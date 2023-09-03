https://uz.sputniknews.ru/20230903/fergana-kitay-elektrobusy-zaryadki-38520125.html

В Фергане будут производить китайские электробусы и солнечные панели — подробности

В Фергане будут производить китайские электробусы и солнечные панели — подробности

Хоким региона Хайрулло Бозоров принял представителей крупных китайских производителей.

2023-09-03T12:44+0500

2023-09-03T12:44+0500

2023-09-03T12:44+0500

узбекистан

общество

промышленность

китай

инвестиции

электромобиль

ферганская область

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Ферганской области планируется наладить производство китайских электробусов Dongfeng, зарядных устройств для электромобилей и солнечных панелей, сообщила пресс-служба областного хокимията.Хоким региона Хайрулло Бозоров принял делегацию потенциальных инвесторов, в которую вошли представители таких крупных китайских компаний, как Dongfeng Motor, Luoyang Grasen Power Technology и Tunghsu Group.Участники встречи обсудили проект производства электробусов Dongfeng в регионе. Кроме того, свои производства в Фуркатском районе Ферганской области планируют открыть компания по выпуску зарядных устройств для автомобилей Luoyang Grasen Power Technology, и компания Tunghsu Group, специализирующаяся на выпуске и производство солнечных панелей.По данным пресс-службы, планируемые инвестиции на открытие производства зарядных устройств для электрокаров составляют $30 млн долларов. это доллар.Руководство компании Tungsu Group готово инвестировать $50 млн в проект по производству солнечных панелей.В ходе встречи стороны приняли решение разработать Дорожную карту необходимых мер по реализации проектов.

узбекистан

ферганская область

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узбекистан общество промышленность совместные предприятия инвестиции китай производство электробусов зарядных станций станций техобслуживания солнечных панелей dongfeng motor luoyang grasen power technology tunghsu group хоким хайрулло бозоров