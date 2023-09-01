31 августа 1991 года
Президент Ислам Каримов провозгласил государственную независимость республики
1 сентября 1991 года
День независимости Республики Узбекистан
18 ноября 1991 года
Утвержден государственный флаг Республики Узбекистан
29 декабря 1991 года
Состоялись всенародные выборы президента Республики Узбекистан. И.А. Каримов избран Первым президентом Республики Узбекистан
28 января 1992 года
Создана Национальная компания "Узбекистон хаво йуллари"
2 марта 1992 года
Страна стала членом ООН
2 июля 1992 года
Утвержден государственный герб Республики Узбекистан
8 декабря 1992 года
Принята Конституция Республики Узбекистан
10 декабря 1992 года
Утвержден государственный гимн Республики Узбекистан
1 июля 1994 года
Введена национальная валюта сум
19 июля 1996 года
Запуск завода УзДЭУавто в г. Асака Андижанской области
16 февраля 1999 года
В Ташкенте совершены террористические акты
14-15 июня 2001 года
Узбекистан стал членом "Шанхайского форума" (впоследствии ШОС — Шанхайской Организации Сотрудничества)
13 мая 2005 года
Трагические события в Андижане из-за беспорядков
8 октября 2011 года
Запущен первый высокоскоростной поезд "Афросиаб" из Ташкента в Самарканд
2 сентября 2016 года
умер Первый президент Узбекистана Ислам Каримов
14 декабря 2016 года
Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана
5 сентября 2017 года
в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты после девальвации сума
19 октября 2018 года
Дан старт проекту строительства первой АЭС в Узбекистане
11 декабря 2020 года
Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС
28 сентября 2021 года
Спустя более 20 лет возрожден Ташкентский кинофестиваль
30 апреля 2023 года
Референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции
31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная 7 сессия Верховного Совета (ВС) Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана. В этот день было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости. В тот же день был принят закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан". Главный национальный праздник Узбекистана — День Независимости отмечается ежегодно 1 сентября.
29 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента страны. По итогам голосования высший государственный пост занял Каримов, за которого проголосовали 86 % избирателей. Его единственный соперник депутат Верховного совета Узбекистана, лидер партии "Эрк" ("Свобода") Мухаммад Салих получил 12,5%.
2 июля 1992 года – День принятия Государственного герба Узбекистана. Герб представляет собой изображение восходящего солнца над горами, реками и цветущей долиной, окруженными венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева – из веток хлопчатника с раскрытыми коробочками хлопка. В верхней части герба находится восьмигранник, символизирующий знак утверждения республики, внутри которого полумесяц со звездой. В центре герба изображена птица Хумо с раскрытыми крыльями – символ счастья и свободолюбия. Внизу, на банте ленты венка, символизирующем Государственный флаг Узбекистана, надпись "O‘zbekiston".
10 декабря 1992 года — утвержден государственный гимн Узбекистана. Были предложены несколько вариантов нового гимна государства, но в конечном итоге предпочтение было отдано нынешнему гимну, автором слов которого является знаменитый узбекский поэт Абдулла Арипов (1941-2016 гг.), который написал слова гимна в том же 1992 году. При этом в качестве музыки гимна была оставлена музыка гимна Узбекской ССР, которую в 1947 году написал узбекский композитор Мутал Бурханов (1916-2002 гг.). Таким образом, в гимне независимого Узбекистана используется музыка гимна Узбекской ССР.
16 февраля 1999 года в Ташкенте произошел целый ряд мощных взрывов. По разным источникам погибли от 13 до 20 человек, свыше 100 — пострадали. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов в тот же день назвал теракт в том числе попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем религиозных экстремистов и фанатиков.
12-13 мая 2005 года в Андижане произошли трагические события из-за беспорядков. Их зачинщиками выступили террористические организации так называемые "Исламское движение Туркестана" (в прошлом "Исламское движение Узбекистана"), "Хизб-ут Тахрир" и одно из его ответвлений – "Акрамийлар". Вооруженные бандиты расстреляли нескольких охранников тюрьмы, выпустили около двух тысяч заключенных, попытались захватить воинскую часть, здания областного управления СНБ и областной администрации, но силами правоохранительных органов Узбекистана порядок в городе был восстановлен. По официальным данным жертвами массовых беспорядков в Андижане стали 187 человек, в том числе 60 мирных граждан и 31 сотрудник правоохранительных органов. В ходе антитеррористических мероприятий, проводившихся после этих событий, ликвидированы 94 террориста. Запад выступил с резкой критикой действий Ташкента, посчитав применение силы "несоразмерным". По требованию Ташкента с территории Узбекистана была выведена военная авиабаза США. Отношения между Узбекистаном и странами Запада резко обострились. Евросоюз ввел санкции в отношении руководства Узбекистана. ЕС потребовал международного расследования событий в Андижане, узбекские власти отказались. В ответ на это были введены санкции в форме визовых ограничений высокопоставленным должностным лицам Узбекистана и эмбарго на поставки оружия. Санкции ЕС были отменены в октябре 2008 года, за исключением эмбарго на поставки оружия.
8 октября 2011 года высокоскоростной поезд "Афросиаб" совершил свой первый рейс в Самарканд, преодолев расстояние 344 км за два часа. Максимальная скорость поезда на отдельных участках достигала 250 км в час. Высокоскоростная железная дорога в Узбекистане — вторая в СНГ после России железнодорожная линия, на которой эксплуатируются высокоскоростные поезда.
2 сентября 2016 года на 79-м году жизни скончался Первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Церемония прощания и похороны главы государства прошли 3 сентября в Самарканде, родном городе Каримова. Комиссию по организации похорон возглавил премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В связи со смертью президента в стране был объявлен трехдневный траур. Свои соболезнования в связи со смертью узбекского лидера выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.
4 декабря 2016 года состоялись внеочередные выборы главы государства, на которых победил Шавкат Мирзиёев, набрав 88,61 % голосов. Мирзиёев считался главным претендентом на победу, так как был назначен врио главы республики после смерти Каримова. В ходе предвыборной кампании Мирзиёев заявил о намерении продолжить курс Первого президента. Он предлагает сохранить внеблоковый статус страны, а также не допустить размещения на ее территории иностранных военных баз и пребывания военнослужащих за ее пределами. Как и Каримов, Мирзиёев выступает за развитие отношений со странами СНГ, в первую очередь, с Россией. В то же время он занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.
С 5 сентября 2017 года в Узбекистане купить и продать валюту можно в коммерческих банках. Право на валютные операции получили и юридические, и физические лица. Ранее в Узбекистане действовал запрет на продажу валюты населению. Для ее покупки физлица должны были открывать в коммерческих банках специальные конверсионные карты. В тот момент в Узбекистане действуют несколько курсов обмена валюты — официальный от ЦБ, биржевой курс, на который ориентируются импортеры, а также "черный" рынок.
19 октября 2018 года президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт проекту строительства первой в республике атомной электростанции госкорпорацией "Росатом". Проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Стоимость строительства составит около $11 млрд. Кроме того, в рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Республики Узбекистан между "Росатомом", Академией наук РУз и Агентством "Узатом".
11 декабря 2018 года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Владимир Путин назвал это решение важным и качественным шагом, который поспособствует укреплению связей Союза с традиционными партнерами.
С 28 сентября по 3 октября 2021 года в Ташкенте прошел возрожденный международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Впервые кинофестиваль подобного статуса был проведен в столице в 1968 году. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 1997 года фестиваль не проводился. Легендарный киносмотр возобновлен постановлением Шавката Мирзиёева.
30 апреля 2023 года в Узбекистане прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Проект Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" на референдуме поддержали 90,21 % проголосовавших. Президент Узбекистана заявил, что "в обновленной Конституции в первую очередь закрепляется положение, что Узбекистан — суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство".