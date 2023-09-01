https://uz.sputniknews.ru/20230901/den-nezavisimosti-salyut-video-38472992.html

День независимости в Ташкенте отметили салютом — видео

День независимости в Ташкенте отметили салютом — видео

Грандиозный фейерверк прогремел в парке "Новый Узбекистан".

2023-09-01T21:58+0500

2023-09-01T21:58+0500

2023-09-01T21:58+0500

узбекистан

ташкент

общество

день независимости

день независимости узбекистана

салют

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e6/08/0f/27142007_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_4f4c73fa4ebd9b0c9a14efcbb7bf4b7c.jpg

ТАШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. День независимости Узбекистана в Ташкенте отметили грандиозным салютом, сообщает корреспондент Sputnik.Незабываемые кадры праздничного салюта — в нашем видео.Смотрите больше видео в нашем Telegram-канале.

узбекистан

ташкент

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент общество день независимости концерт салют видео новый узбекистан