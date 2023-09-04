https://uz.sputniknews.ru/20230904/edinyy-energeticheskiy-rynok-eaes-uzbekistan-ekspert-38541429.html
Чем единый энергетический рынок ЕАЭС выгоден Узбекистану, пояснил эксперт
Чем единый энергетический рынок ЕАЭС выгоден Узбекистану, пояснил эксперт
По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова, единый рынок облегчит взаимодействие и, возможно, приведет к более выгодным ценам на энергоресурсы.
2023-09-04T13:52+0500
2023-09-04T13:52+0500
2023-09-04T14:20+0500
еаэс и узбекистан
узбекистан
еаэс
узбекистан и еаэс: перспективы возможной интеграции
энергетика
энергоресурсы
рынок
мнение эксперта
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1d/38348523_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_3e2e164fdb045a7a33a156bf713a36a4.jpg
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. Страны Евразийского экономического союза работают над созданием единого энергетического рынка. Что это означает и как появление такого рынка повлияет на взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС в энергетической сфере, корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.По словам эксперта, создание единого энергетического рынка означает, что страны Союза синхронизируют процессы и принимают единые "правила игры" в сфере энергетики. Одним из результатов этого процесса станет упрощение взаимодействия участников рынка.Сотрудничество Узбекистана со странами ЕАЭС в сфере энергетики развивается и сейчас. В частности, республика заключила контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа. Единый энергетический рынок позволит упростить такое взаимодействие, а не откроет какие-то новые возможности для республики, уточнил эксперт.Еще одним эффектом может стать появление более выгодных цен на энергоресурсы, но это зависит от того, каким образом будет организовано взаимодействие внутри этого единого рынка, пояснил Игорь Юшков.Напомним, в июне этого года АО "UzGastrade" заключило договор с ООО "Газпром экспорт" сроком на два года. В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.Ранее Игорь Юшков также отметил, что взаимодействие Узбекистана со странами ЕАЭС в энергетической сфере интенсифицировалось.
узбекистан
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/08/1d/38348523_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5283845076342b7bcf5efd1fe4c6c13e.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан еаэс евразийский экономический союз единый энергетический рынок энергоресурсы газ нефть электричество чем выгодно для узбекистана какая польза вред упрощение процедур взаимодействия снижение цены правила игры ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности игорь юшков
узбекистан еаэс евразийский экономический союз единый энергетический рынок энергоресурсы газ нефть электричество чем выгодно для узбекистана какая польза вред упрощение процедур взаимодействия снижение цены правила игры ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности игорь юшков
Чем единый энергетический рынок ЕАЭС выгоден Узбекистану, пояснил эксперт
13:52 04.09.2023 (обновлено: 14:20 04.09.2023)
По словам эксперта Фонда национальной энергетической безопасности РФ Игоря Юшкова, единый рынок облегчит взаимодействие и, возможно, приведет к более выгодным ценам на энергоресурсы.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik
. Страны Евразийского экономического союза работают над созданием единого энергетического рынка. Что это означает и как появление такого рынка повлияет на взаимодействие Узбекистана с ЕАЭС в энергетической сфере, корреспонденту Sputnik Узбекистан
рассказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По словам эксперта, создание единого энергетического рынка означает, что страны Союза синхронизируют процессы и принимают единые "правила игры" в сфере энергетики. Одним из результатов этого процесса станет упрощение взаимодействия участников рынка.
"Коммерческие контракты заключают компании, и в этом плане создание этих единых правил игры и единых рынков просто упрощает заключение этих контрактов и упрощает между собой взаимодействие компаний", - отметил Игорь Юшков.
Сотрудничество Узбекистана со странами ЕАЭС в сфере энергетики развивается и сейчас. В частности, республика заключила контракт с российской компанией "Газпром" на поставку газа. Единый энергетический рынок позволит упростить такое взаимодействие, а не откроет какие-то новые возможности для республики, уточнил эксперт.
Еще одним эффектом может стать появление более выгодных цен на энергоресурсы, но это зависит от того, каким образом будет организовано взаимодействие внутри этого единого рынка, пояснил Игорь Юшков.
"Если там будут правила такие же, как и на внутреннем российском рынке газа, тогда поставки газа в Узбекистан, например, смогут осуществлять не только Газпром, но и крупные производители газа, такие как Роснефть и Новатэк. Естественно, что, если они будут конкурировать между собой на этих рынках, тогда потребителю можно будет получить более выгодные цены", — сказал он.
Напомним, в июне этого года АО "UzGastrade" заключило договор с ООО "Газпром экспорт" сроком на два года. В рамках соглашения с 1 октября текущего года планируется начать импорт девяти миллионов кубометров природного газа в сутки. Годовой объем составляет около двух миллиардов 800 миллионов кубометров.