том, что черный чай вреден на фоне зеленого."Каждый напиток несет в себе определенные свойства, и каждый человек должен выбрать, какой подходит именно ему. Их общее полезное свойство — чай менее вреден, чем кофе. Да, в чайных листьях содержится теин, но он действует более мягко, чем кофеин", — объяснила Константинова.Читайте также:Как правильно питаться во время роста заболеваемости >>Что будет с организмом, если есть морскую капусту каждый день >>

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