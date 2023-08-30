https://uz.sputniknews.ru/20230830/nikaragua-uzbekistan-prestupnik-ekstraditsiya-interpol-38385720.html
Узбекистанец незаконно переправлял людей в США, его задержали в Никарагуа
Узбекистанец незаконно переправлял людей в США, его задержали в Никарагуа
Интерпол РУз разыскивал его за мошенничество в крупных размерах. Задержанный предстанет перед судом.
2023-08-30T12:37+0500
2023-08-30T12:37+0500
2023-08-30T17:29+0500
поиск преступников
борьба с преступностью
интерпол
экстрадиция
узбекистан
общество
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Из Никарагуа в Узбекистан экстрадировали мужчину, разыскиваемого за совершение мошенничества в крупных размерах, сообщает пресс-служба МВД республики.Подозреваемый нелегально переправлял иностранных граждан в США через страны Латинской Америки, указано в сообщении.Мужчину задержали, а затем сотрудники Интерпола этапировали его в Узбекистан, где состоится суд. "Эта процедура была бы невозможна без содействия и поддержки сотрудников МИД Узбекистана, представителей Таможенной и пограничной службы США в Анкаре, Панаме, Мексике, представителя МВД России в Никарагуа, сотрудников Отделов по расследованию уголовных дел за рубежом Службы Дипломатической безопасности Государственного Департамента США в Ташкенте, Стамбуле, Манагуа, Панаме, Мексике", — отметили в пресс-службе. Ранее Sputnik сообщал о том, что из Каира в Ташкент доставили узбекистанца, находящегося в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях. Экстрадицию по линии Интерпола осуществили из Египта впервые.
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общество узбекистан поиск преступников интерпол экстрадиция борьба с преступностью никарагуа
общество узбекистан поиск преступников интерпол экстрадиция борьба с преступностью никарагуа
Узбекистанец незаконно переправлял людей в США, его задержали в Никарагуа
12:37 30.08.2023 (обновлено: 17:29 30.08.2023)
Интерпол РУз разыскивал его за мошенничество в крупных размерах. Задержанный предстанет перед судом.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Из Никарагуа в Узбекистан экстрадировали мужчину, разыскиваемого за совершение мошенничества в крупных размерах, сообщает
пресс-служба МВД республики.
Подозреваемый нелегально переправлял иностранных граждан в США через страны Латинской Америки, указано в сообщении.
Мужчину задержали, а затем сотрудники Интерпола этапировали его в Узбекистан, где состоится суд.
"Эта процедура была бы невозможна без содействия и поддержки сотрудников МИД Узбекистана, представителей Таможенной и пограничной службы США в Анкаре, Панаме, Мексике, представителя МВД России в Никарагуа, сотрудников Отделов по расследованию уголовных дел за рубежом Службы Дипломатической безопасности Государственного Департамента США в Ташкенте, Стамбуле, Манагуа, Панаме, Мексике", — отметили в пресс-службе.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что из Каира в Ташкент доставили узбекистанца, находящегося в международном розыске по подозрению в участии в религиозно-экстремистских организациях. Экстрадицию по линии Интерпола осуществили из Египта впервые.