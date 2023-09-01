https://uz.sputniknews.ru/20230901/studenty-tashkent-vgik-priz-moskovskiy-kinofestival-38487390.html

Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля

Студенты Ташкентского ВГИК получили призы известного московского кинофестиваля

Международный фестиваль "Будем жить" — одно из ключевых событий культурной жизни Москвы

2023-09-01T15:17+0500

2023-09-01T15:17+0500

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. Фильмы студентов Ташкентского ВГИК отметили призами на XII Международном московском кинофестивале "Будем жить", сообщает корреспондент Sputnik. Так, картина Тимура Муродова "Кассета" получила приз "Объединение отцов и детей в кино", а фильм Шерзода Назарова "Жив солдат" — приз "За абсолютную честность к чувствам героя". Кинофестиваль "Будем жить", приуроченный к празднованию Дня российского кино, проходил с 24 по 31 августа в Москве.Программу киносмотра составляют фильмы современных российских и зарубежных авторов, направленные на формирование зрительской культуры и популяризацию нравственно-духовных ценностей. Учрежденный в 2011 году, кинофестиваль представлял собой смотр работ молодых кинематографистов. С 2016-го он включил в себя программы полнометражного игрового и анимационного кино и стал одним из крупнейших киносмотров в Москве. В 2021 году "Будем жить" получил статус международного кинофестиваля.

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