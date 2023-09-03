https://uz.sputniknews.ru/20230903/pitaniye-shkolnikov-sanepidkomitet-38519143.html

Как должны питаться школьники, рассказали в Санэпидкомитете

Как должны питаться школьники, рассказали в Санэпидкомитете

Пресс-служба комитета опубликовала рекомендации для родителей по здоровому питанию школьников.

2023-09-03T10:51+0500

2023-09-03T10:51+0500

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узбекистан

общество

питание

правильное питание

служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья

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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Давайте детям в школу полезные перекусы, формируйте у них правильные пищевые привычки, рекомендует пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия республики.Полезные пищевые привычки формируются в семье, поэтому очень важно, чтобы родители приучали детей правильно питаться, говорится в сообщении пресс-службы.В первую очередь, нужно сделать завтрак ежедневным ритуалом для себя и своих детей.Чтобы отучить детей от сладких газированных напитков, нужно предлагать им взамен питьевую воду, советуют в комитете.Важно также снижать потребление соли и сахара, что положительно скажется на здоровье ребенка.

https://uz.sputniknews.ru/20220905/kakie-trebovaniya-predyavlyayut-k-rabotnikam-shkolnyx-stolovyx-v-uzbekistane-27773953.html

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