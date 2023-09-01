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День независимости в Ташкенте отметили салютом — видео
День независимости в Ташкенте отметили салютом — видео
Грандиозный фейерверк прогремел в парке "Новый Узбекистан".
2023-09-01T21:58+0500
2023-09-01T21:58+0500
узбекистан
ташкент
общество
день независимости
день независимости узбекистана
салют
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ТАШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. День независимости Узбекистана в Ташкенте отметили грандиозным салютом, сообщает корреспондент Sputnik.Незабываемые кадры праздничного салюта — в нашем видео.Смотрите больше видео в нашем Telegram-канале.
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узбекистан ташкент общество день независимости концерт салют видео новый узбекистан
узбекистан ташкент общество день независимости концерт салют видео новый узбекистан

День независимости в Ташкенте отметили салютом — видео

21:58 01.09.2023
© SputnikСалют
Салют - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2023
© Sputnik
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Грандиозный фейерверк прогремел в парке "Новый Узбекистан".
ТАШКЕНТ, 1 сен – Sputnik. День независимости Узбекистана в Ташкенте отметили грандиозным салютом, сообщает корреспондент Sputnik.
Незабываемые кадры праздничного салюта — в нашем видео.
Смотрите больше видео в нашем Telegram-канале.
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