ЧМ по пожарно-спасательному спорту в Стамбуле — Узбекистан в числе фаворитов

ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана заняла 3 место в общекомандном зачёте на стартовавшем сегодня в Стамбуле XVIII чемпионате мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, сообщает МЧС РУз.Участники разыграли первый комплект наград в подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.Также в Стамбуле начался IX Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В ходе состязаний спортсмены будут бороться за победные и призовые места в 4 видах.Главный судья чемпионата мира — первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Санжар Зупаров.В 2022 году чемпионат мира проходил в Самарканде. По итогам соревнований в общекомандном зачете среди мужских команд первое место завоевали спасатели из Беларуси, второе – россияне. Пожарные из Узбекистана были на третьем месте.
В первой дисциплине турнира — подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни, мужская сборная республики заняла 3 место в общекомандном зачёте.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. Мужская сборная Узбекистана заняла 3 место в общекомандном зачёте на стартовавшем сегодня в Стамбуле XVIII чемпионате мира среди мужчин по пожарно-спасательному спорту, сообщает МЧС РУз.
"Сборную Узбекистана эксперты относят к числу фаворитов турнира", — говорится в сообщении.
Участники разыграли первый комплект наград в подъёме по штурмовой лестнице на этажи учебной башни.
Также в Стамбуле начался IX Чемпионат мира среди женщин по пожарно-спасательному спорту. В ходе состязаний спортсмены будут бороться за победные и призовые места в 4 видах.
Главный судья чемпионата мира — первый замминистра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана Санжар Зупаров.
В 2022 году чемпионат мира проходил в Самарканде. По итогам соревнований в общекомандном зачете среди мужских команд первое место завоевали спасатели из Беларуси, второе – россияне. Пожарные из Узбекистана были на третьем месте.