https://uz.sputniknews.ru/20230903/uzbekistan-eksport-gruzovik-38525075.html
Экспорт грузовиков из Узбекистана вырос больше чем вдвое
Экспорт грузовиков из Узбекистана вырос больше чем вдвое
За первые 7 месяцев 2023 года республика поставила за рубеж более 1000 грузовых автомобилей.
2023-09-03T20:15+0500
2023-09-03T20:15+0500
2023-09-03T20:15+0500
узбекистан
экспорт
грузовик
общество
кыргызстан
азербайджан
казахстан
таджикистан
статистика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/14/20170342_0:256:2730:1792_1920x0_80_0_0_f0702e8d00851785456ea5d6b83f97d0.jpg
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Экспорт грузовых автомобилей из Узбекистана вырос более чем вдвое, следует из данных, опубликованных Агентством статистики.За первые 7 месяцев Узбекистан поставил в шесть зарубежных стран 1069 грузовых автомобилей на общую сумму $11,6 млн. Это на 630 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего грузовиков продано в Кыргызстан (765 единиц).Также 256 грузовиков было экспортировано в Казахстан, 32 грузовика в Азербайджан и 11 грузовиков в Таджикистан.
узбекистан
казахстан
таджикистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/08/14/20170342_0:0:2730:2048_1920x0_80_0_0_523c97a3d5d710fdf314d69464ee7a06.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан общество экспорт грузовые автомобили грузовики вырос статистика кыргызстан казахстан азербайджан таджикистан
узбекистан общество экспорт грузовые автомобили грузовики вырос статистика кыргызстан казахстан азербайджан таджикистан
Экспорт грузовиков из Узбекистана вырос больше чем вдвое
За первые 7 месяцев 2023 года республика поставила за рубеж более 1000 грузовых автомобилей.
ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik.
Экспорт грузовых автомобилей из Узбекистана вырос более чем вдвое, следует из данных
, опубликованных Агентством статистики.
За первые 7 месяцев Узбекистан поставил в шесть зарубежных стран 1069 грузовых автомобилей на общую сумму $11,6 млн. Это на 630 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Больше всего грузовиков продано в Кыргызстан (765 единиц).
Также 256 грузовиков было экспортировано в Казахстан, 32 грузовика в Азербайджан и 11 грузовиков в Таджикистан.