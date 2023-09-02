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https://uz.sputniknews.ru/20230902/chempionat-mira-pojarno-spasatelnyy-sport-stambul-38512745.html
ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле — Узбекистан в числе фаворитов
ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле — Узбекистан в числе фаворитов
В первой дисциплине турнира — подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, впервые мужская сборная республики заняла 3 место в общекомандном зачёте.
2023-09-02T18:45+0500
2023-09-02T18:45+0500
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пожарные
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана заняла 3 место в общекомандном зачёте на стартовавшем сегодня в Стамбуле XVIII чемпионате мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, сообщает МЧС РУз.Участники разыграли первый комплект наград в подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.Также в Стамбуле начался IX Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В ходе состязаний спортсмены будут бороться за победные и призовые места в 4 видах.Главный судья чемпионата мира — первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Санжар Зупаров.В 2022 году чемпионат мира проходил в Самарканде. По итогам соревнований в общекомандном зачете среди мужских команд первое место завоевали спасатели из Беларуси, второе – россияне. Пожарные из Узбекистана были на третьем месте.
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узбекистан мчс узбекистана чемпионат пожарные спасатели стамбул турция
узбекистан мчс узбекистана чемпионат пожарные спасатели стамбул турция

ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле — Узбекистан в числе фаворитов

18:45 02.09.2023
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В первой дисциплине турнира — подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, мужская сборная республики заняла 3 место в общекомандном зачёте.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана заняла 3 место в общекомандном зачёте на стартовавшем сегодня в Стамбуле XVIII чемпионате мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, сообщает МЧС РУз.
"Сборную Узбекистана эксперты относят к числу фаворитов турнира", — говорится в сообщении.
© пресс-службы МЧС
Сборная Узбекистана добилась исторического результата на Чемпионате мира - Sputnik Узбекистан
1/4
© пресс-службы МЧС
© пресс-службы МЧС
Сборная Узбекистана добилась исторического результата на Чемпионате мира - Sputnik Узбекистан
2/4
© пресс-службы МЧС
© пресс-службы МЧС
Сборная Узбекистана добилась исторического результата на Чемпионате мира - Sputnik Узбекистан
3/4
© пресс-службы МЧС
© пресс-службы МЧС
Сборная Узбекистана добилась исторического результата на Чемпионате мира - Sputnik Узбекистан
4/4
© пресс-службы МЧС
Участники разыграли первый комплект наград в подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.
Также в Стамбуле начался IX Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В ходе состязаний спортсмены будут бороться за победные и призовые места в 4 видах.
Главный судья чемпионата мира — первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Санжар Зупаров.
В 2022 году чемпионат мира проходил в Самарканде. По итогам соревнований в общекомандном зачете среди мужских команд первое место завоевали спасатели из Беларуси, второе – россияне. Пожарные из Узбекистана были на третьем месте.
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