https://uz.sputniknews.ru/20230901/xv-tashkentskiy-mejdunarodnyy-kinofestival-data-38488983.html
Когда пройдет XV Ташкентский международный кинофестиваль — дата
Когда пройдет XV Ташкентский международный кинофестиваль — дата
Основные мероприятия кинофестиваля планируют провести в столице
2023-09-01T15:58+0500
2023-09-01T15:58+0500
2023-09-01T16:27+0500
узбекистан
ташкент
кино
фестиваль
ташкентский международный кинофестиваль
самарканд
культура
кинематограф
африка
азия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38489462_129:263:1178:853_1920x0_80_0_0_5c48f8d5b9342656305195b096304d05.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути", пройдет в Ташкенте и Самарканде с 29 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы, эксклюзивные кинопоказы, дни кино разных стран, конкурсы молодых режиссеров и другие мероприятия. Впервые кинофестиваль подобного статуса провели в столице в 1968 году. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 1997 года фестиваль не проводился. Легендарный киносмотр возобновлен в 2021 году соответствующим постановлением Шавката Мирзиёева.
узбекистан
ташкент
самарканд
африка
азия
латинская америка
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38489462_397:366:974:798_1920x0_80_0_0_46714896b032b316ef373268a7a397d6.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент самарканд ташкентский международный кинофестиваль жемчужина шелкового пути мероприятия режиссеры кинематограф кинопоказы мастер-класс
узбекистан ташкент самарканд ташкентский международный кинофестиваль жемчужина шелкового пути мероприятия режиссеры кинематограф кинопоказы мастер-класс
Когда пройдет XV Ташкентский международный кинофестиваль — дата
15:58 01.09.2023 (обновлено: 16:27 01.09.2023)
Основные мероприятия кинофестиваля планируют провести в столице.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути", пройдет в Ташкенте и Самарканде с 29 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба
Агентства кинематографии Узбекистана.
В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы, эксклюзивные кинопоказы, дни кино разных стран, конкурсы молодых режиссеров и другие мероприятия.
Впервые кинофестиваль подобного статуса провели в столице в 1968 году. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 1997 года фестиваль не проводился.
Легендарный киносмотр возобновлен в 2021 году соответствующим постановлением Шавката Мирзиёева.