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Российско-узбекские отношения обсудили замглавы МИД двух стран в Москве
Российско-узбекские отношения обсудили замглавы МИД двух стран в Москве
Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и России Михаил Галузин.
2023-09-03T11:59+0500
2023-09-03T11:59+0500
2023-09-03T11:59+0500
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России прошел накануне в Москве, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и России Михаил Галузин.В ходе переговоров дипломаты рассмотрели ход подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям, а также состояние и перспективы взаимного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.Стороны договорились продолжить регулярные контакты между министерствами иностранных дел для разработки новых инициатив и предложений, направленных на углубление всестороннего стратегического партнерства.О высоком уровне узбекско-российских взаимоотношений Михаил Галузин также говорил в своей речи на праздничном приеме в Посольстве Узбекистана в Москве.
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узбекистан россия политические консультации москва заместитель министра иностранных дел бобур усманов михаил галузин
узбекистан россия политические консультации москва заместитель министра иностранных дел бобур усманов михаил галузин
Российско-узбекские отношения обсудили замглавы МИД двух стран в Москве
Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и России Михаил Галузин.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России прошел накануне в Москве, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.
Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и России Михаил Галузин.
В ходе переговоров дипломаты рассмотрели ход подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям, а также состояние и перспективы взаимного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
"Особое внимание уделено дальнейшему развитию взаимовыгодного сотрудничества в рамках международных и региональных организаций, а также расширению договорно-правовой базы двустороннего взаимодействия", - сообщили в пресс-службе.
Стороны договорились продолжить регулярные контакты между министерствами иностранных дел для разработки новых инициатив и предложений, направленных на углубление всестороннего стратегического партнерства.