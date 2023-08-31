Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230831/abdusattorov-wr-chess-turnir-germaniya-38458047.html
Нодирбек Абдусатторов в составе "команды мечты" победил на турнире в Германии
Нодирбек Абдусатторов в составе "команды мечты" победил на турнире в Германии
Узбекский гроссмейстер также занял на своей доске первое место в этом престижном международном состязании.
2023-08-31T17:35+0500
2023-08-31T18:12+0500
спорт
узбекистан
шахматы
нодирбек абдусатторов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38428678_0:124:1129:759_1920x0_80_0_0_0dfec8dd5b30c0c46706e12c854fd85b.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Международная шахматная команда WR Chess, в состав которой входит узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, победила в престижном чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по рапиду, говорится на сайте федерации.Турнир проходил в немецком Дюссельдорфе 26 — 28 августа. По итогам 12 раундов команда WR Chessзавоевала 22 очка, обойдя команду Freedom на два очка. При этом судьба чемпионства решилась только в 11 раунде, когда WR Chessодержала победу, а Freedom сыграла вничью.Победившая команда была награждена кубком, медалями и денежным призом в размере 100 тыс. евро. За второе место их соперники получили 60 тыс. евро, за третье – 40 тыс. евро. Общий призовой фонд престижного международного соревнования составляет 250 тыс. евро. Кроме того, по данным главы агентства по делам молодежи Узбекистана Алишера Садуллаева, на своей доске Нодирбек Абдусатторов также занял первое место.В состав команды WR Chess, которую обозреватель ФИДЕ назвал "командой мечты", вошли также россиянка Александра Костенюк, сам Розенштейн, Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанадха (Индия) и Винсент Каймер (Германия). Тренером выступит Ян Густафссон (Германия).
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38428678_66:102:1030:825_1920x0_80_0_0_7829cdec318e004634933d816a9a6731.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
спорт шахматы узбекистан гроссмейстер нодирбек абдусатторов фиде чемпионат мира рапид дюссельдорф wr chess
спорт шахматы узбекистан гроссмейстер нодирбек абдусатторов фиде чемпионат мира рапид дюссельдорф wr chess

Нодирбек Абдусатторов в составе "команды мечты" победил на турнире в Германии

17:35 31.08.2023 (обновлено: 18:12 31.08.2023)
© Алишер СаъдуллаевНодирбек Абдусатторов принял участие в ЧМ ФИДЕ по рапид в Германии
Нодирбек Абдусатторов принял участие в ЧМ ФИДЕ по рапид в Германии - Sputnik Узбекистан, 1920, 31.08.2023
© Алишер Саъдуллаев
Подписаться на
НовостиTelegram
Узбекский гроссмейстер также занял на своей доске первое место в этом престижном международном состязании.
ТАШКЕНТ, 31 авг – Sputnik. Международная шахматная команда WR Chess, в состав которой входит узбекский гроссмейстер Нодирбек Абдусатторов, победила в престижном чемпионате мира Международной шахматной федерации (ФИДЕ) по рапиду, говорится на сайте федерации.
Турнир проходил в немецком Дюссельдорфе 26 — 28 августа. По итогам 12 раундов команда WR Chessзавоевала 22 очка, обойдя команду Freedom на два очка. При этом судьба чемпионства решилась только в 11 раунде, когда WR Chessодержала победу, а Freedom сыграла вничью.
Победившая команда была награждена кубком, медалями и денежным призом в размере 100 тыс. евро. За второе место их соперники получили 60 тыс. евро, за третье – 40 тыс. евро. Общий призовой фонд престижного международного соревнования составляет 250 тыс. евро.
Кроме того, по данным главы агентства по делам молодежи Узбекистана Алишера Садуллаева, на своей доске Нодирбек Абдусатторов также занял первое место.
В состав команды WR Chess, которую обозреватель ФИДЕ назвал "командой мечты", вошли также россиянка Александра Костенюк, сам Розенштейн, Уэсли Со (США), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Хоу Ифань (Китай), Рамешбабу Прагнанадха (Индия) и Винсент Каймер (Германия). Тренером выступит Ян Густафссон (Германия).
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0