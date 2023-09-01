Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230901/dojd-pogoda-uzbekistan-sentyabrya-2023-38492804.html
В некоторых районах дождь — погода в Узбекистане на 2 сентября
В некоторых районах дождь — погода в Узбекистане на 2 сентября
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике 2 сентября
2023-09-01T17:13+0500
2023-09-01T17:27+0500
узбекистан
погода
погода в узбекистане
прогноз
прогноз погоды
прогноз погоды по узбекистану
гроза
узгидромет
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36611698_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_4cf2653a2445eb42ceb6f16f245e66b3.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Завтра по большей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В горных районах возможна гроза, сообщает Узгидромет.Температура воздуха днем:
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/07/06/36611698_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ff7b3ed43e3d8c7ec614259796c845d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет 2 сентября дождь гроза
узбекистан погода прогноз синоптики узгидромет 2 сентября дождь гроза

В некоторых районах дождь — погода в Узбекистане на 2 сентября

17:13 01.09.2023 (обновлено: 17:27 01.09.2023)
© unsplash/Inge MariaКапли дождя.
Капли дождя. - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2023
© unsplash/Inge Maria
Подписаться на
НовостиTelegram
Синоптики рассказали, какая погода будет в республике 2 сентября.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Завтра по большей территории Узбекистана будет небольшая, местами переменная облачность, без осадков. В горных районах возможна гроза, сообщает Узгидромет.
Температура воздуха днем:
Каракалпакстан, Хорезмская, Бухарская, Навоийская области — 27-32 градуса тепла;
Ташкентская, Самаркандская, Джизакская, Сырдарьинская, Андижанская, Наманганская и Ферганская области — 25-30 градусов тепла;
Кашкадарьинская и Сурхандарьинская области — 30-35 градусов тепла;
горные районы — в отдельных районах возможен кратковременный дождь, гроза, 17-22 градуса тепла.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0