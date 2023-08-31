https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-belarus-jenskiy-biznes-forum-obedinit-tysyachi-uchastnikov-38423938.html

Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске

Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске

В Минске прошло совещание по подготовке Белорусско-узбекского женского бизнес-форума с участием председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой

2023-08-31T08:45+0500

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2023-08-31T09:56+0500

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минск

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сенат олий мажлиса узбекистана

танзила нарбаева

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ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске, который пройдет в начале сентября, сообщает Межпарламентская Ассамблея СНГ.Пленарное заседание "Женщины в бизнесе — потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана" — ключевое мероприятие форума. Оно пройдет 6 сентября.В рамках форума планируют подписать 20 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.Как сообщила в ходе заседания Наталья Кочанова, 4 — 7 сентября Беларусь с официальным визитом посетит парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.Ранее мы сообщали, что проведение белорусско-узбекского женского бизнес-форума запланировано на начало сентября.

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