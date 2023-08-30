https://uz.sputniknews.ru/20230830/tashkent-detskaya-biblioteka-otkrytiye-programma-38397627.html

В Ташкенте завтра откроется Республиканская детская библиотека — что ждет гостей

В Ташкенте завтра откроется Республиканская детская библиотека — что ждет гостей

В день открытия Дома книги после реставрации для посетителей подготовили мастер-классы, презентацию книг, чайную церемонию и спектакль Узбекского Национального театра кукол.

2023-08-30T15:38+0500

2023-08-30T15:38+0500

2023-08-30T17:30+0500

узбекистан

ташкент

библиотека

дети

реставрация

открытие

программа

общество

культура

чтение

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Завтра Ташкенте состоится открытие после реставрации Республиканской детской библиотеки, сообщает Фонд развития культуры и искусства.С 12.00 до 20.00 в обновленном Доме книги пройдут лекция от главного архитектора Республиканской детской библиотеки Любови Леонтьевой, открытая дискуссия "О становлении молодого дирижера" Асадбека Абиджанова и обсуждение книги психолога Натальи Ремиш "Просто о важном". Все желающие смогут принять участие в мастер-классах на тему моушн-дизайна (создание анимационной графики), флористики, игры на фортепиано для начинающих и другие событиях, которые будут интересны как детям, так и взрослым.Завершит вечер показ спектакля "Бей дубинка" Узбекского Национального театра кукол.Напомним, что здание библиотеки имеет богатую историю. Его построили в начале XX века предприниматели из Коканда братья Вадьяевы. В 60-х годах прошлого века отдел юношеской библиотеки имени Алишера Навои перенесли в библиотечное помещение дома Вадьяевых, которое впоследствии было полностью отдано под Республиканскую детскую библиотеку.Объект признали архитектурным памятником столицы начала XX века, а также включили в национальный перечень объектов недвижимости материального культурного наследия, охраняемых государством.Реконструкция здания велась с сентября 2020 года по проекту петербургского архитектурного бюро Ludi Architects. Специалисты расчистили его от старых наслоений краски и штукатурки, усилили конструкции и внедрили новую инженерную систему.В обновленной библиотеке имеются 180 тысяч томов узбекской и мировой детской литературы, электронные издания, фонд видео- и аудиоресурсов, комната для прослушивания аудиокниг и амфитеатр. Использование современных информационных технологий облегчит работу сотрудников и создаст дополнительные удобства для юных читателей.Теперь здесь можно проводить международные конференции, семинары и другие мероприятия, в том числе в режиме онлайн.Ранее Sputnik сообщал о том, что Республиканскую детскую библиотеку посетил Шавкат Мирзиёев.

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