https://uz.sputniknews.ru/20230830/rossiya-samolet-unichtojeniye-katera-vsu-chernoye-morye-38376527.html
Российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом
Российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом
Самолет морской авиации Черноморского флота уничтожил четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до полусотни человек в акватории Черного моря.
2023-08-30T09:22+0500
2023-08-30T09:22+0500
2023-08-30T10:11+0500
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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.Напомним, что российские самолеты 22 августа ликвидировали два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок. Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — уничтожили около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, где видно, как российский истребитель расстреливает из бортовой пушки катер, который пытался активно маневрировать.Ранее Sputnik сообщал о том, что российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.
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спецоперация в мире россия черное море всу вооружение самолет
спецоперация в мире россия черное море всу вооружение самолет
Российский самолет уничтожил в Черном море четыре катера ВСУ с десантом
09:22 30.08.2023 (обновлено: 10:11 30.08.2023)
Самолет морской авиации Черноморского флота ликвидировал четыре быстроходных военных катера с десантом ВСУ общей численностью до полусотни человек в акватории Черного моря.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik.
Самолет Черноморского флота уничтожил в акватории Черного моря четыре военных катера с десантными группами ВСУ общей численностью до 50 человек, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Минобороны России.
"Тридцатого августа около 00.00 мск самолетом морской авиации Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре быстроходных военных катера с десантными группами военнослужащих украинских сил специальных операций общей численностью до 50 человек", — говорится в сообщении военного ведомства.
Напомним, что российские самолеты 22 августа ликвидировали два украинских катера в Черном море. Ночью экипаж самолета Су-30СМ уничтожил разведывательный катер в районе российских газодобывающих установок.
Второй катер — быстроходное судно производства США Willard Sea — уничтожили около 11.00 мск восточнее острова Змеиный. Позднее Минобороны опубликовало видео этого инцидента, где видно, как российский истребитель расстреливает из бортовой пушки катер, который пытался активно маневрировать.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что российские вертолеты уничтожили опорный пункт ВСУ под Красным Лиманом.