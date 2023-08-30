https://uz.sputniknews.ru/20230830/mirziyoyev-detskaya-biblioteka-restavratsiya-vizit-38377222.html

Как выглядит отреставрированная детская библиотека в Ташкенте — ее посетил Мирзиёев

Как выглядит отреставрированная детская библиотека в Ташкенте — ее посетил Мирзиёев

В обновленной по проекту петербургского архитектурного бюро библиотеке имеются 180 тысяч томов узбекской и мировой детской литературы, электронные издания, фонд видео- и аудиоресурсов

2023-08-30T09:54+0500

2023-08-30T09:54+0500

2023-08-30T12:24+0500

общество

узбекистан

президент узбекистана

шавкат мирзиёев

дети

библиотека

реставрация

открытие

фото

книги

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1d/38372146_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_4c0c18933c5d86ac5b08d1dec6c89962.jpg

ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. Шавкат Мирзиёев посетил обновленную Республиканскую детскую библиотеку, сообщает пресс-служба президента.Историческое здание, построенное в 1907 году, отреставрировали и оборудовали по современным стандартам. Проект реконструкции реализовало петербургское бюро Ludi Architects. Здесь создали уютную, располагающую к чтению атмосферу для того, чтобы Дом книги стал любимым местом не только детей, но и взрослых.В настоящее время особое внимание здесь уделяют развитию электронной библиотеки, пополнению фонда видео- и аудиоресурсов, созданию полезного веб-контента. Есть комната для прослушивания аудиокниг.Теперь в библиотеке можно проводить международные конференции, семинары и другие мероприятия, в том числе в режиме онлайн. Окружающую территорию благоустроили, организовали небольшой амфитеатр.Президент ознакомился с этими условиями, пообщался с юными любителями книг и иностранных языков.Он подчеркнул, что необходимо эффективно связать библиотеку со школами, чтобы они могли пользоваться 180-тысячным книжным фондом, привлечь сюда больше молодежи.Также Мирзиёев дал указание выделить библиотеке автомобиль и пополнить фонд новыми книгами.Ранее Sputnik сообщал о том, что глава Узбекистана посетил в Ташкенте Центр таможенного оформления при Таможенном комитете.

узбекистан

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

общество узбекистан президент узбекистанашавкат мирзиёев библиотека реставрация открытие фото дети книги