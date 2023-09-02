https://uz.sputniknews.ru/20230902/indiya-deli-vuz-pamyatnik-al-beruni-38500724.html

В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни

В Дели установят памятник Абу Райхану Беруни

Памятник великому мыслителю и ученому-энциклопедисту Средневековья появится на территории университета Джамия Миллия Исламия (JMI) — одного из ведущих вузов Индии. В честь Аль-Бируни также названо одно из зданий данного вуза.

2023-09-02T09:43+0500

2023-09-02T09:43+0500

2023-09-02T12:23+0500

узбекистан

индия

дели

вуз

памятник

абу райхан беруни

вузы

сотрудничество

культура

общество

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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. На территории университета Джамия Миллия Исламия (JMI) в Дели установят памятник Абу Райхану Беруни, сообщает ИА "Дунё".Договоренности об этом достигли в ходе встречи посла Узбекистана в Индии Дилшода Ахатова и ректора университета Наджмы Ахтар.Памятник Абу Райхану Беруни предоставит узбекская сторона. Его планируют установить на оживленной площадке, где пересекаются здания юридического факультета, факультетов иностранных языков, дизайна и инноваций, арабо-индийского культурного центра и других подразделений вуза.Наджма Ахтар высоко оценила богатое научное наследие Аль-Бируни, отметив что его фундаментальный труд "Китаб уль-хинд" (“Индия”) является одним из первых уникальных научных произведений, посвященных этой стране. Поэтому памятник ученому-энциклопедисту станет символом высокого признания его заслуг перед мировым сообществом, в том числе индийским народом.Университет Джамия Миллия Исламия, который в 2020 году отметил свое 100-летие, является одним из ведущих вузов Индии. Здесь обучаются более 20 тыс. студентов по таким направлениям, как право, гуманитарные науки и языки, изобразительное искусство, естественные и социальные науки, инженерия и технологии, архитектура, стоматология, менеджмент и другим.Большое внимание здесь уделяют изучению трудов учёных Востока, в том числе великих узбекских мыслителей. Два здания университета названы в честь Абу Райхана Беруни и Абу Али ибн Сины.Стороны также обсуждены вопросы дальнейшего сотрудничества между вузами Узбекистана и университетом Джамия Миллия Исламия.В частности, в рамках Меморандума, подписанного между Ташкентским государственным университетом востоковедения (ТГУВ) и JMI, в Ташкент направят двух специалистов по хинди и урду, а двух преподавателей ТГУВ в индийский университет. Узбекские специалисты будут обучать молодежь на курсах узбекского языка, которые открыли в Джамия Миллия Исламия в 2004 году.Также речь шла об обмене делегациями между Университетом журналистики и массовых коммуникаций Узбекистана и Исследовательским центром массовых коммуникаций при JMI для изучения перспектив взаимодействия.Напомним, что в конце августа Постановлением президента РУз поддержано учреждение международной премии ЮНЕСКО–Узбекистан имени Абу Райхона Беруни. 4–8 сентября в Париже пройдут международная выставка и мероприятия в рамках празднования 1050—летия Аль-Беруни.Аль-Бируни родился 4 сентября (по другим данным — 4 октября) 973 года на территории Хорезма. Аль-Бируни — средневековый ученый-энциклопедист и мыслитель, автор трудов по истории, географии, филологии, астрономии, математике, минералогии, фармакологии и другим наукам.Владел семью языками: хорезмийским, персидским, арабским, еврейским, сирисийским, греческим и санскритом.Вел переписку с Ибн Синой по вопросам физики. Стал первым ученым, описавшим все известные в ту эпоху системы календаря в мире. В 1030 году опубликовал книгу, посвященную быту и культуре Индии. Умер в 1048 году в возрасте 75 лет.

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