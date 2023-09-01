https://uz.sputniknews.ru/20230901/sammit-briks-shos-eaes-budut-regulyarnymi-ekspert-38493957.html

Совместные саммиты БРИКС-ШОС-ЕАЭС будут регулярными — эксперт

Совместные саммиты БРИКС-ШОС-ЕАЭС будут регулярными — эксперт

Новый формат будет интересен и для Узбекистана, который является участником ШОС и наблюдателем в ЕАЭС. 01.09.2023, Sputnik Узбекистан

2023-09-01T18:13+0500

2023-09-01T18:13+0500

2023-09-01T18:26+0500

еаэс

шос

брикс

эксперт

саммит

общество

бахтиёр эргашев

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Совместные саммиты БРИКС-ЕАЭС-ШОС будут регулярными, чтобы выработать форматы по выстраиванию нового миропорядка. Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, появились новые центры, которые могут стать основой для формирования другого мира, в котором нет глобального доминирования западной идеологии и технологий. Эргашев также отметил, что новый формат трех организаций будет интересен и для Узбекистана, который является участником ШОС и наблюдателем в ЕАЭС. По его мнению, Ташкент имеет свое видение в формировании нового многополярного мира. Напомним, глава МИД Беларуси Сергей Алейник предложил организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил, что ЕАЭС, ШОС и БРИКС по своей сути союзы. БРИКС — межгосударственный, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит организации, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года. Четыре из пяти членов входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП. После расширения общая численность населения БРИКС достигнет примерно 3,6 млрд человек, что составляет около 45 % мирового населения. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а в 2021 году — Иран. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн кв. км, то есть 65 % территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС примерно 3,3 млрд человек (2022 год) — половина населения планеты. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, созданная в 2014 году. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики. С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.

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2023

Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

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Рамиз Бахтияров https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/0a/34806501_486:173:1712:1399_100x100_80_0_0_7091e40bf6125d83f09e8e268dc7a79f.jpg

еаэс, шос, брикс, эксперт, саммит, общество, бахтиёр эргашев, узбекистан