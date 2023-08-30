Как выглядит отреставрированная детская библиотека в Ташкенте — ее посетил Мирзиёев
09:54 30.08.2023 (обновлено: 12:24 30.08.2023)
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
В обновленной по проекту петербургского архитектурного бюро библиотеке имеются 180 тысяч томов узбекской и мировой детской литературы, электронные издания, фонд видео- и аудиоресурсов, комната для прослушивания аудиокниг и амфитеатр.
ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил обновленную Республиканскую детскую библиотеку, сообщает пресс-служба президента.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
Историческое здание, построенное в 1907 году, отреставрировали и оборудовали по современным стандартам. Проект реконструкции реализовало петербургское бюро Ludi Architects. Здесь создали уютную, располагающую к чтению атмосферу для того, чтобы Дом книги стал любимым местом не только детей, но и взрослых.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку.
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку.
© Пресс-служба президента Узбекистана
"Здесь собран богатый фонд узбекской и мировой детской литературы, состоящий из 180 тысяч книг. Внедрены современные информационные технологии, что облегчает работу сотрудников и создает дополнительные удобства для юных читателей. В частности, посетителям будет выдаваться специальная ID-карта. Регистрация читателей, процессы выдачи и возвращения книг будут организованы в электронной форме", — говорится в сообщении.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
В настоящее время особое внимание здесь уделяют развитию электронной библиотеки, пополнению фонда видео- и аудиоресурсов, созданию полезного веб-контента. Есть комната для прослушивания аудиокниг.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
Теперь в библиотеке можно проводить международные конференции, семинары и другие мероприятия, в том числе в режиме онлайн. Окружающую территорию благоустроили, организовали небольшой амфитеатр.
Президент ознакомился с этими условиями, пообщался с юными любителями книг и иностранных языков.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
Он подчеркнул, что необходимо эффективно связать библиотеку со школами, чтобы они могли пользоваться 180-тысячным книжным фондом, привлечь сюда больше молодежи.
© Пресс-служба президента УзбекистанаШавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
Шавкат Мирзиёев осмотрел отреставрированную детскую библиотеку
© Пресс-служба президента Узбекистана
Также Мирзиёев дал указание выделить библиотеке автомобиль и пополнить фонд новыми книгами.
Ранее Sputnik сообщал о том, что глава Узбекистана посетил в Ташкенте Центр таможенного оформления при Таможенном комитете.