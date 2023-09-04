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Чем единый энергетический рынок ЕАЭС выгоден Узбекистану, пояснил эксперт

Чем единый энергетический рынок ЕАЭС выгоден Узбекистану, пояснил эксперт

По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова, единый рынок облегчит взаимодействие и, возможно, приведет к более выгодным ценам на энергоресурсы.

2023-09-04T13:52+0500

2023-09-04T13:52+0500

2023-09-04T14:20+0500

еаэс и узбекистан

узбекистан

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узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции

энергетика

энергоресурсы

рынок

мнение эксперта

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза работают над созданием единого энергетического рынка. Что это означает и как появление такого рынка повлияет на взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС в энергетической сфере, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По словам эксперта, создание единого энергетического рынка означает, что страны Союза синхронизируют процессы и принимают единые "правила игры" в сфере энергетики. Одним из результатов этого процесса станет упрощение взаимодействия участников рынка.Сотрудничество Узбекистана со странами ЕАЭС в сфере энергетики развивается и сейчас. В частности, республика заключила контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа. Единый энергетический рынок позволит упростить такое взаимодействие, а не откроет какие-то новые возможности для республики, уточнил эксперт.Еще одним эффектом может стать появление более выгодных цен на энергоресурсы, но это зависит от того, каким образом будет организовано взаимодействие внутри этого единого рынка, пояснил Игорь Юшков.Напомним, в июне этого года АО "UzGastrade" заключило договор с ООО "Газпром экспорт" сроком на два года. В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.Ранее Игорь Юшков также отметил, что взаимодействие Узбекистана со странами ЕАЭС в энергетической сфере интенсифицировалось.

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