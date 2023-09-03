https://uz.sputniknews.ru/20230903/uzbekskie-shkolniki-medal-mejdunarodnaya-olimpiada-po-informatike-38524762.html

Узбекские школьники завоевали медаль на международной олимпиаде по информатике

Узбекские школьники завоевали медаль на международной олимпиаде по информатике

Ребята и их наставник получат крупную денежную премию от государства, сообщили в министерстве дошкольного и школьного образования.

2023-09-03T19:33+0500

2023-09-03T19:33+0500

2023-09-03T19:33+0500

узбекистан

общество

школьники

олимпиада

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ТАШКЕНТ, 3 сен – Sputnik. Школьники из Узбекистана впервые завоевали медали на Международной олимпиаде по информатике.Два члена сборной команды республики: Дилёрбек Валижонов – ученик Президентской школы в Андижане и Дилшодбек Ходжаев – учащийся специализированной школы в Ташкенте, заняли третье место в этом самом престижном состязании юных программистов.В международной олимпиаде, проходившей в Венгрии, принимала участие команда из четырех узбекистанских школьников.Это первые медали сборной Узбекистана на столь престижном соревновании. Команда тщательно готовилась к участию в конкурсе. Тренировал ребят международный тренер, обладатель золотой медали олимпиады по информатике, главный координатор польской юношеской команды Бартош Костка.Команда готовилась к поездке в Венгрию в течение 10 дней в лагерном комплексе, расположенном в Бостанлыкский район Ташкентской области.В соответствии с решением президента Узбекистана "О мерах по созданию непрерывной системы выявления талантливой молодежи и подготовки высококвалифицированных кадров", каждый из бронзовых призеров получит денежную премию в размере 200 БРВ (66 млн сумов), а их наставник – премию в размере 150 БРВ (49,5 млн сумов).Кроме того, если кто-то из ребят поступит в вуз на основе гранта, а затем будет преподавать в учебном заведении, он будет получать стопроцентную надбавку к заработной плате.Как сообщили в министерстве, в 2023 году школьники Узбекистана завоевали 13 медалей на 5 самых престижных международных олимпиадах.

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