https://uz.sputniknews.ru/20230901/chempionat-mira-taekvondo-yuniory-uzbekistan-zoloto-38491089.html

Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото

Чемпионат мира по таэквондо: юниоры из Узбекистана завоевали золото

Чемпионат мира по таэквондо WT проходил в Боснии и Герцеговине с 28 по 31 августа

2023-09-01T16:41+0500

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2023-09-01T16:52+0500

спорт

босния и герцеговина

узбекистан

таэквондо

золото

медаль

золотая медаль

чемпионат мира

ахаджон мухторов

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Юношеская сборная Узбекистана по таэквондо завершила чемпионат мира с двумя золотыми медалями, сообщает НОК.В последний день соревнований на высшую ступень пьедестала почета поднялся Ахаджон Мухторов (-180 см). Ранее юниоры не завоевывали на одном чемпионате мира сразу 2 золотые награды, уточняют в сообщении. Напомним, что в первый день турнира первое место занял Исломбек Акчурин (-152 см).Чемпионат мира по таэквондо WT проходил в Боснии и Герцеговине с 28 по 31 августа.

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