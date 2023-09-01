В некоторых районах дождь — погода в Узбекистане на 2 сентября
17:13 01.09.2023 (обновлено: 17:27 01.09.2023)
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике 2 сентября.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Завтра по большей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В горных районах возможна гроза, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 27-32 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
горные районы — в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза, 17-22 градуса тепла.