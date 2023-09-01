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Идеально для праздника: прогноз погоды в Ташкенте на 1 сентября
Идеально для праздника: прогноз погоды в Ташкенте на 1 сентября
В первый день осени осадков в столице не ожидается, сообщает Узгидромет.
2023-09-01T04:55+0500
2023-09-01T04:55+0500
2023-09-01T04:55+0500
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прогноз погоды
прогноз погоды в ташкенте
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ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В первый день осени в Ташкенте будет идеальная погода для празднования Дня независимости - сухая и прохладная, сообщает Узгидромет. Днем в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.
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узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 1 сентября облачно без осадков температура воздуха
узбекистан ташкент погода прогноз погоды узгидромет 1 сентября облачно без осадков температура воздуха
Идеально для праздника: прогноз погоды в Ташкенте на 1 сентября
В первый день осени осадков в столице не ожидается, сообщает Узгидромет.
ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik.
В первый день осени в Ташкенте будет идеальная погода для празднования Дня независимости - сухая и прохладная, сообщает Узгидромет
.
Днем в столице ожидается небольшая облачность, без осадков.
Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.