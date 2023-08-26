https://uz.sputniknews.ru/20230826/slivy-polza-vrach-rekomendatsii-38243371.html

Какой фрукт поможет омолодиться

Какой фрукт поможет омолодиться

Нутрициолог: употребление слив делает кожу более упругой и гладкой.

2023-08-26T07:14+0500

2023-08-26T07:14+0500

2023-08-26T07:14+0500

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здоровье

молодость

сливы

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Избыток свободных радикалов в организме может приводить к окислительному стрессу и ускорить старение. Поэтому необходимо правильно питаться. Кроме яблок молодильными свойствами обладают и сливы, рассказала диетолог, нутрициолог Зоя Богданова радио Sputnik.Также диетолог уточнила, сколько слив нужно съедать ежедневно, чтобы получить омолаживающий эффект.В заключение она добавила, что сливы богаты клетчаткой, поэтому улучшают перистальтику кишечника и ускоряют процессы похудения. Кроме того, сочетание фосфора и кальция, а также фенольные и флавоноидные соединения, которые содержатся в сливах необходимы для прочности костей.Ранее диетолог рекомендовал, что есть при стрессе.

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мнение эксперта это интересно здоровье молодость сливы