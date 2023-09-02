https://uz.sputniknews.ru/20230902/zaamin-aeroprt-otkrytiye-38501172.html
В городе Заамин Джизакской области открыли аэропорт — видео
В городе Заамин Джизакской области открыли аэропорт — видео
Терминал рассчитан на 30 пассажиров. 1 сентября он принял два самолета LET L-410.
2023-09-02T10:33+0500
2023-09-02T10:33+0500
2023-09-02T10:33+0500
узбекистан
джизакская область
аэропорт
экономика
туризм
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видео
заамин
самолет
посадка
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ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik. В городе Заамин Джизакской области сдали в эксплуатацию аэропорт, сообщает пресс-служба областной администрации.Накануне Заамин принял два воздушных судна Uzbekistan Airways LET L-410 на которых прибыли представители министерств и ведомств республики, руководство национальной авиакомпании и представители СМИ. Самолёты осуществили посадку с разницей в 15 минут.Терминал аэропорта рассчитан 30 мест. Территория аэропорта составляет 60 гектаров.На объекте работают более 200 сотрудников и 110 единиц техники.В настоящее время осуществляют закупку и монтаж радио- и аэронавигационного оборудования.Также он отметил, что от развития и удобства транспортной инфраструктуры зависит число и продолжительность турпоездок.В свою очередь, в пресс-службе "Uzbekistan Airways" рассказали, что аэропортовый комплекс оснащен асфальтовой взлетно-посадочной полосой длиной в 1 200 метров, стоянкой для двух воздушных судов, диспетчерской башней и, непосредственно, аэровокзальным зданием в котором разместят наземные службы, а большой холл позволит пассажирам с комфортом ожидать рейсы. Также предусмотрена паркинг-зона для автомобилей, а в перспективе запланирована постройка вертолетной площадки.Напомним, что 31 августа текущего года Uzbekistan Airways получила второе воздушное судно LET L-410 вместимостью до 19 пассажиров, способное совершать посадку на грунтовые аэродромные полосы, что позволит национальному авиаперевозчику значительным образом расширить географию полетов по внутриреспубликанским маршрутам.Также с октября 2022 года в городе Даштабад Зааминского района совершает остановку высокоскоростной поезд Afrosiyob.
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узбекистан джизакская область заамин аэропорт посадка самолет открытие экономика общество туризм видео
узбекистан джизакская область заамин аэропорт посадка самолет открытие экономика общество туризм видео
В городе Заамин Джизакской области открыли аэропорт — видео
Терминал рассчитан на 30 пассажиров. 1 сентября он принял два самолета LET L-410.
ТАШКЕНТ, 2 сен — Sputnik.
В городе Заамин Джизакской области сдали в эксплуатацию аэропорт, сообщает пресс-служба
областной администрации.
Накануне Заамин принял два воздушных судна Uzbekistan Airways LET L-410 на которых прибыли представители министерств и ведомств республики, руководство национальной авиакомпании и представители СМИ. Самолёты осуществили посадку с разницей в 15 минут.
Терминал аэропорта рассчитан 30 мест. Территория аэропорта составляет 60 гектаров.
На объекте работают более 200 сотрудников и 110 единиц техники.
В настоящее время осуществляют закупку и монтаж радио- и аэронавигационного оборудования.
"Реализация этого проекта, по инициативе президента, послужит увеличению доходов жителей Заамина и обеспечению занятости молодежи, в частности, в сферах общепита, гостиничного бизнеса, транспортной инфраструктуры и сервиса, — сказал хоким области Эргаш Солиев.
Также он отметил, что от развития и удобства транспортной инфраструктуры зависит число и продолжительность турпоездок.
В свою очередь, в пресс-службе "Uzbekistan Airways" рассказали,
что аэропортовый комплекс оснащен асфальтовой взлетно-посадочной полосой длиной в 1 200 метров, стоянкой для двух воздушных судов, диспетчерской башней и, непосредственно, аэровокзальным зданием в котором разместят наземные службы, а большой холл позволит пассажирам с комфортом ожидать рейсы. Также предусмотрена паркинг-зона для автомобилей, а в перспективе запланирована постройка вертолетной площадки.
"Благодаря наличию во флоте Uzbekistan Airways воздушных судов типа LET L-410, авиакомпания планирует приступить к выполнению регулярных рейсов в Заамин в самое ближайшее время, после завершения сертификаций со стороны агентства УзАвиации и получения кода ИАТА. Более того, рассматривается и выполнение рейсов в такие города, как Шахрисабз, Зарафшан, Сарасия и Сох", — добавили в пресс-службе авиаперевозчика.
Напомним, что 31 августа текущего года Uzbekistan Airways получила
второе воздушное судно LET L-410 вместимостью до 19 пассажиров, способное совершать посадку на грунтовые аэродромные полосы, что позволит национальному авиаперевозчику значительным образом расширить географию полетов по внутриреспубликанским маршрутам.
Также с октября 2022 года в городе Даштабад Зааминского района совершает остановку высокоскоростной поезд Afrosiyob.