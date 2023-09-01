https://uz.sputniknews.ru/20230901/dojd-pogoda-uzbekistan-sentyabrya-2023-38492804.html

В некоторых районах дождь — погода в Узбекистане на 2 сентября

В некоторых районах дождь — погода в Узбекистане на 2 сентября

Синоптики рассказали, какая погода будет в республике 2 сентября

2023-09-01T17:13+0500

2023-09-01T17:13+0500

2023-09-01T17:27+0500

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Завтра по большей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В горных районах возможна гроза, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:

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