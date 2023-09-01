https://uz.sputniknews.ru/20230901/bank-vtb-uzbekistan-lider-denejnyy-perevod-avgust-38486754.html
Банк ВТБ: Узбекистан стал лидером по переводам в августе
Банк ВТБ: Узбекистан стал лидером по переводам в августе
Помимо Таджикистана и Узбекистана банк предлагает розничным клиентам переводы в 12 стран
2023-09-01T15:31+0500
2023-09-01T15:31+0500
2023-09-01T15:44+0500
россия
узбекистан
банк
втб
денежные переводы
лидер
таджикистан
азербайджан
беларусь
армения
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. ВТБ в августе расширил возможности денежных переводов в Узбекистан, в результате чего страна вырвалась в лидеры по числу транзакций. Об этом рассказали в пресс-службе банка, сообщает РИА Новости. Изначально наибольшую долю среди переводов занимали транзакции в Таджикистан, пояснили в банке. Помимо Таджикистана и Узбекистана, банк предлагает розничным клиентам переводы, в том числе в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Кыргызстан, всего — 12 стран. В банке ожидают, что до конца года число доступных направлений увеличится до 30 стран.С января по август текущего года розничные клиенты ВТБ совершили более 140 тысяч переводов за рубеж на 21 миллиард рублей. За три летних месяца пользователи приложения "ВТБ Онлайн" перевели в дружественные страны 6,5 миллиарда рублей, проведя более 75 тысяч операций. Это в 6 раз превышает объем переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года, а также опережает на 70% показатели весенних месяцев и в 2,3 раза — зимних, уточнили в пресс-службе. Трансграничный перевод в ВТБ можно совершить по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В первый месяц лета в качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирали сервис по номеру телефона – на него пришлось более половины от всех переводов. По данным ВТБ, сейчас в массовом сегменте наблюдается рост количества переводов по номеру телефона, что отражается на среднем чеке переводов — с начала года снижение составило 25%, до 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы, отметили в банке.
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узбекистан россия денежные переводы клиенты август возможности транзакции таджикистан направление турция индия банк втб
узбекистан россия денежные переводы клиенты август возможности транзакции таджикистан направление турция индия банк втб
Банк ВТБ: Узбекистан стал лидером по переводам в августе
15:31 01.09.2023 (обновлено: 15:44 01.09.2023)
Помимо Таджикистана и Узбекистана банк предлагает розничным клиентам переводы в 12 стран.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. ВТБ в августе расширил возможности денежных переводов в Узбекистан, в результате чего страна вырвалась в лидеры по числу транзакций. Об этом рассказали в пресс-службе банка, сообщает РИА Новости.
"В августе мы существенно расширили возможности переводов в Узбекистан. После подключения 26 банков-получателей страна сразу вырвалась в лидеры по переводам", — отметил начальник управления "Переводы" департамента транзакционного розничного бизнеса ВТБ Алексей Хранилов.
Изначально наибольшую долю среди переводов занимали транзакции в Таджикистан, пояснили в банке. Помимо Таджикистана и Узбекистана, банк предлагает розничным клиентам переводы, в том числе в Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Иран, Казахстан, Кыргызстан, всего — 12 стран. В банке ожидают, что до конца года число доступных направлений увеличится до 30 стран.
"Ключевыми направлениями станут Турция и Индия", — отметил Хранилов.
С января по август текущего года розничные клиенты ВТБ совершили более 140 тысяч переводов за рубеж на 21 миллиард рублей. За три летних месяца пользователи приложения "ВТБ Онлайн" перевели в дружественные страны 6,5 миллиарда рублей, проведя более 75 тысяч операций. Это в 6 раз превышает объем переводов по этим направлениям за аналогичный период прошлого года, а также опережает на 70% показатели весенних месяцев и в 2,3 раза — зимних, уточнили в пресс-службе.
Трансграничный перевод в ВТБ можно совершить по банковским реквизитам, по номеру карты или по номеру телефона. В первый месяц лета в качестве основного способа перечисления средств клиенты выбирали сервис по номеру телефона – на него пришлось более половины от всех переводов.
По данным ВТБ, сейчас в массовом сегменте наблюдается рост количества переводов по номеру телефона, что отражается на среднем чеке переводов — с начала года снижение составило 25%, до 15 тысяч рублей. Это связано с тем, что клиенты предпочитают совершать переводы чаще, но на меньшие суммы, отметили в банке.