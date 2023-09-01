https://uz.sputniknews.ru/20230901/studenty-tashkent-vgik-priz-moskovskiy-kinofestival-38487390.html
Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля
Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля
Международный фестиваль "Будем жить" — одно из ключевых событий культурной жизни Москвы
2023-09-01T15:17+0500
2023-09-01T15:17+0500
2023-09-01T15:42+0500
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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Фильмы студентов Ташкентского ВГИК отметили призами на XII Международном московском кинофестивале "Будем жить", сообщает корреспондент Sputnik. Так, картина Тимура Муродова "Кассета" получила приз "Объединение отцов и детей в кино", а фильм Шерзода Назарова "Жив солдат" — приз "За абсолютную честность к чувствам героя". Кинофестиваль "Будем жить", приуроченный к празднованию Дня российского кино, проходил с 24 по 31 августа в Москве.Программу киносмотра составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Учрежденный в 2011 году, кинофестиваль представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го он включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров в Москве. В 2021 году "Будем жить" получил статус международного кинофестиваля.
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россия москва узбекистан международный кинофестиваль будем жить студенты ташкент вгик приз картина тимур муродов кассета приз фильм шерзод назаров жив солдат киносмотр
россия москва узбекистан международный кинофестиваль будем жить студенты ташкент вгик приз картина тимур муродов кассета приз фильм шерзод назаров жив солдат киносмотр
Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля
15:17 01.09.2023 (обновлено: 15:42 01.09.2023)
Международный фестиваль "Будем жить" — одно из ключевых событий культурной жизни Москвы, ежегодно проводимое на различных площадках города.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Фильмы студентов Ташкентского ВГИК отметили призами на XII Международном московском кинофестивале "Будем жить", сообщает корреспондент Sputnik.
Так, картина Тимура Муродова "Кассета" получила приз "Объединение отцов и детей в кино", а фильм Шерзода Назарова "Жив солдат" — приз "За абсолютную честность к чувствам героя".
Кинофестиваль "Будем жить", приуроченный к празднованию Дня российского кино, проходил с 24 по 31 августа в Москве.
Программу киносмотра составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей.
Учрежденный в 2011 году, кинофестиваль представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го он включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров в Москве.
В 2021 году "Будем жить" получил статус международного кинофестиваля.