https://uz.sputniknews.ru/20230831/svo-ostrov-zmeinyy-38471688.html

СВО: почему "проснулся вулкан" на острове Змеиный

СВО: почему "проснулся вулкан" на острове Змеиный

Украинское командование стремится компенсировать провал контрнаступления на суше морскими диверсионными операциями и попытками организовать новый "зерновой коридор" в территориальных водах Румынии и Болгарии.

2023-08-31T21:32+0500

2023-08-31T21:32+0500

2023-08-31T23:02+0500

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Ударная авиация и корабли Черноморского флота России оперативно пресекают подобные инициативы ВСУ. Киевскому режиму нечем порадовать западных хозяев.От театрализованных беспилотных диверсий с битьем оконных стекол в Центральной России командование ВСУ перешло к более активному освоению Черноморской акватории всеми доступными, то есть маломерными и надувными плавсредствами, пригодными для высадки десанта или терактов. Авиация ЧФ России за сутки 30 августа уничтожила шесть быстроходных катеров и около 50 бойцов ВСУ близ острова Змеиный. Эффективно действовали истребитель Су-30СМ и фронтовой бомбардировщик Су-24М.Вероятные цели украинской активности в районе Змеиного – организация десантных операций на Крымском направлении и формирование нового "гуманитарного коридора" из Одессы в Варну под прикрытием 12-мильных (22 км) территориальных вод Румынии и Болгарии, с "гарантиями" или прикрытием силами НАТО. Реакция России после выхода (17 июля) из зерновой сделки вполне предсказуема и адекватна дерзости киевского режима и его западных кураторов.После активных боевых действий весной-летом 2022 года близ острова Змеиный – "демилитаризации" нескольких самолетов, вертолетов, бронекатеров и десантов ВСУ – в этом районе было тихо. Однако 13 августа российский патрульный корабль "Василий Быков" открыл предупредительный огонь, чтобы остановить и досмотреть сухогруз Sukru Okan (под флагом Палау), который шел в украинский порт Измаил.По информации Минобороны РФ, после остановки "зерновой сделки" черноморский гуманитарный коридор свернут, и все суда, следующие в украинские порты, с 20 июля рассматриваются как потенциальные перевозчики военных грузов, считаются вовлеченными в украинский конфликт на стороне киевского режима.В новой "системе координат" оперативное значение Змеиного резко возросло. Остров расположен в 35 км от устья Дуная, в 48 км от ближайшего населенного пункта в Одесской области и в 180 км от Крымского полуострова. Этот участок суши (600х600 метров) позволяет контролировать проходящий в пяти километрах восточнее морской маршрут Варна – Черноморск и грузовые (оружейные) потоки из Румынии в дунайские порты Украины.Десант ВСУ на Змеиный вчера не достиг поставленной цели, возможны новые попытки. Подразделения Вооруженных сил РФ на время оставили островной плацдарм, однако Россия обладает всеми инструментами и опциями для постоянного (удаленного) контроля Змеиного и всей северо-западной части Черного моря.Проекция бессилияОт морской мощи у ВСУ остался только трезубец Нептуна на гербе Украины, и все же в августе украинские диверсанты четыре раза нападали на гражданские суда России в Черном море. Вероятен рост эскалации с использованием быстроходных десантных катеров и надводных дронов-камикадзе из натовских поставок.Террористическая активность киевского режима на море погоды на украинском ТВД не меняет, но резонанс в западных СМИ позволяет создавать иллюзию успеха, подогревать интерес США и НАТО к конфликту, выпрашивать новые кредиты и партии вооружения.Неслучайное совпадение – 30 августа министры обороны стран ЕС в испанском Толедо обсудили детализацию военной помощи Украине, решили в период 2024 – 2027 годов выделять ВСУ на вооружение (обучение) 5 млрд евро ежегодно. Кроме того, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предложил в 2023 году подготовить по стандартам НАТО 40 тысяч украинских солдат – на 10 тысяч больше, чем планировалось ранее ().Западные "доноры" щедро снабжают Украину средствами для самоубийства. Контрнаступление ВСУ провалено, и это ощущается всеми на линии фронта. На поле боя исчезли танки Leopard 2A4 и 2А6 (), БМП Bradley, давно не летают крылатые ракеты Storm Shadow. Уровень натовской подготовки специалистов ВСУ не выдерживает никакой критики.С другой стороны, Российская армия эффективно "кошмарит" бандеровцев и натовских "добровольцев". Огневое превосходство российской артиллерии достигает десятикратного значения. Танки Т-80БВМ и Т-90М демонстрируют абсолютное технологическое превосходство над западными "коробочками". Ударные вертолеты Ка-52 и Ми-28 жгут бронетехнику противника на максимальной дальности – еще до ее развертывания в боевые порядки. Могущественные истребители Су-30СМ и Су-35С доминируют в воздушном пространстве. Легендарные "Ланцеты" сеют религиозный ужас среди экипажей бронетехники ВСУ. Российские высокоточные крылатые и гиперзвуковые ракеты превратились в "ночной кошмар" Пентагона и НАТО.Вашингтон резко критикует украинские неудачи в зоне российской СВО. Влиятельный журнал The American Conservative сегодня сообщил: "США имеют лишь ограниченные возможности принуждения своих основных потенциальных противников… Россия превосходит весь альянс НАТО в производстве артиллерийских боеприпасов и другой военной техники… Китай имеет самый крупный в мире военно-морской флот". Американское влияние сожжено "глупыми войнами по всему миру". Так, в огне сражений формируется система равной и неделимой безопасности многополярного мира, которую предложила Москва до начала СВО.Раньше или позже, Россия достигнет изначально поставленных целей спецоперации, и победит в прокси-войне с Западом. А бандеровская Украина останется на обочине истории сломанной деревянной лошадкой чудаковатого старика Джо Байдена, отнюдь не победоносным "троянским конем" Пентагона и НАТО.Подписывайтесь на канал военного обозревателя Александра Хроленко в Telegramhttps://t.me/AKhrolenko

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