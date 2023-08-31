https://uz.sputniknews.ru/20230831/eaes-zaryadki-dlya-elektromobiley-rekomendatsii-38400216.html

На трассах в ЕАЭС появятся зарядки для электромобилей

На трассах в ЕАЭС появятся зарядки для электромобилей

Рекомендации по созданию зарядной и сервисной инфраструктуры для машин, работающих на электричестве, приняла Коллегия ЕЭК.

2023-08-31T13:34+0500

2023-08-31T13:34+0500

2023-08-31T16:41+0500

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Хорошая новость для владельцев электромобилей — скоро для них путешествия по России и другим странам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) могут стать проще. На международных транспортных коридорах появятся зарядки и сервисные станции для электромобилей. Соответствующую рекомендацию приняла Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), сообщает пресс-служба комиссии.Коллегия рекомендовала странам акцентировать свое внимание на налаживании кооперации для создания зарядной и сервисной инфраструктуры, в том числе на международных автомагистралях, и организации производства для нее соответствующего оборудования.Комиссия совместно со странами-участницами Союза разработает интерактивную карту развития такой инфраструктуры на территории объединения и разместит ее на информационном портале ЕАЭС.Для обмена опытом между государствами-членами и рассмотрения возможности создания совместных проектов в этой сфере рекомендация включает ссылку на каталог проектов по развитию зарядной инфраструктуры для автомобильного электротранспорта, уже реализуемых или планируемых к реализации в странах ЕАЭС.Совет ЕЭК уже поднимал этот вопрос и в июле прошлого года принял поручение о рассмотрении опыта государств-членов по созданию такой инфраструктуры для электромобилей. Комиссия проанализировала опыт государств-членов объединения и подготовила доклад, который стал основой для разработки принятой рекомендации.Напомним, интерес к электротранспорту в Узбекистане растет. Только за первые пять месяцев текущего года республика импортировала 3 816 электромобилей на сумму $120 млн. Это на 2 846 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.Власти республики стимулируют собственное производство электромобилей и зарядного оборудования к ним. В декабре прошлого года президент Шавкат Мирзиёев утвердил ряд мер по стимулированию производства электромобилей, включая отмену утилизационного сбора за машины местного производства, таможенные и налоговые льготы для производителей и пользователей и так далее.

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