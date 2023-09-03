https://uz.sputniknews.ru/20230903/uzbekistan-eksport-gruzovik-38525075.html

Экспорт грузовиков из Узбекистана вырос больше чем вдвое

Экспорт грузовиков из Узбекистана вырос больше чем вдвое

За первые 7 месяцев 2023 года республика поставила за рубеж более 1000 грузовых автомобилей.

2023-09-03T20:15+0500

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2023-09-03T20:15+0500

узбекистан

экспорт

грузовик

общество

кыргызстан

азербайджан

казахстан

таджикистан

статистика

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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Экспорт грузовых автомобилей из Узбекистана вырос более чем вдвое, следует из данных, опубликованных Агентством статистики.За первые 7 месяцев Узбекистан поставил в шесть зарубежных стран 1069 грузовых автомобилей на общую сумму $11,6 млн. Это на 630 единиц больше, чем за аналогичный период прошлого года.Больше всего грузовиков продано в Кыргызстан (765 единиц).Также 256 грузовиков было экспортировано в Казахстан, 32 грузовика в Азербайджан и 11 грузовиков в Таджикистан.

узбекистан

казахстан

таджикистан

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