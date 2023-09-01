https://uz.sputniknews.ru/20230901/kyrgyzstan-besporyadki-meropriyatiye-prezident-yest-postradavshiye-38478164.html

В Кыргызстане произошли беспорядки на мероприятии с президентом — есть пострадавшие

В Кыргызстане произошли беспорядки на мероприятии с президентом — есть пострадавшие

В Ошской области прошел финал Кубка президента Кыргызстана по кок-бору. На игре присутствовал глава государства Садыр Жапаров

2023-09-01T11:47+0500

2023-09-01T11:47+0500

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кыргызстан

президент

садыр жапаров

кок-бору

финал

кубок президента кыргызстана

беспорядки

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В Кыргызстане произошли массовые беспорядки после финала Кубка президента по кок-бору, сообщает Sputnik Кыргызстан. В финале сошлись команды "Достук" и "Ынтымак". Последние победили со счетом 2:1. На финале Кубка президента находился глава государства Садыр Жапаров. Там также присутствовал генпрокурор и по совместительству глава Международной ассоциации кок-бору Курманкул Зулушев.После беспорядков госпитализирован один милиционер и один кок-борист (он получил травму во время игры). Повреждена машина скорой помощи. Глава нацбезопасности Камчыбек Ташиев заявил, что спровоцировавшие беспорядки будут наказаны. Некоторых из них уже доставили в правоохранительные органы.

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