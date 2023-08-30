https://uz.sputniknews.ru/20230830/psov-aeroport-ataka-bpla-samolety-pojar-38383647.html
В аэропорту Пскова из-за атаки украинских дронов загорелись самолеты Ил-76
В аэропорту Пскова из-за атаки украинских дронов загорелись самолеты Ил-76
Для ликвидации последствий возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек. Жертв и пострадавших нет.
2023-08-30T12:04+0500
2023-08-30T12:04+0500
2023-08-30T12:11+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщает РИА Новости со ссылкой на сайт регионального главка МЧС РФ.Для ликвидации последствий возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек. Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников в псковском аэропорту, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализовали, угрозы распространения огня нет. ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника.В ночь на среду российские военные уничтожили два БПЛА в Тульской области.Ранее Sputnik сообщал о том, что Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик.
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в мире происшествия псков россия аэропорт всу беспилотник атака самолет пожар
в мире происшествия псков россия аэропорт всу беспилотник атака самолет пожар
В аэропорту Пскова из-за атаки украинских дронов загорелись самолеты Ил-76
12:04 30.08.2023 (обновлено: 12:11 30.08.2023)
Для ликвидации последствий возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек. Жертв и пострадавших нет.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Военно-транспортные самолеты Ил-76 загорелись в Пскове, сообщает РИА Новости
со ссылкой на сайт регионального главка МЧС РФ.
"Двадцать девятого августа, в 23.28, поступило сообщение о возгорании воздушных судов военно-транспортной авиации Ил-76 в Пскове", — указано в сообщении.
Для ликвидации последствий возгорания задействовали 21 единицу техники и 65 человек.
Ранее губернатор региона Михаил Ведерников сообщил об отражении атаки беспилотников в псковском аэропорту, предварительно, обошлось без жертв. Там возник пожар, очаги локализовали, угрозы распространения огня нет.
ВСУ в последнее время регулярно пытаются атаковать центральную часть России с помощью беспилотников. Так, Минобороны РФ сообщило, что в ночь на понедельник в небе над Брянской областью дежурные средства ПВО сбили два украинских беспилотника.
В ночь на среду российские военные уничтожили два БПЛА в Тульской области.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Черноморский флот может получить новый дрон-разведчик.