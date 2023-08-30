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Узбекистан за 7 месяцев посетили почти 4 млн туристов
Узбекистан за 7 месяцев посетили почти 4 млн туристов
По данным Агентства статистики, за январь — июль 2023 года с туристическими целями Узбекистан посетили 3 млн 700 тыс иностранных граждан
2023-08-30T18:14+0500
2023-08-30T18:14+0500
2023-08-30T18:14+0500
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туризм
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Больше всего на отдых в Узбекистан приехали туристы из России — свыше 137 тыс. человек. Меньше отдыхающих было из Казахстана — 33,6 тыс., Таджикистана — 21,5 тыс. и Кыргызстана — 20,3 тыс. Из Турции приехали почти 20 тыс. туристов и практически одинаковое их количество было из Индии и Китая — 14,3 тыс. и 14,1 тыс. соответственно.Замыкают десятку стран гости из Туркменистана — 13,5 тыс., Южной Кореи — 12,1 тыс. и Германии — 10,6 тыс.
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узбекистан инфографика визит туристы россия казахстан таджикистан кыргызстан турция индия китай туркменистан южная корея германия
узбекистан инфографика визит туристы россия казахстан таджикистан кыргызстан турция индия китай туркменистан южная корея германия
Узбекистан за 7 месяцев посетили почти 4 млн туристов
По данным Агентства статистики, за январь — июль 2023 года с туристическими целями Узбекистан посетили 3 млн 700 тыс иностранных граждан. Из них с целью отдыха приехали 397 300 человек.
Больше всего на отдых в Узбекистан приехали туристы из России — свыше 137 тыс. человек.
Меньше отдыхающих было из Казахстана — 33,6 тыс., Таджикистана — 21,5 тыс. и Кыргызстана — 20,3 тыс.
Из Турции приехали почти 20 тыс. туристов и практически одинаковое их количество было из Индии и Китая — 14,3 тыс. и 14,1 тыс. соответственно.
Замыкают десятку стран гости из Туркменистана — 13,5 тыс., Южной Кореи — 12,1 тыс. и Германии — 10,6 тыс.