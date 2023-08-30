https://uz.sputniknews.ru/20230830/otborochnyye-matchi-kubka-azii-23-kogda-s-kem-sygrayut-futbolisty-uzbekistana-38395155.html
Отборочные матчи Кубка Азии U-23: когда и с кем сыграет сборная Узбекистана
Отборочные матчи Кубка Азии U-23: когда и с кем сыграет сборная Узбекистана
Соперниками сборной Узбекистана станут футболисты из Афганистана, Гонконга и Ирана
2023-08-30T14:18+0500
2023-08-30T14:18+0500
2023-08-30T14:39+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Игры Олимпийской сборной Узбекистана в рамках отборочных матчей Кубка Азии U-23 по футболу 2024 года назначены на 6, 9 и 12 сентября, сообщает НОК.Сборная республики сыграет с соперниками из Афганистана, Гонконга и Ирана:Отборочные матчи Кубка Азии U-23 по футболу 2024 года пройдут в Ташкенте с 6 по 12 сентября на столичном стадионе "ЖАР". Напомним, Кубок Азии среди игроков до 23 лет пройдет с 15 апреля по 3 мая 2024 года в Катаре.Он станет лицензионным турниром Париж-2024. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую Олимпийскую путевку, а обладательница четвертого — продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф (система розыгрыша, при которой участник выбывает из турнира после первого же поражения).
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узбекистан спорт футбол сборная команда кубок азии u-23 отборочные матчи афганистан гонконг иран олимпийская сборная
Отборочные матчи Кубка Азии U-23: когда и с кем сыграет сборная Узбекистана
14:18 30.08.2023 (обновлено: 14:39 30.08.2023)
Соперниками сборной Узбекистана станут футболисты из Афганистана, Гонконга и Ирана.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Игры Олимпийской сборной Узбекистана в рамках отборочных матчей Кубка Азии U-23 по футболу 2024 года назначены на 6, 9 и 12 сентября, сообщает НОК
.
Сборная республики сыграет с соперниками из Афганистана, Гонконга и Ирана:
1 тур: Узбекистан — Афганистан (6 сентября, в 19.00),
2 тур: Гонконг — Узбекистан (9 сентября, в 19.00),
3 тур: Узбекистан — Иран (12 сентября, в 19.00).
Отборочные матчи Кубка Азии U-23 по футболу 2024 года пройдут в Ташкенте с 6 по 12 сентября на столичном стадионе "ЖАР".
Он станет лицензионным турниром Париж-2024. Команды, занявшие первые 3 места, получат прямую Олимпийскую путевку, а обладательница четвертого — продолжит борьбу в межконтинентальном плей-офф (система розыгрыша, при которой участник выбывает из турнира после первого же поражения).