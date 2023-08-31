https://uz.sputniknews.ru/20230831/abdusattorov-wr-chess-turnir-germaniya-38458047.html
Нодирбек Абдусатторов в составе "команды мечты" победил на турнире в Германии
Нодирбек Абдусатторов в составе "команды мечты" победил на турнире в Германии
Узбекский гроссмейстер также занял на своей доске первое место в этом престижном международном состязании.
2023-08-31T17:35+0500
2023-08-31T17:35+0500
2023-08-31T18:12+0500
спорт
узбекистан
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нодирбек абдусатторов
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ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Международная шахматная команда WR Chess, в состав которой входит узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, победила в престижном чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по рапиду, говорится на сайте федерации.Турнир проходил в немецком Дюссельдорфе 26 — 28 августа. По итогам 12 раундов команда WR Chessзавоевала 22 очка, обойдя команду Freedom на два очка. При этом судьба чемпионства решилась только в 11 раунде, когда WR Chessодержала победу, а Freedom сыграла вничью.Победившая команда была награждена кубком, медалями и денежным призом в размере 100 тыс. евро. За второе место их соперники получили 60 тыс. евро, за третье – 40 тыс. евро. Общий призовой фонд престижного международного соревнования составляет 250 тыс. евро. Кроме того, по данным главы агентства по делам молодежи Узбекистана Алишера Садуллаева, на своей доске Нодирбек Абдусатторов также занял первое место.В состав команды WR Chess, которую обозреватель ФИДЕ назвал "командой мечты", вошли также россиянка Александра Костенюк, сам Розенштейн, Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанадха (Индия) и Винсент Каймер (Германия). Тренером выступит Ян Густафссон (Германия).
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спорт шахматы узбекистан гроссмейстер нодирбек абдусатторов фиде чемпионат мира рапид дюссельдорф wr chess
спорт шахматы узбекистан гроссмейстер нодирбек абдусатторов фиде чемпионат мира рапид дюссельдорф wr chess
Нодирбек Абдусатторов в составе "команды мечты" победил на турнире в Германии
17:35 31.08.2023 (обновлено: 18:12 31.08.2023)
Узбекский гроссмейстер также занял на своей доске первое место в этом престижном международном состязании.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik.
Международная шахматная команда WR Chess, в состав которой входит узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов
, победила в престижном чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по рапиду, говорится
на сайте федерации.
Турнир проходил в немецком Дюссельдорфе 26 — 28 августа. По итогам 12 раундов команда WR Chessзавоевала 22 очка, обойдя команду Freedom на два очка. При этом судьба чемпионства решилась только в 11 раунде, когда WR Chessодержала победу, а Freedom сыграла вничью.
Победившая команда была награждена кубком, медалями и денежным призом в размере 100 тыс. евро. За второе место их соперники получили 60 тыс. евро, за третье – 40 тыс. евро. Общий призовой фонд престижного международного соревнования составляет 250 тыс. евро.
Кроме того, по данным
главы агентства по делам молодежи Узбекистана Алишера Садуллаева, на своей доске Нодирбек Абдусатторов также занял первое место.
В состав команды WR Chess, которую обозреватель ФИДЕ назвал "командой мечты", вошли также россиянка Александра Костенюк, сам Розенштейн, Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанадха (Индия) и Винсент Каймер (Германия). Тренером выступит Ян Густафссон (Германия).