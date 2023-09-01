12-13 мая 2005 года в Андижане произошли трагические события из-за беспорядков. Их зачинщиками выступили террористические организации так называемые "Исламское движение Туркестана" (в прошлом "Исламское движение Узбекистана"), "Хизб-ут Тахрир" и одно из его ответвлений – "Акрамийлар". Вооруженные бандиты расстреляли нескольких охранников тюрьмы, выпустили около двух тысяч заключенных, попытались захватить воинскую часть, здания областного управления СНБ и областной администрации, но силами правоохранительных органов Узбекистана порядок в городе был восстановлен. По официальным данным жертвами массовых беспорядков в Андижане стали 187 человек, в том числе 60 мирных граждан и 31 сотрудник правоохранительных органов. В ходе антитеррористических мероприятий, проводившихся после этих событий, ликвидированы 94 террориста. Запад выступил с резкой критикой действий Ташкента, посчитав применение силы "несоразмерным". По требованию Ташкента с территории Узбекистана была выведена военная авиабаза США. Отношения между Узбекистаном и странами Запада резко обострились. Евросоюз ввел санкции в отношении руководства Узбекистана. ЕС потребовал международного расследования событий в Андижане, узбекские власти отказались. В ответ на это были введены санкции в форме визовых ограничений высокопоставленным должностным лицам Узбекистана и эмбарго на поставки оружия. Санкции ЕС были отменены в октябре 2008 года, за исключением эмбарго на поставки оружия.