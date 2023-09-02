https://uz.sputniknews.ru/20230902/ssha-plan-otpravka-ukraina-snaryad-uran-38510891.html

США намерены отправить Украине снаряды с обедненным ураном

США намерены отправить Украине снаряды с обедненным ураном

Снаряды предназначены борьбы с российскими танками, их можно будет использовать в американских танках Abrams, которые ожидают на Украине в ближайшие недели.

2023-09-02T15:53+0500

2023-09-02T15:53+0500

2023-09-02T15:53+0500

в мире

украина

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вооружение

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джо байден

россия

владимир путин

мария захарова

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ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.Объявить о новом пакете помощи Вашингтон собирается на следующей неделе. По данным агентства, снаряды будут поставлять с целью борьбы с российскими танками, их можно будет использовать в американских танках Abrams, которые, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие недели.Новый пакет военной помощи составит от $240 млн до $375 млн.В свою очередь, в Совете Федерации Федерального собрания РФ рассказали, что будет со снарядами с ураном в случае их поставки Киеву. По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина, американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены.Ранее Великобритания заявила о намерении передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Владимир Путин, комментируя эту инициативу, отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что такие поставки приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни землю".

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