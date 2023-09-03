https://uz.sputniknews.ru/20230903/fergana-kitay-elektrobusy-zaryadki-38520125.html
В Фергане будут производить китайские электробусы и солнечные панели — подробности
В Фергане будут производить китайские электробусы и солнечные панели — подробности
Хоким региона Хайрулло Бозоров принял представителей крупных китайских производителей.
2023-09-03T12:44+0500
2023-09-03T12:44+0500
2023-09-03T12:44+0500
узбекистан
общество
промышленность
китай
инвестиции
электромобиль
ферганская область
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. В Ферганской области планируется наладить производство китайских электробусов Dongfeng, зарядных устройств для электромобилей и солнечных панелей, сообщила пресс-служба областного хокимията.Хоким региона Хайрулло Бозоров принял делегацию потенциальных инвесторов, в которую вошли представители таких крупных китайских компаний, как Dongfeng Motor, Luoyang Grasen Power Technology и Tunghsu Group.Участники встречи обсудили проект производства электробусов Dongfeng в регионе. Кроме того, свои производства в Фуркатском районе Ферганской области планируют открыть компания по выпуску зарядных устройств для автомобилей Luoyang Grasen Power Technology, и компания Tunghsu Group, специализирующаяся на выпуске и производство солнечных панелей.По данным пресс-службы, планируемые инвестиции на открытие производства зарядных устройств для электрокаров составляют $30 млн долларов. это доллар.Руководство компании Tungsu Group готово инвестировать $50 млн в проект по производству солнечных панелей.В ходе встречи стороны приняли решение разработать Дорожную карту необходимых мер по реализации проектов.
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узбекистан общество промышленность совместные предприятия инвестиции китай производство электробусов зарядных станций станций техобслуживания солнечных панелей dongfeng motor luoyang grasen power technology tunghsu group хоким хайрулло бозоров
узбекистан общество промышленность совместные предприятия инвестиции китай производство электробусов зарядных станций станций техобслуживания солнечных панелей dongfeng motor luoyang grasen power technology tunghsu group хоким хайрулло бозоров
В Фергане будут производить китайские электробусы и солнечные панели — подробности
Хоким региона Хайрулло Бозоров принял представителей крупных китайских производителей.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik.
В Ферганской области планируется наладить производство китайских электробусов Dongfeng, зарядных устройств для электромобилей и солнечных панелей, сообщила
пресс-служба областного хокимията.
Хоким региона Хайрулло Бозоров принял делегацию потенциальных инвесторов, в которую вошли представители таких крупных китайских компаний, как Dongfeng Motor, Luoyang Grasen Power Technology и Tunghsu Group.
Участники встречи обсудили проект производства электробусов Dongfeng в регионе.
"На первом этапе проекта, предлагаемого Dongfeng Motor, за счет прямых инвестиций в размере $45 млн. планируется на площади в 4 гектара открыть производство электробусов, на втором этапе проекта в 2025 году планируется привлечь еще $ 50 млн на локализацию производства аккумуляторов и других комплектующих для электромобилей, а также организацию сервисных служб технического обслуживания в регионах", - говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, свои производства в Фуркатском районе Ферганской области планируют открыть компания по выпуску зарядных устройств для автомобилей Luoyang Grasen Power Technology, и компания Tunghsu Group, специализирующаяся на выпуске и производство солнечных панелей.
По данным пресс-службы, планируемые инвестиции на открытие производства зарядных устройств для электрокаров составляют $30 млн долларов. это доллар.
Руководство компании Tungsu Group готово инвестировать $50 млн в проект по производству солнечных панелей.
В ходе встречи стороны приняли решение разработать Дорожную карту необходимых мер по реализации проектов.