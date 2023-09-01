https://uz.sputniknews.ru/20230901/prognoz-pogody-tashkent-1-sentyabrya-38472490.html

Идеально для праздника: прогноз погоды в Ташкенте на 1 сентября

Идеально для праздника: прогноз погоды в Ташкенте на 1 сентября

В первый день осени осадков в столице не ожидается, сообщает Узгидромет.

2023-09-01T04:55+0500

2023-09-01T04:55+0500

2023-09-01T04:55+0500

узбекистан

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прогноз погоды

прогноз погоды в ташкенте

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ТАШКЕНТ, 1 сен - Sputnik. В первый день осени в Ташкенте будет идеальная погода для празднования Дня независимости - сухая и прохладная, сообщает Узгидромет. Днем в столице ожидается небольшая облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура воздуха днем 26-28 градусов тепла.

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