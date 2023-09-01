https://uz.sputniknews.ru/20230901/lavrov-tovarooborot-yeaes-etot-god-natsionalnyye-valyuty-38495073.html

Лавров: 90% товарооборота ЕАЭС в этом году могут осуществить в нацвалютах

Лавров: 90% товарооборота ЕАЭС в этом году могут осуществить в нацвалютах

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что 90% торгового оборота ЕАЭС в 2023 году ожидается осуществить в национальных валютах

2023-09-01T18:49+0500

2023-09-01T18:49+0500

2023-09-01T18:49+0500

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Взаимный торговый оборот Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в национальных и дружественных валютах достигнет в 2023 году 90%. Об этом на встрече со студентами и профессорско-преподавательским составом МГИМО заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Лавров также подчеркнул, что вопрос дедолларизации при создании Евразийского экономического союза не выдвигался как самостоятельная цель, однако США сами нарушили, продвигавшиеся ими же, принципы функционирования рыночной экономики.

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