Патриотическое мероприятие - Sputnik Узбекистан

Важнейшие события независимого Узбекистана

Тридцать два года назад провозглашена независимость Узбекистана. За этот период молодая страна преодолела ряд трудностей и добилась впечатляющих результатов в самых различных сферах. Sputnik собрал наиболее яркие события и этапы Узбекистана за прошедшие годы
Хронология ключевых событий с 1991 по 2023 годы

31 августа 1991 года

Президент Ислам Каримов провозгласил государственную независимость республики

1 сентября 1991 года

День независимости Республики Узбекистан

18 ноября 1991 года

Утвержден государственный флаг Республики Узбекистан

29 декабря 1991 года

Состоялись всенародные выборы президента Республики Узбекистан. И.А. Каримов избран Первым президентом Республики Узбекистан

28 января 1992 года

Создана Национальная компания "Узбекистон хаво йуллари"

2 марта 1992 года

Страна стала членом ООН

2 июля 1992 года

Утвержден государственный герб Республики Узбекистан

8 декабря 1992 года

Принята Конституция Республики Узбекистан

10 декабря 1992 года

Утвержден государственный гимн Республики Узбекистан

1 июля 1994 года

Введена национальная валюта сум

19 июля 1996 года

Запуск завода УзДЭУавто в г. Асака Андижанской области

16 февраля 1999 года

В Ташкенте совершены террористические акты

14-15 июня 2001 года

Узбекистан стал членом "Шанхайского форума" (впоследствии ШОС — Шанхайской Организации Сотрудничества)

13 мая 2005 года

Трагические события в Андижане из-за беспорядков

8 октября 2011 года

Запущен первый высокоскоростной поезд "Афросиаб" из Ташкента в Самарканд

2 сентября 2016 года

умер Первый президент Узбекистана Ислам Каримов

14 декабря 2016 года

Шавкат Мирзиеев вступил в должность президента Узбекистана

5 сентября 2017 года

в Узбекистане вводится свободная конвертация валюты после девальвации сума

19 октября 2018 года

Дан старт проекту строительства первой АЭС в Узбекистане

11 декабря 2020 года

Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС

28 сентября 2021 года

Спустя более 20 лет возрожден Ташкентский кинофестиваль

30 апреля 2023 года

Референдум по Конституции Узбекистана в новой редакции

Независимый Узбекистан

31 августа 1991 года в Ташкенте состоялась внеочередная 7 сессия Верховного Совета (ВС) Узбекской ССР, на которой была провозглашена государственная независимость Узбекистана. В этот день было принято заявление Верховного Совета о государственной независимости республики и соответствующим постановлением 1 сентября утверждался Днем независимости. В тот же день был принят закон "Об основах государственной независимости Республики Узбекистан". Главный национальный праздник Узбекистана — День Независимости отмечается ежегодно 1 сентября.

Ислам Каримов и другие официальные лица на праздновании Дня Независимости на главной Празднование Дня независимости на главной площади страны. Ташкенте, 1992 год. - Sputnik Узбекистан
Ислам Каримов и другие официальные лица на праздновании Дня Независимости Празднование Дня независимости на главной площади страны. Ташкент, 1992 год
© Национальный архив кинофотофонодокументов
Ислам Каримов и другие официальные лица на праздновании Дня Независимости на главной Празднование Дня независимости на главной площади страны. Ташкенте, 1992 год. - Sputnik Узбекистан
Празднование Дня независимости на главной площади страны. Ташкент, 1992 год. Архивное фото
© Национальный архив кинофотофонодокументов
Флаг Узбекистана
18 ноября 1991 года, через два месяца после провозглашения независимости страны, утвержден флаг Узбекистана. Небесно-голубой цвет на флаге — символ голубого неба и чистой воды. Белый цвет — символ мира и чистоты. Зеленый цвет — олицетворение благодатной природы страны. Красные полосы — это жизненные силы, пульсирующие в каждом живом существе, символ жизни. Полумесяц соответствует многовековой традиции народа Узбекистана. Полумесяц и звезды — символ безоблачного неба мира. 12 звезд древнее летоисчисление 12 государств, существовавших на территории Узбекистана.
Государственный флаг Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
Государственный флаг Республики Узбекистан. Архивное фото
© Sputnik / Юрий Сомов
Начало эпохи Ислама Каримова

29 декабря 1991 года состоялись первые всенародные выборы президента страны. По итогам голосования высший государственный пост занял Каримов, за которого проголосовали 86 % избирателей. Его единственный соперник депутат Верховного совета Узбекистана, лидер партии "Эрк" ("Свобода") Мухаммад Салих получил 12,5%.

Первый Президент Узбекистана Ислам Каримов на встрече глав государств СНГ. - Sputnik Узбекистан
Ислам Каримов – первый президент Узбекистана.
© Sputnik / Юрий Абрамочкин
Собственный воздушный флот и новые самолеты
28 февраля 1992 года была создана авиакомпания "Uzbekistan Airways". Данное событие ознаменовало новую эру в процессе становления гражданской авиации в Узбекистане. За это время государственный флагман стал известен и признан во всем мире как стабильный, безопасный и надежный авиаперевозчик.
Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways в аэропорту Домодедово. - Sputnik Узбекистан
Боинг-767 авиакомпании Uzbekistan Airways в аэропорту "Домодедово".
© Sputnik / Марина Лысцева
Признание Узбекистана мировым сообществом
2 марта 1992 года решением 82-го пленарного заседания Генеральной Ассамблеи ООН Узбекистан был принят в члены организации. За эти годы страна присоединилась к более 80 международным документам по правам человека.
Ислам Каримов и генсек ОНН Бутрос Бутрос-Гали - Sputnik Узбекистан
Ислам Каримов и генсек ОНН Бутрос Бутрос-Гали. Архивное фото
© Фонд Ислама Каримова
Волшебная птица на фоне солнца

2 июля 1992 года – День принятия Государственного герба Узбекистана. Герб представляет собой изображение восходящего солнца над горами, реками и цветущей долиной, окруженными венком, состоящим справа из колосьев пшеницы и слева – из веток хлопчатника с раскрытыми коробочками хлопка. В верхней части герба находится восьмигранник, символизирующий знак утверждения республики, внутри которого полумесяц со звездой. В центре герба изображена птица Хумо с раскрытыми крыльями – символ счастья и свободолюбия. Внизу, на банте ленты венка, символизирующем Государственный флаг Узбекистана, надпись "O‘zbekiston".

Государственный герб Республики Узбекистан. - Sputnik Узбекистан
Государственный герб Республики Узбекистан. Архивное фото
© Sputnik / Утарбеков
Основной закон страны
8 декабря 1992 года — принята Конституция Республики Узбекистан. Это высший нормативный правовой акт, действующий на территории Республики Узбекистан. Структура Конституции Республики Узбекистан состоит из преамбулы, 6 разделов, 26 глав, разделенных на 128 статей.
Конституция и другие кодексы республики Узбекистан - Sputnik Узбекистан
Конституция Узбекистана 1992 года. Архивное фото
© Sputnik
Узбекские слова под советскую музыку

10 декабря 1992 года — утвержден государственный гимн Узбекистана. Были предложены несколько вариантов нового гимна государства, но в конечном итоге предпочтение было отдано нынешнему гимну, автором слов которого является знаменитый узбекский поэт Абдулла Арипов (1941-2016 гг.), который написал слова гимна в том же 1992 году. При этом в качестве музыки гимна была оставлена музыка гимна Узбекской ССР, которую в 1947 году написал узбекский композитор Мутал Бурханов (1916-2002 гг.). Таким образом, в гимне независимого Узбекистана используется музыка гимна Узбекской ССР.

Сум — денежная единица Узбекистана
1 июля 1994 года введена национальная валюта — сум. Банкноты и монеты, выпущенные для первоначального обращения, изготавливались в зарубежных странах. В 1995-1996 годах для внедрения полного цикла изготовления банкнот и монет при Центральном банке было создано предприятие "Государственный знак", также в его составе Бумажная фабрика, Печатная фабрика и Монетный двор и внедрено "денежное производство". В настоящее время это предприятие действует, как ГУП "Давлат белгиси".
Банкноты Центрального банка Республики Узбекистан образца 1994 года достоинством 1 сум изготовлены на белой бумаге размером 120x62 мм - Sputnik Узбекистан
Банкноты Центрального банка Республики Узбекистан образца 1994 года достоинством 1 сум. Архивное фото
© Центральный банк Узбекистана
Банкноты Центрального банка Республики Узбекистан образца 2023 года достоинством 200 000 сум изготовлены на белой бумаге размером 120x62 мм - Sputnik Узбекистан
Банкноты Центрального банка Республики Узбекистан образца 2023 года достоинством 200 000 сум. Архивное фото
© Центральный банк Узбекистана
Собственный автопром
19 июля 1996 года состоялось торжественное открытие автомобильного завода в Асаке, что стало уникальным событием не только для Узбекистана, но и для всего Центральноазиатского региона. Изначально были введены в строй первые три производственные линии завода по выпуску легковых автомобилей "Nexia", "Damas" и "Tico", представленные в семи модификациях, что позволило предоставить потребителям большой выбор вариаций этих автомобилей.
Первые машины, выпущенные в Асакинском заводе - Sputnik Узбекистан
Первые машины, выпущенные в Асакинском заводе. Архивное фото
© АО "Узавтосаноат"
Скорбим и помним!

16 февраля 1999 года в Ташкенте произошел целый ряд мощных взрывов. По разным источникам погибли от 13 до 20 человек, свыше 100 — пострадали. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов в тот же день назвал теракт в том числе попыткой покушения на его жизнь и обвинил в произошедшем религиозных экстремистов и фанатиков.

Теракты в Ташкенте 1999 года - Sputnik Узбекистан
16 февраля 1999 года в Ташкенте произошел целый ряд мощных взрывов. Архивное фото
© Фонд Ислама Каримова
Теракты в Ташкенте 1999 года - Sputnik Узбекистан
По разным источникам погибли от 13 до 20 человек, свыше 100 — пострадали. Архивное фото
© Фонд Ислама Каримова
Членство в ШОС
14-15 июня 2001 года в Шанхае на встрече лидеров Шанхайского форума в организацию был принят Узбекистан. После чего была подписана декларация об образовании ШОС — Шанхайской организации сотрудничества. Целями альянса были названы стабильность и безопасность в регионе, а также развитие сотрудничества в политической, экономической, гуманитарной сферах.
Главы государств-участники Шанхайской организации сотрудничества - Sputnik Узбекистан
Главы государств-участники Шанхайской организации сотрудничества. Архивное фото
© Sputnik / Сергей Величкин
Ночь, потрясшая Ферганскую долину

12-13 мая 2005 года в Андижане произошли трагические события из-за беспорядков. Их зачинщиками выступили террористические организации так называемые "Исламское движение Туркестана" (в прошлом "Исламское движение Узбекистана"), "Хизб-ут Тахрир" и одно из его ответвлений – "Акрамийлар". Вооруженные бандиты расстреляли нескольких охранников тюрьмы, выпустили около двух тысяч заключенных, попытались захватить воинскую часть, здания областного управления СНБ и областной администрации, но силами правоохранительных органов Узбекистана порядок в городе был восстановлен. По официальным данным жертвами массовых беспорядков в Андижане стали 187 человек, в том числе 60 мирных граждан и 31 сотрудник правоохранительных органов. В ходе антитеррористических мероприятий, проводившихся после этих событий, ликвидированы 94 террориста. Запад выступил с резкой критикой действий Ташкента, посчитав применение силы "несоразмерным". По требованию Ташкента с территории Узбекистана была выведена военная авиабаза США. Отношения между Узбекистаном и странами Запада резко обострились. Евросоюз ввел санкции в отношении руководства Узбекистана. ЕС потребовал международного расследования событий в Андижане, узбекские власти отказались. В ответ на это были введены санкции в форме визовых ограничений высокопоставленным должностным лицам Узбекистана и эмбарго на поставки оружия. Санкции ЕС были отменены в октябре 2008 года, за исключением эмбарго на поставки оружия.

Люди выходят из горящего кинотеатра в центре Андижана в пятницу, 13 мая 2005 года. - Sputnik Узбекистан
Андижанские события. Архивное фото
© AP Photo / EFREM LUKATSKY
Из Ташкента в Самарканд — за 2 часа

8 октября 2011 года высокоскоростной поезд "Афросиаб" совершил свой первый рейс в Самарканд, преодолев расстояние 344 км за два часа. Максимальная скорость поезда на отдельных участках достигала 250 км в час. Высокоскоростная железная дорога в Узбекистане — вторая в СНГ после России железнодорожная линия, на которой эксплуатируются высокоскоростные поезда.

Афросиаб - Sputnik Узбекистан
Высокоскоростной поезд Афросиаб в Ташкенте. Архивное фото
© Sputnik / Рамиз Бахтияров
Завершилась эпоха Ислама Каримова

2 сентября 2016 года на 79-м году жизни скончался Первый президент Узбекистана Ислам Каримов. Церемония прощания и похороны главы государства прошли 3 сентября в Самарканде, родном городе Каримова. Комиссию по организации похорон возглавил премьер-министр Узбекистана Шавкат Мирзиёев. В связи со смертью президента в стране был объявлен трехдневный траур. Свои соболезнования в связи со смертью узбекского лидера выразили президент России Владимир Путин и премьер-министр Дмитрий Медведев.

Траурный кортеж с телом президента Узбекистана Ислама Каримова - Sputnik Узбекистан
Ташкентцы прощаются с Исламом Каримовым. Архивное фото
© AFP 2023 / / STR
Новый Узбекистан

4 декабря 2016 года состоялись внеочередные выборы главы государства, на которых победил Шавкат Мирзиёев, набрав 88,61 % голосов. Мирзиёев считался главным претендентом на победу, так как был назначен врио главы республики после смерти Каримова. В ходе предвыборной кампании Мирзиёев заявил о намерении продолжить курс Первого президента. Он предлагает сохранить внеблоковый статус страны, а также не допустить размещения на ее территории иностранных военных баз и пребывания военнослужащих за ее пределами. Как и Каримов, Мирзиёев выступает за развитие отношений со странами СНГ, в первую очередь, с Россией. В то же время он занялся "перезагрузкой" отношений с соседями по региону.

Шавкат Мирзиеев избран президентом республики - Sputnik Узбекистан
Шавкат Мирзиеев избран президентом республики. Архивное фото
© Пресс-служба президента Узбекистана
Конец "черному" валютному рынку

С 5 сентября 2017 года в Узбекистане купить и продать валюту можно в коммерческих банках. Право на валютные операции получили и юридические, и физические лица. Ранее в Узбекистане действовал запрет на продажу валюты населению. Для ее покупки физлица должны были открывать в коммерческих банках специальные конверсионные карты. В тот момент в Узбекистане действуют несколько курсов обмена валюты — официальный от ЦБ, биржевой курс, на который ориентируются импортеры, а также "черный" рынок.

Денежные купюры Узбекских сумов и долларов США. Иллюстрационное фото - Sputnik Узбекистан
Национальная валюта Узбекистана сум и Доллары США
© Sputnik/Abdubakir Yunusov
Первая АЭС в Центральной Азии

19 октября 2018 года президенты РФ и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт проекту строительства первой в республике атомной электростанции госкорпорацией "Росатом". Проект строительства АЭС предполагает возведение двух энергоблоков с реакторами типа ВВЭР-1200. Энергоблоки относятся к поколению "3+" и полностью соответствуют современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Стоимость строительства составит около $11 млрд. Кроме того, в рамках мероприятия был подписан Меморандум о сотрудничестве в обучении и подготовке кадров в области атомной энергетики Республики Узбекистан между "Росатомом", Академией наук РУз и Агентством "Узатом".

Церемония запуска реализации проекта строительства первой АЭС в Узбекистане. С Президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. - Sputnik Узбекистан
Церемония запуска реализации проекта строительства первой АЭС в Узбекистане. Архивное фото
© Кремль
Зона свободной торговли с дружескими странами

11 декабря 2018 года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе. Владимир Путин назвал это решение важным и качественным шагом, который поспособствует укреплению связей Союза с традиционными партнерами.

Узбекистан получил статус наблюдателя в ЕАЭС - Sputnik Узбекистан
11 декабря 2018 года Узбекистан получил статус наблюдателя при Евразийском экономическом союзе.. Архивное фото
© Sputnik
Возрождение ташкентского кинофестиваля

С 28 сентября по 3 октября 2021 года в Ташкенте прошел возрожденный международный кинофестиваль "Жемчужина Шелкового пути". Впервые кинофестиваль подобного статуса был проведен в столице в 1968 году. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 1997 года фестиваль не проводился. Легендарный киносмотр возобновлен постановлением Шавката Мирзиёева.

Открытие Ташкентского международного кинофестиваля Жемчужина Шелкового пути - Sputnik Узбекистан
Никита Михалков, Стивен Сигал, Тимур Бекмамбетов и другие звезды кино в Ташкенте. Архивное фото
© Sputnik
Социальный и светский Узбекистан

30 апреля 2023 года в Узбекистане прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Бюллетень для голосования содержал только один вопрос: “Принимаете ли Вы Конституционный Закон Республики Узбекистан “О Конституции Республики Узбекистан?” и два варианта ответа: "Да" и "Нет". Проект Конституционного закона "О Конституции Республики Узбекистан" на референдуме поддержали 90,21 % проголосовавших. Президент Узбекистана заявил, что "в обновленной Конституции в первую очередь закрепляется положение, что Узбекистан — суверенное, демократическое, правовое, социальное и светское государство".

Урна для голосования - Sputnik Узбекистан
30 апреля 2023 года в Узбекистане прошло голосование на референдуме по внесению изменений и дополнений в Конституцию. Архивное фото
© Sputnik/Рамиз Бахтияров
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