https://uz.sputniknews.ru/20230903/rossiya-uzbekistan-politicheskiye-konsultatsii-38519832.html

Российско-узбекские отношения обсудили замглавы МИД двух стран в Москве

Российско-узбекские отношения обсудили замглавы МИД двух стран в Москве

Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и России Михаил Галузин.

2023-09-03T11:59+0500

2023-09-03T11:59+0500

2023-09-03T11:59+0500

узбекистан

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переговоры

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мид узбекистана

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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Очередной раунд политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами Узбекистана и России прошел накануне в Москве, сообщает пресс-служба МИД Узбекистана.Делегации возглавили заместители министров иностранных дел Узбекистана Бобур Усманов и России Михаил Галузин.В ходе переговоров дипломаты рассмотрели ход подготовки к предстоящим двусторонним мероприятиям, а также состояние и перспективы взаимного сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.Стороны договорились продолжить регулярные контакты между министерствами иностранных дел для разработки новых инициатив и предложений, направленных на углубление всестороннего стратегического партнерства.О высоком уровне узбекско-российских взаимоотношений Михаил Галузин также говорил в своей речи на праздничном приеме в Посольстве Узбекистана в Москве.

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