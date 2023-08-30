https://uz.sputniknews.ru/20230830/uzbekistan-pyl-brikety-38382141.html

В Узбекистане из пыли начали делать брикеты — ими можно отапливаться

В Узбекистане из пыли начали делать брикеты — ими можно отапливаться

Эту пыль улавливают специальные устройства, таким образом предотвращая ее выброс в атомосферу

2023-08-30T13:32+0500

2023-08-30T13:32+0500

2023-08-30T17:28+0500

узбекистан

ферганская область

пыль

брикеты из пыли

производство

производство энергии

экология

атмосфера

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ТАШКЕНТ, 30 авг — Sputnik. На предприятии Global Textile Infinity, расположенном в Ферганской области, изготавливают брикеты из пыли, сообщает Минэкологии.Эта пыль образуется в процессе производства. Установленные на предприятии новейшие технологии улавливают пыль и газы в специальных устройствах, не выбрасывая их в атмосферу. Собранная пыль перерабатывается и брикетируется, в результате чего снижается негативное воздействие производственного процесса предприятия на окружающую среду. Ей нашли применение. Кроме того, на предприятии эффективно используют дождевую и талую воду, образующуюся в кровельной части. Ее собирают в специальные емкости, фильтруют и расходуют на ландшафтные работы и полив деревьев на территории предприятия.Здесь же в рамках национального проекта "Зеленое пространство" в осенне-весенний сезон на 1,8 га земли планируют посадить более 1000 деревьев.Global Textile Infinity — одно из ведущих текстильных предприятий Узбекистана. На предприятии создано 2 000 рабочих мест, налажен полный процесс выращивания и переработки хлопка, а также производство качественной пряжи и окрашенного трикотажа.

узбекистан

ферганская область

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