https://uz.sputniknews.ru/20230901/sammit-briks-shos-eaes-budut-regulyarnymi-ekspert-38493957.html
Совместные саммиты БРИКС-ШОС-ЕАЭС будут регулярными — эксперт
Совместные саммиты БРИКС-ШОС-ЕАЭС будут регулярными — эксперт
Новый формат будет интересен и для Узбекистана, который является участником ШОС и наблюдателем в ЕАЭС. 01.09.2023, Sputnik Узбекистан
2023-09-01T18:13+0500
2023-09-01T18:13+0500
2023-09-01T18:26+0500
еаэс
шос
брикс
эксперт
саммит
общество
бахтиёр эргашев
узбекистан
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Совместные саммиты БРИКС-ЕАЭС-ШОС будут регулярными, чтобы выработать форматы по выстраиванию нового миропорядка. Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев. По словам эксперта, появились новые центры, которые могут стать основой для формирования другого мира, в котором нет глобального доминирования западной идеологии и технологий. Эргашев также отметил, что новый формат трех организаций будет интересен и для Узбекистана, который является участником ШОС и наблюдателем в ЕАЭС. По его мнению, Ташкент имеет свое видение в формировании нового многополярного мира. Напомним, глава МИД Беларуси Сергей Алейник предложил организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил, что ЕАЭС, ШОС и БРИКС по своей сути союзы. БРИКС — межгосударственный, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит организации, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года. Четыре из пяти членов входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП. После расширения общая численность населения БРИКС достигнет примерно 3,6 млрд человек, что составляет около 45 % мирового населения. Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а в 2021 году — Иран. Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн кв. км, то есть 65 % территории Евразии. Общая численность населения стран ШОС примерно 3,3 млрд человек (2022 год) — половина населения планеты. Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, созданная в 2014 году. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики. С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.
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еаэс, шос, брикс, эксперт, саммит, общество, бахтиёр эргашев, узбекистан
еаэс, шос, брикс, эксперт, саммит, общество, бахтиёр эргашев, узбекистан
Совместные саммиты БРИКС-ШОС-ЕАЭС будут регулярными — эксперт
18:13 01.09.2023 (обновлено: 18:26 01.09.2023)
Рамиз Бахтияров
Корреспондент
Новый формат будет интересен и для Узбекистана, который является участником ШОС и наблюдателем в ЕАЭС.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Совместные саммиты БРИКС-ЕАЭС-ШОС будут регулярными, чтобы выработать форматы по выстраиванию нового миропорядка. Такое мнение озвучил директор Центра исследовательских инициатив Man’o Бахтиёр Эргашев.
По словам эксперта, появились новые центры, которые могут стать основой для формирования другого мира, в котором нет глобального доминирования западной идеологии и технологий.
"Пока трудно говорить об их интеграции (БРИКС-ШОС-ЕАЭС – прим. ред.), но то, что определенная сопряженность в деятельности этих трех организаций должна быть — это однозначно. И я думаю, все идет к этому. Эти организации заняты тем, чтобы выработать новые форматы и идеи для формирования нового миропорядка, а также ухода от системы, в которой господствовал и доминировал Запад. Поэтому идея проведения совместных саммитов очень логична. Они будут и, наверное, станут регулярными", — считает эксперт.
Эргашев также отметил, что новый формат трех организаций будет интересен и для Узбекистана, который является участником ШОС и наблюдателем в ЕАЭС. По его мнению, Ташкент имеет свое видение в формировании нового многополярного мира.
"Узбекистану есть, что сказать и предложить. У него свое видение того, как жить и развиваться в условиях формирующегося нового миропорядка малым и средним странам. Я уверен, что Узбекистан будет участвовать в работе такого саммита", — сказал Эргашев.
Напомним, глава МИД Беларуси Сергей Алейник предложил
организовать совместный саммит стран БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Глава белорусского внешнеполитического ведомства заявил, что ЕАЭС, ШОС и БРИКС по своей сути союзы.
БРИКС — межгосударственный, союз пяти государств: Бразилии, России, Индии, КНР, Южной Африки. На минувшей неделе в Йоханнесбурге прошел саммит организации, по итогам которого лидеры решили пригласить Аргентину, Египет, Иран, Эфиопию, ОАЭ и Саудовскую Аравию стать полноправными членами альянса. Формально расширение группы произойдет 1 января 2024 года.
Четыре из пяти членов входят в десятку крупнейших государств мира по численности населения, по площади и ВВП. После расширения общая численность населения БРИКС достигнет примерно 3,6 млрд человек, что составляет около 45 % мирового населения.
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) — международная организация, основанная 15 июня 2001 года лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана и Узбекистана. В 2017 году полноправными членами ШОС стали Индия и Пакистан, а в 2021 году — Иран.
Общая территория входящих в ШОС стран составляет более 35 млн кв. км, то есть 65 % территории Евразии. Общая численность
населения стран ШОС примерно 3,3 млрд человек (2022 год) — половина населения планеты.
Евразийский экономический союз (ЕАЭС) — международная организация региональной экономической интеграции, созданная в 2014 году. В настоящее время в состав ЕАЭС входят пять стран: Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия. В ЕАЭС обеспечивается свобода движения товаров, услуг, капитала и рабочей силы, а также проведение скоординированной, согласованной и единой политики в отраслях экономики. С 11 декабря 2020 года Узбекистан получил в нем статус наблюдателя.