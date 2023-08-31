https://uz.sputniknews.ru/20230831/tashkent-svet-otklyucheniya-31-avgust-2023-38424547.html
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
31 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
2023-08-31T09:38+0500
2023-08-31T09:38+0500
2023-08-31T17:03+0500
узбекистан
ташкент
мирабадский район
свет
электричество
ремонт
график отключения электричества
общество
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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. В четверг в Мирабадском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону. В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:С 10.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “А. Авлони”.В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.Ранее Sputnik сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.
узбекистан
ташкент
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узбекистан ташкент мирабадский район свет электричество ремонт общество график отключения электричества
узбекистан ташкент мирабадский район свет электричество ремонт общество график отключения электричества
Где в Ташкенте сегодня отключат свет — адреса
09:38 31.08.2023 (обновлено: 17:03 31.08.2023)
31 августа без электричества частично останутся жители одного района. Специалисты проведут плановые ремонтные работы в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
В четверг в Мирабадском районе столицы Узбекистана частично отключат свет, сообщает пресс-служба
ташкентского городского филиала АО "Региональные электрические сети".
Цель отключения — обеспечение качественной и стабильной подачи электроэнергии потребителям, предотвращение аварийных ситуаций в электросетях, а также подготовка к осенне-зимнему сезону.
В связи с ремонтными работами подачу электроэнергии временно приостановят по следующим адресам:
С 10.00 до 17.00 — на некоторых улицах махалли “А. Авлони”.
В сообщении также указано, что ремонтные работы на этих участках могут завершить раньше запланированного времени.
Ранее Sputnik
сообщал о том, что Узбекистан, Казахстан и Кыргызстан договорились о взаимных поставках электричества.