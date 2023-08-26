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https://uz.sputniknews.ru/20230826/slivy-polza-vrach-rekomendatsii-38243371.html
Какой фрукт поможет омолодиться
Какой фрукт поможет омолодиться
Нутрициолог: употребление слив делает кожу более упругой и гладкой.
2023-08-26T07:14+0500
2023-08-26T07:14+0500
это интересно
мнение эксперта
здоровье
молодость
сливы
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Избыток свободных радикалов в организме может приводить к окислительному стрессу и ускорить старение. Поэтому необходимо правильно питаться. Кроме яблок молодильными свойствами обладают и сливы, рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова радио Sputnik.Также диетолог уточнила, сколько слив нужно съедать ежедневно, чтобы получить омолаживающий эффект.В заключение она добавила, что сливы богаты клетчаткой, поэтому улучшают перистальтику кишечника и ускоряют процессы похудения. Кроме того, сочетание фосфора и кальция, а также фенольные и флавоноидные соединения, которые содержатся в сливах необходимы для прочности костей.Ранее диетолог рекомендовал, что есть при стрессе.
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мнение эксперта это интересно здоровье молодость сливы
мнение эксперта это интересно здоровье молодость сливы

Какой фрукт поможет омолодиться

07:14 26.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкСливы, архивное фото
Сливы, архивное фото - Sputnik Узбекистан, 1920, 26.08.2023
© Sputnik / Виталий Тимкив
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Нутрициолог: употребление слив делает кожу более упругой и гладкой.
Избыток свободных радикалов в организме может приводить к окислительному стрессу и ускорить старение. Поэтому необходимо правильно питаться. Кроме яблок молодильными свойствами обладают и сливы, рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова радио Sputnik.
"Если говорить о красоте и молодости, то сливы полезны для кожи лица. Они богаты витаминами группы А и группы B, в них много магния, железа, кальция, а также веществ, которые нейтрализуют свободные радикалы. Таким образом, употребление слив замедляет процессы старения, то есть окисления клеток. В итоге кожа становится более гладкой и упругой", – объяснила она.
Также диетолог уточнила, сколько слив нужно съедать ежедневно, чтобы получить омолаживающий эффект.
"Понятно, что не надо есть сливы килограммами. Если употреблять в среднем не менее 300 граммов в день фруктов с низким гликемическим индексом, в том числе слив, это очень хорошо скажется на цвете лица и упругости кожи. Такое количество принесет максимальную пользу", – рекомендовала Богданова.
В заключение она добавила, что сливы богаты клетчаткой, поэтому улучшают перистальтику кишечника и ускоряют процессы похудения. Кроме того, сочетание фосфора и кальция, а также фенольные и флавоноидные соединения, которые содержатся в сливах необходимы для прочности костей.
Ранее диетолог рекомендовал, что есть при стрессе.
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