https://uz.sputniknews.ru/20230901/lavrov-tovarooborot-yeaes-etot-god-natsionalnyye-valyuty-38495073.html
Лавров: 90% товарооборота ЕАЭС в этом году могут осуществить в нацвалютах
Лавров: 90% товарооборота ЕАЭС в этом году могут осуществить в нацвалютах
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году ожидается осуществить в национальных валютах
2023-09-01T18:49+0500
2023-09-01T18:49+0500
2023-09-01T18:49+0500
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных и дружественных валютах достигнет в 2023 году 90%. Об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров также подчеркнул, что вопрос дедолларизации при создании Евразийского экономического союза не выдвигался как самостоятельная цель, однако США сами нарушили, продвигавшиеся ими же, принципы функционирования рыночной экономики.
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мид россия сергей лавров еаэс торговый оборот национальные валюты дедолларизация
мид россия сергей лавров еаэс торговый оборот национальные валюты дедолларизация
Лавров: 90% товарооборота ЕАЭС в этом году могут осуществить в нацвалютах
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году ожидается осуществить в национальных валютах.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных и дружественных валютах достигнет в 2023 году 90%. Об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если не ошибаюсь, в прошлом году 76% взаимной торговли и взаиморасчетов между странами Евразийского экономического союза уже осуществлялось не в долларах, а прежде всего в национальных и дружественных валютах, а в этом году ожидается 90%", – сказал Лавров.
Лавров также подчеркнул, что вопрос дедолларизации при создании Евразийского экономического союза не выдвигался как самостоятельная цель, однако США сами нарушили, продвигавшиеся ими же, принципы функционирования рыночной экономики.