https://uz.sputniknews.ru/20230830/rossiya-samolet-unichtojeniye-katera-vsu-chernoye-morye-38376527.html

Российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом

Российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом

Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до полусотни человек в акватории Черного моря.

2023-08-30T09:22+0500

2023-08-30T09:22+0500

2023-08-30T10:11+0500

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Напомним, что российские самолеты 22 августа ликвидировали два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок. Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — уничтожили около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, где видно, как российский истребитель расстреливает из бортовой пушки катер, который пытался активно маневрировать.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.

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