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https://uz.sputniknews.ru/20230903/kabachki-polza-vrach-rekomendatsii-38512262.html
Что происходит с организмом при употреблении кабачков
Что происходит с организмом при употреблении кабачков
Кабачки способствуют выведению токсинов и шлаков из организма, они особенно полезны людям в возрасте 45+.
2023-09-03T07:07+0500
2023-09-03T07:07+0500
это интересно
здоровье
правильное питание
кабачки
мнение эксперта
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Сезон кабачков в разгаре, поэтому самое время активнее включать этот продукт в свой рацион, рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева радио Sputnik.По словам врача, в этом овоще много полезной клетчатки.Также она добавила, что кабачок необходим для борьбы с отеками и возрастным ослаблением зрения.В заключение она напомнила, что существует большое разнообразие блюд из кабачков, которые могут сделать вкусным и полезным завтрак, обед и ужин.Ранее врач рассказал о том, какой фрукт поможет омолодиться.
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это интересно мнение эксперта здоровье правильное питание кабачки
это интересно мнение эксперта здоровье правильное питание кабачки

Что происходит с организмом при употреблении кабачков

07:07 03.09.2023
© Sputnik / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкПродажа овощей на рынке
Продажа овощей на рынке - Sputnik Узбекистан, 1920, 03.09.2023
© Sputnik / Игорь Зарембо
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Кабачки способствуют выведению токсинов и шлаков из организма, они особенно полезны людям в возрасте 45+.
Сезон кабачков в разгаре, поэтому самое время активнее включать этот продукт в свой рацион, рассказала доктор медицинских наук, диетолог Маргарита Королева радио Sputnik.
"Кабачок – это продукт, который показан людям всех возрастов и не дает аллергической реакции. Он содержит достаточное количество калия, натрия, кальция, магния и других минеральных веществ. В нем есть антиоксиданты, витамины B и С, биофлавоноиды, которые поддерживают здоровье сосудистой стенки. Кабачок можно есть в сыром виде, как огурец, и это будет даже полезнее, а можно подвергнуть небольшой термической обработке", — рекомендовала она.
По словам врача, в этом овоще много полезной клетчатки.
"Свежие молодые кабачки – конгломерат клетчатки, растительных волокон, которые полезны всем. Это лучшее "лакомство" для микрофлоры кишечника, благодаря которой улучшается работа иммунной системы, пищеварительной системы. Клетчатка также поддерживает систему естественной детоксикации организма и способствует выведению шлаков, токсинов", – объяснила Королева.
Также она добавила, что кабачок необходим для борьбы с отеками и возрастным ослаблением зрения.
"Очень полезны кабачки людям старше 45 лет, потому что в этом возрасте начинают превалировать процессы старения в организме, в том числе и органов зрения. В составе кабачка содержатся лютеин и зеаксантин, которые приостанавливают старение сетчатки и помогают замедлить возрастное снижение зрения. Людям, склонным к отечности, также показан кабачок, потому что он содержит много калия и способствует выведению из организма лишней жидкости", — отметила эксперт.
В заключение она напомнила, что существует большое разнообразие блюд из кабачков, которые могут сделать вкусным и полезным завтрак, обед и ужин.
Ранее врач рассказал о том, какой фрукт поможет омолодиться.
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