https://uz.sputniknews.ru/20230831/uzbekistan-belarus-jenskiy-biznes-forum-obedinit-tysyachi-uchastnikov-38423938.html
Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске
Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске
В Минске прошло совещание по подготовке Белорусско-узбекского женского бизнес-форума с участием председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой
2023-08-31T08:45+0500
2023-08-31T08:45+0500
2023-08-31T09:56+0500
узбекистан
беларусь
форум
женщины
бизнес-форум
минск
сенат республики узбекистан
сенат олий мажлиса узбекистана
танзила нарбаева
парламент
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38423773_103:0:795:389_1920x0_80_0_0_98a88f8a52225413d035e6fcb497e7aa.jpg
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik. Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске, который пройдет в начале сентября, сообщает Межпарламентская Ассамблея СНГ.Пленарное заседание "Женщины в бизнесе — потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана" — ключевое мероприятие форума. Оно пройдет 6 сентября.В рамках форума планируют подписать 20 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.Как сообщила в ходе заседания Наталья Кочанова, 4 — 7 сентября Беларусь с официальным визитом посетит парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.Ранее мы сообщали, что проведение белорусско-узбекского женского бизнес-форума запланировано на начало сентября.
узбекистан
беларусь
минск
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1f/38423773_222:60:682:405_1920x0_80_0_0_46acfd7069f0bb6e0936f54efbf7a960.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
беларусь минск узбекистан женский бизнес-форум подписание соглашение совещание председатель совет республики национального собрания республики беларусь наталья кочанова участники секционные заседания парламентская делегация председатель сенат олий мажлис танзила нарбаева
беларусь минск узбекистан женский бизнес-форум подписание соглашение совещание председатель совет республики национального собрания республики беларусь наталья кочанова участники секционные заседания парламентская делегация председатель сенат олий мажлис танзила нарбаева
Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске
08:45 31.08.2023 (обновлено: 09:56 31.08.2023)
Накануне в Минске прошло организационное совещание по подготовке белорусско-узбекского женского бизнес-форума с участием председателя Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь Натальи Кочановой.
ТАШКЕНТ, 31 авг — Sputnik.
Около тысячи женщин из Узбекистана и Беларуси соберутся на бизнес-форуме в Минске, который пройдет в начале сентября, сообщает Межпарламентская Ассамблея СНГ
.
"В рамках форума пройдет шесть секционных заседаний, на которых рассмотрят укрепление и расширение сотрудничества Беларуси и Узбекистана в сфере легкой промышленности, сельского хозяйства, медицины и фармацевтики, науки и образования, культуры и туризма", — говорится в сообщении.
Пленарное заседание "Женщины в бизнесе — потенциал для развития делового сотрудничества Беларуси и Узбекистана" — ключевое мероприятие форума. Оно пройдет 6 сентября.
В рамках форума планируют подписать 20 соглашений и меморандумов о сотрудничестве.
Как сообщила в ходе заседания Наталья Кочанова, 4 — 7 сентября Беларусь с официальным визитом посетит парламентская делегация во главе с председателем Сената Олий Мажлиса Узбекистана Танзилой Нарбаевой.