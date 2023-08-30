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https://uz.sputniknews.ru/20230830/uzbekistan-mesyatsev-vizit-turizm-turisty-38385162.html
Узбекистан за 7 месяцев посетили почти 4 млн туристов
Узбекистан за 7 месяцев посетили почти 4 млн туристов
По данным Агентства статистики, за январь — июль 2023 года с туристическими целями Узбекистан посетили 3 млн 700 тыс иностранных граждан
2023-08-30T18:14+0500
2023-08-30T18:14+0500
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Больше всего на отдых в Узбекистан приехали туристы из России — свыше 137 тыс. человек. Меньше отдыхающих было из Казахстана — 33,6 тыс., Таджикистана — 21,5 тыс. и Кыргызстана — 20,3 тыс. Из Турции приехали почти 20 тыс. туристов и практически одинаковое их количество было из Индии и Китая — 14,3 тыс. и 14,1 тыс. соответственно.Замыкают десятку стран гости из Туркменистана — 13,5 тыс., Южной Кореи — 12,1 тыс. и Германии — 10,6 тыс.
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узбекистан инфографика визит туристы россия казахстан таджикистан кыргызстан турция индия китай туркменистан южная корея германия

Узбекистан за 7 месяцев посетили почти 4 млн туристов

18:14 30.08.2023
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По данным Агентства статистики, за январь — июль 2023 года с туристическими целями Узбекистан посетили 3 млн 700 тыс иностранных граждан. Из них с целью отдыха приехали 397 300 человек.
Топ-10 стран, откуда больше всего туристов приезжают на отдых в Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Больше всего на отдых в Узбекистан приехали туристы из России — свыше 137 тыс. человек.
Меньше отдыхающих было из Казахстана — 33,6 тыс., Таджикистана — 21,5 тыс. и Кыргызстана — 20,3 тыс.
Из Турции приехали почти 20 тыс. туристов и практически одинаковое их количество было из Индии и Китая — 14,3 тыс. и 14,1 тыс. соответственно.
Замыкают десятку стран гости из Туркменистана — 13,5 тыс., Южной Кореи — 12,1 тыс. и Германии — 10,6 тыс.
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