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Заезд к местному аэропорту в Ташкенте упростили — как именно

Заезд к местному аэропорту в Ташкенте упростили — как именно

Перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3" после реконструкции открыли привокзальную площадь

2023-09-01T12:29+0500

2023-09-01T12:29+0500

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узбекистан

ташкент

аэропорт

реконструкция

местный аэропорт

привокзальная площадь

штраф

открытие

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ТАШКЕНТ, 1 сен — Sputnik. В результате реконструкции привокзальной площади перед терминалом внутренних авиалиний "Ташкент-3" упростили заезд машин, сообщает UZBEKISTAN AIRPORTS.Краткосрочный заезд на территорию будет разрешен всем легковым автомобилям, туристическим автобусам и микроавтобусам на 10 минут. В случае превышения допустимого времени, установленные и интегрированные с ГУБДД камеры, будут автоматически отправлять нарушителям штрафы. Также остановка на желтой линии, разделяющей правую и левую полосы заезда, запрещена и считается нарушением, за которое тоже предусмотрен штраф. Здесь появились три отдельные полосы: для официальных служб такси аэропорта, туристических автобусов и микроавтобусов, а также автомобилей провожающих и встречающих, в том числе такси, работающих с агрегаторами.До 1 января 2024 года реконструкцию привокзальных площадей проведут во всех международных аэропортах Узбекистана, уточняют в сообщении.

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