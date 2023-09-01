https://uz.sputniknews.ru/20230901/xv-tashkentskiy-mejdunarodnyy-kinofestival-data-38488983.html

Когда пройдет XV Ташкентский международный кинофестиваль — дата

Когда пройдет XV Ташкентский международный кинофестиваль — дата

Основные мероприятия кинофестиваля планируют провести в столице

2023-09-01T15:58+0500

2023-09-01T15:58+0500

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узбекистан

ташкент

кино

фестиваль

ташкентский международный кинофестиваль

самарканд

культура

кинематограф

африка

азия

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. XV Ташкентский международный кинофестиваль "Жемчужина шелкового пути", пройдет в Ташкенте и Самарканде с 29 сентября по 2 октября, сообщает пресс-служба Агентства кинематографии Узбекистана.В рамках кинофестиваля пройдут мастер-классы, эксклюзивные кинопоказы, дни кино разных стран, конкурсы молодых режиссеров и другие мероприятия. Впервые кинофестиваль подобного статуса провели в столице в 1968 году. Это был крупнейший в мире форум кинематографии стран Азии, Африки и Латинской Америки. Начиная с 1997 года фестиваль не проводился. Легендарный киносмотр возобновлен в 2021 году соответствующим постановлением Шавката Мирзиёева.

узбекистан

ташкент

самарканд

африка

азия

латинская америка

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