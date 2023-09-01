https://uz.sputniknews.ru/20230901/zayezd-mestnyy-aeroport-tashkent-38482228.html
Заезд к местному аэропорту в Ташкенте упростили — как именно
Заезд к местному аэропорту в Ташкенте упростили — как именно
Перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3" после реконструкции открыли привокзальную площадь
2023-09-01T12:29+0500
2023-09-01T12:29+0500
2023-09-01T15:32+0500
узбекистан
ташкент
аэропорт
реконструкция
местный аэропорт
привокзальная площадь
штраф
открытие
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38483094_0:121:1236:816_1920x0_80_0_0_9c67a3c79400f7ba5c473b1a072d7764.jpg
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В результате реконструкции привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3" упростили заезд машин, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Краткосрочный заезд на территорию будет разрешен всем легковым автомобилям, туристическим автобусам и микроавтобусам на 10 минут. В случае превышения допустимого времени, установленные и интегрированные с ГУБДД камеры, будут автоматически отправлять нарушителям штрафы. Также остановка на желтой линии, разделяющей правую и левую полосы заезда, запрещена и считается нарушением, за которое тоже предусмотрен штраф. Здесь появились три отдельные полосы: для официальных служб такси аэропорта, туристических автобусов и микроавтобусов, а также автомобилей провожающих и встречающих, в том числе такси, работающих с агрегаторами.До 1 января 2024 года реконструкцию привокзальных площадей проведут во всех международных аэропортах Узбекистана, уточняют в сообщении.
узбекистан
ташкент
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/01/38483094_184:124:1155:853_1920x0_80_0_0_042fb3d5ca78d4654a29991bba6d2329.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан аэропорт терминал внутренних авивалиний ташкент-3 реконструкция привокзальная площадь заезд территория автомобиль автобус такси штраф полоса
узбекистан аэропорт терминал внутренних авивалиний ташкент-3 реконструкция привокзальная площадь заезд территория автомобиль автобус такси штраф полоса
Заезд к местному аэропорту в Ташкенте упростили — как именно
12:29 01.09.2023 (обновлено: 15:32 01.09.2023)
Сегодня перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3" после реконструкции открыли привокзальную площадь.
ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik.
В результате реконструкции привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3" упростили заезд машин, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS
.
Краткосрочный заезд на территорию будет разрешен всем легковым автомобилям, туристическим автобусам и микроавтобусам на 10 минут. В случае превышения допустимого времени, установленные и интегрированные с ГУБДД камеры, будут автоматически отправлять нарушителям штрафы.
Также остановка на желтой линии, разделяющей правую и левую полосы заезда, запрещена и считается нарушением, за которое тоже предусмотрен штраф.
"До сегодняшнего дня автотранспортные средства не имели доступа к привокзальной площади, исходя из определенных требований безопасности. Теперь мы создали необходимые условия для водителей в соответствии с мировыми стандартами, для возможности оставлять и забирать пассажиров у терминала", — отметили в Службе авиационной безопасности "Uzbekistan Airports".
Здесь появились три отдельные полосы: для официальных служб такси аэропорта, туристических автобусов и микроавтобусов, а также автомобилей провожающих и встречающих, в том числе такси, работающих с агрегаторами.
До 1 января 2024 года реконструкцию привокзальных площадей проведут во всех международных аэропортах Узбекистана, уточняют в сообщении.