https://uz.sputniknews.ru/20230901/kyrgyzstan-besporyadki-meropriyatiye-prezident-yest-postradavshiye-38478164.html
В Кыргызстане произошли беспорядки на мероприятии с президентом — есть пострадавшие
В Кыргызстане произошли беспорядки на мероприятии с президентом — есть пострадавшие
В Ошской области прошел финал Кубка президента Кыргызстана по кок-бору. На игре присутствовал глава государства Садыр Жапаров
2023-09-01T11:47+0500
2023-09-01T11:47+0500
2023-09-01T13:02+0500
кыргызстан
президент
садыр жапаров
кок-бору
финал
кубок президента кыргызстана
беспорядки
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В Кыргызстане произошли массовые беспорядки после финала Кубка президента по кок-бору, сообщает Sputnik Кыргызстан. В финале сошлись команды "Достук" и "Ынтымак". Последние победили со счетом 2:1. На финале Кубка президента находился глава государства Садыр Жапаров. Там также присутствовал генпрокурор и по совместительству глава Международной ассоциации кок-бору Курманкул Зулушев.После беспорядков госпитализирован один милиционер и один кок-борист (он получил травму во время игры). Повреждена машина скорой помощи. Глава нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки будут наказаны. Некоторых из них уже доставили в правоохранительные органы.
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кыргызстан спорт финал кубок президента кок-бору садыр жапаров массовые беспорядки пострадавшие недовольные решение судьи команды достук ынтымак камни трибуна люди
кыргызстан спорт финал кубок президента кок-бору садыр жапаров массовые беспорядки пострадавшие недовольные решение судьи команды достук ынтымак камни трибуна люди
В Кыргызстане произошли беспорядки на мероприятии с президентом — есть пострадавшие
11:47 01.09.2023 (обновлено: 13:02 01.09.2023)
В Ошской области прошел финал Кубка президента Кыргызстана по кок-бору. На игре присутствовал глава государства Садыр Жапаров.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
В Кыргызстане произошли массовые беспорядки после финала Кубка президента по кок-бору, сообщает Sputnik Кыргызстан
.
В финале сошлись команды "Достук" и "Ынтымак". Последние победили со счетом 2:1.
"Некоторые игроки были недовольны решением судьи. После завершения игры на поле с трибун выбежали люди, некоторые начали кидаться камнями", — говорится в сообщении.
На финале Кубка президента находился глава государства Садыр Жапаров
. Там также присутствовал генпрокурор и по совместительству глава Международной ассоциации кок-бору Курманкул Зулушев.
После беспорядков госпитализирован один милиционер и один кок-борист (он получил травму во время игры). Повреждена машина скорой помощи.
Глава нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки будут наказаны. Некоторых из них уже доставили в правоохранительные органы.