Узбекистан
рус
Sputnik УзбекистанрусSputnik ЎзбекистонўзбSputnik Oʻzbekistono’z
https://uz.sputniknews.ru/20230901/studenty-tashkent-vgik-priz-moskovskiy-kinofestival-38487390.html
Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля
Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля
Международный фестиваль "Будем жить" — одно из ключевых событий культурной жизни Москвы
2023-09-01T15:17+0500
2023-09-01T15:42+0500
узбекистан
ташкент
вгик
программа
приз
культура
кино
кинофестиваль
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38487201_122:0:1206:610_1920x0_80_0_0_9e0c16a249f2f25ce9f6d26d07482d0f.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Фильмы студентов Ташкентского ВГИК отметили призами на XII Международном московском кинофестивале "Будем жить", сообщает корреспондент Sputnik. Так, картина Тимура Муродова "Кассета" получила приз "Объединение отцов и детей в кино", а фильм Шерзода Назарова "Жив солдат" — приз "За абсолютную честность к чувствам героя". Кинофестиваль "Будем жить", приуроченный к празднованию Дня российского кино, проходил с 24 по 31 августа в Москве.Программу киносмотра составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Учрежденный в 2011 году, кинофестиваль представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го он включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров в Москве. В 2021 году "Будем жить" получил статус международного кинофестиваля.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_UZ
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38487201_279:0:1092:610_1920x0_80_0_0_84251294caa853863a742c4cb10068e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
россия москва узбекистан международный кинофестиваль будем жить студенты ташкент вгик приз картина тимур муродов кассета приз фильм шерзод назаров жив солдат киносмотр
россия москва узбекистан международный кинофестиваль будем жить студенты ташкент вгик приз картина тимур муродов кассета приз фильм шерзод назаров жив солдат киносмотр

Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля

15:17 01.09.2023 (обновлено: 15:42 01.09.2023)
© Ташкентский ВГИКФильмы студентов Ташкентского ВГИК отмечены призами на XII Международном московском кинофестивале "Будем жить"
Фильмы студентов Ташкентского ВГИК отмечены призами на XII Международном московском кинофестивале Будем жить - Sputnik Узбекистан, 1920, 01.09.2023
© Ташкентский ВГИК
Подписаться на
НовостиTelegram
Международный фестиваль "Будем жить" — одно из ключевых событий культурной жизни Москвы, ежегодно проводимое на различных площадках города.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Фильмы студентов Ташкентского ВГИК отметили призами на XII Международном московском кинофестивале "Будем жить", сообщает корреспондент Sputnik.
Так, картина Тимура Муродова "Кассета" получила приз "Объединение отцов и детей в кино", а фильм Шерзода Назарова "Жив солдат" — приз "За абсолютную честность к чувствам героя".
Кинофестиваль "Будем жить", приуроченный к празднованию Дня российского кино, проходил с 24 по 31 августа в Москве.
Программу киносмотра составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей.
Учрежденный в 2011 году, кинофестиваль представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го он включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров в Москве.
В 2021 году "Будем жить" получил статус международного кинофестиваля.
новости
Политика
В мире
Экономика
Общество
Миграция
Культура
Спорт
Колумнисты
Аналитика
App StoreGoogle play
© 2023 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0