https://uz.sputniknews.ru/20230903/kabachki-polza-vrach-rekomendatsii-38512262.html

Что происходит с организмом при употреблении кабачков

Что происходит с организмом при употреблении кабачков

Кабачки способствуют выведению токсинов и шлаков из организма, они особенно полезны людям в возрасте 45+.

2023-09-03T07:07+0500

2023-09-03T07:07+0500

2023-09-03T07:07+0500

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здоровье

правильное питание

кабачки

мнение эксперта

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Сезон кабачков в разгаре, поэтому самое время активнее включать этот продукт в свой рацион, рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева радио Sputnik.По словам врача, в этом овоще много полезной клетчатки.Также она добавила, что кабачок необходим для борьбы с отеками и возрастным ослаблением зрения.В заключение она напомнила, что существует большое разнообразие блюд из кабачков, которые могут сделать вкусным и полезным завтрак, обед и ужин.Ранее врач рассказал о том, какой фрукт поможет омолодиться.

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это интересно мнение эксперта здоровье правильное питание кабачки