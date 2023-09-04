https://uz.sputniknews.ru/20230904/indeks-plova-uzbekistan-avgust-2023-38564710.html

В каких регионах Узбекистана подорожал плов – инфографика

В каких регионах Узбекистана подорожал плов – инфографика

Впервые Госкомстат Узбекистана ввел "Индекс плова" в январе 2020 года. По нему можно проследить, как изменились цены за одну порцию блюда в разных областях страны.

2023-09-04T21:28+0500

2023-09-04T21:28+0500

2023-09-04T21:28+0500

инфографика

узбекистан

плов

индекс плова

ташкент

ферганская область

кашкадарьинская область

бухарская область

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В августе самым дорогим плов традиционно был в Ташкенте. Здесь цены за одну порцию с прошлого месяца не изменились.Самой дешевой порция плова вновь оказалась в Ферганской области. За месяц плов здесь подорожал на 300 сумов, до 19 500 сумов.Подорожал плов и в Кашкадарьинской и бухарской областях, здесь цена на порцию национального блюда поднялась на 600 сумов.

узбекистан

ташкент

ферганская область

кашкадарьинская область

бухарская область

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