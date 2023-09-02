https://uz.sputniknews.ru/20230902/ssha-plan-otpravka-ukraina-snaryad-uran-38510891.html
США намерены отправить Украине снаряды с обедненным ураном
США намерены отправить Украине снаряды с обедненным ураном
Снаряды предназначены борьбы с российскими танками, их можно будет использовать в американских танках Abrams, которые ожидают на Украине в ближайшие недели.
2023-09-02T15:53+0500
2023-09-02T15:53+0500
2023-09-02T15:53+0500
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джо байден
россия
владимир путин
мария захарова
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ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik. Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.Объявить о новом пакете помощи Вашингтон собирается на следующей неделе. По данным агентства, снаряды будут поставлять с целью борьбы с российскими танками, их можно будет использовать в американских танках Abrams, которые, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие недели.Новый пакет военной помощи составит от $240 млн до $375 млн.В свою очередь, в Совете Федерации Федерального собрания РФ рассказали, что будет со снарядами с ураном в случае их поставки Киеву. По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина, американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены.Ранее Великобритания заявила о намерении передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Владимир Путин, комментируя эту инициативу, отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что такие поставки приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни землю".
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в мире украина сша вооружение поставки джо байден уран россия владимир путин мария захарова
в мире украина сша вооружение поставки джо байден уран россия владимир путин мария захарова
США намерены отправить Украине снаряды с обедненным ураном
Снаряды предназначены борьбы с российскими танками, их можно будет использовать в американских танках Abrams, которые ожидают на Украине в ближайшие недели.
ТАШКЕНТ, 2 сен - Sputnik.
Администрация президента США Джо Байдена планирует впервые объявить об отправке Украине снарядов с обедненным ураном, сообщает
РИА Новости со ссылкой на агентство Рейтер.
"Администрация Байдена впервые отправит Украине спорные бронебойные боеприпасы, содержащие обедненный уран", — указано в публикации.
Объявить о новом пакете помощи Вашингтон собирается на следующей неделе. По данным агентства, снаряды будут поставлять с целью борьбы с российскими танками, их можно будет использовать в американских танках Abrams, которые, как ожидается, будут доставлены на Украину в ближайшие недели.
Новый пакет военной помощи составит от $240 млн до $375 млн.
В свою очередь, в Совете Федерации Федерального собрания РФ рассказали
, что будет со снарядами с ураном в случае их поставки Киеву. По мнению члена комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Александра Башкина, американские снаряды с обедненным ураном при их передаче Украине, вероятнее всего, будут уничтожены.
"Из открытых источников известно, что британский запас снарядов с обедненным ураном был уже уничтожен в глубоком тылу Украины. Конечно, вызывает сожаление, что он вызвал заражение окружающей среды, но целиком и полностью вина лежит на британцах. Я думаю, что такая же судьба ждёт и американский боезапас. Высока вероятность того, что эти боезапасы будут уничтожены в местах складирования - если снаряды действительно будут переданы", — сказал российский сенатор.
Ранее Великобритания заявила о намерении передать Украине вместе с танками Challenger снаряды с сердечником из обедненного урана. Владимир Путин, комментируя эту инициативу, отметил, что Запад решил воевать с Россией до последнего украинца не на словах, а на деле. Официальный представитель МИД Мария Захарова напомнила, что такие поставки приводят к радиационному заражению почв в стране и превращают ее в "непригодную для жизни землю".