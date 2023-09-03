https://uz.sputniknews.ru/20230903/pitaniye-shkolnikov-sanepidkomitet-38519143.html
Как должны питаться школьники, рассказали в Санэпидкомитете
Как должны питаться школьники, рассказали в Санэпидкомитете
Пресс-служба комитета опубликовала рекомендации для родителей по здоровому питанию школьников.
2023-09-03T10:51+0500
2023-09-03T10:51+0500
2023-09-03T11:11+0500
узбекистан
общество
питание
правильное питание
служба санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья
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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Давайте детям в школу полезные перекусы, формируйте у них правильные пищевые привычки, рекомендует пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия республики.Полезные пищевые привычки формируются в семье, поэтому очень важно, чтобы родители приучали детей правильно питаться, говорится в сообщении пресс-службы.В первую очередь, нужно сделать завтрак ежедневным ритуалом для себя и своих детей.Чтобы отучить детей от сладких газированных напитков, нужно предлагать им взамен питьевую воду, советуют в комитете.Важно также снижать потребление соли и сахара, что положительно скажется на здоровье ребенка.
https://uz.sputniknews.ru/20220905/kakie-trebovaniya-predyavlyayut-k-rabotnikam-shkolnyx-stolovyx-v-uzbekistane-27773953.html
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узбекистан комитет санитарно-эпидемиологического благополучия санэпидкомитет питание школьников здоровые привычки рекомендации что давать ребенку в школу перекус полезный здоровый как должен питаться школьник
узбекистан комитет санитарно-эпидемиологического благополучия санэпидкомитет питание школьников здоровые привычки рекомендации что давать ребенку в школу перекус полезный здоровый как должен питаться школьник
Как должны питаться школьники, рассказали в Санэпидкомитете
10:51 03.09.2023 (обновлено: 11:11 03.09.2023)
Пресс-служба комитета опубликовала рекомендации для родителей по здоровому питанию школьников.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik
. Давайте детям в школу полезные перекусы, формируйте у них правильные пищевые привычки, рекомендует
пресс-служба Комитета санитарно-эпидемиологического благополучия республики.
Полезные пищевые привычки формируются в семье, поэтому очень важно, чтобы родители приучали детей правильно питаться, говорится в сообщении пресс-службы.
В первую очередь, нужно сделать завтрак ежедневным ритуалом для себя и своих детей.
"Откройте мир здоровых перекусов. Подготовьте чистые и нарезанные овощи, фрукты или ягоды для перекусов во время перемены в школе и ваш ребенок будет в восторге!", - говорится в сообщении.
Чтобы отучить детей от сладких газированных напитков, нужно предлагать им взамен питьевую воду, советуют в комитете.
Важно также снижать потребление соли и сахара, что положительно скажется на здоровье ребенка.
"Помните, привычки питания, закладываемые в детстве, будут сопровождать ребенка на всем жизненном пути", - напоминает пресс-служба.