https://uz.sputniknews.ru/20230901/chempionat-mira-taekvondo-yuniory-uzbekistan-zoloto-38491089.html
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
Чемпионат мира по таэквондо WT проходил в Боснии и Герцеговине с 28 по 31 августа
2023-09-01T16:41+0500
2023-09-01T16:41+0500
2023-09-01T16:52+0500
спорт
босния и герцеговина
узбекистан
таэквондо
золото
медаль
золотая медаль
чемпионат мира
ахаджон мухторов
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по таэквондо завершила чемпионат мира с двумя золотыми медалями, сообщает НОК.В последний день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялся Ахаджон Мухторов (-180 см). Ранее юниоры не завоевывали на одном чемпионате мира сразу 2 золотые награды, уточняют в сообщении. Напомним, что в первый день турнира первое место занял Исломбек Акчурин (-152 см).Чемпионат мира по таэквондо WT проходил в Боснии и Герцеговине с 28 по 31 августа.
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узбекистан спорт чемпионат мира юниоры юношеская сборная таэквондо босния и герцеговина золото золотая медаль
узбекистан спорт чемпионат мира юниоры юношеская сборная таэквондо босния и герцеговина золото золотая медаль
Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото
16:41 01.09.2023 (обновлено: 16:52 01.09.2023)
Чемпионат мира по таэквондо WT проходил в Боснии и Герцеговине с 28 по 31 августа.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
Юношеская сборная Узбекистана по таэквондо завершила чемпионат мира с двумя золотыми медалями, сообщает НОК
.
В последний день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялся Ахаджон Мухторов (-180 см). Ранее юниоры не завоевывали на одном чемпионате мира сразу 2 золотые награды, уточняют в сообщении.
Напомним, что в первый день турнира первое место занял Исломбек Акчурин (-152 см).
Чемпионат мира по таэквондо WT проходил в Боснии и Герцеговине с 28 по 31 августа.