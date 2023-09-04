https://uz.sputniknews.ru/20230904/registratsiya-besplatnoe-obuchenie-v-vuzax-rossii-38524414.html
Как узбекистанцам поступить в вузы России на бюджет — началась регистрация
Как узбекистанцам поступить в вузы России на бюджет — началась регистрация
В этом правительство России увеличило квоту на обучение узбекистанцев до 800 мест.
2023-09-04T09:34+0500
2023-09-04T09:34+0500
2023-09-04T10:10+0500
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ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Началась регистрация на обучение в российских вузах по квоте правительства РФ на 2024-2025 учебный год, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Абитуриенты из Узбекистана могут ознакомиться с программами доступных российских университетов для иностранных граждан на портале Министерства науки и высшего образования России.Регистрация будет проходить на сайте education-in-russia.com с 1 сентября до 1 ноября 2023 года.Для участия в первом этапе отбора необходимы следующие документы:Документы необходимо загрузить на сайт в формате PDF.При регистрации на сайте лучше использовать почтовые сервисы Яндекса и Mail.ru, поскольку сервисы Google, Yahoo, icloud временно не работают, предупредили в пресс-службе.Русский дом в Ташкенте будет проводить консультации по регистрации на квоту с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: улица Юнуса Раджаби, 63.На днях заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что в предстоящем учебном году Россия увеличит количество квот на бесплатное обучение узбекистанцев до 800.
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узбекистан общество россия россотрудничество вузы квота на бесплатное обучение граждане узбекистана начало регистрации
узбекистан общество россия россотрудничество вузы квота на бесплатное обучение граждане узбекистана начало регистрации
Как узбекистанцам поступить в вузы России на бюджет — началась регистрация
09:34 04.09.2023 (обновлено: 10:10 04.09.2023)
В этом учебном году правительство России увеличило квоту на обучение узбекистанцев до 800 мест.
ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik
. Началась регистрация на обучение в российских вузах по квоте правительства РФ на 2024-2025 учебный год, сообщает
пресс-служба Русского дома в Ташкенте.
Абитуриенты из Узбекистана могут ознакомиться с программами доступных российских университетов для иностранных граждан на портале Министерства науки и высшего образования России.
Регистрация будет проходить на сайте education-in-russia.com
с 1 сентября до 1 ноября 2023 года.
Для участия в первом этапе отбора необходимы следующие документы:
заграничный паспорт Узбекистана;
согласие на обработку персональных данных;
сведения об индивидуальных достижениях (если есть);
рекомендательное письмо от вуза (если есть);
Документы необходимо загрузить на сайт в формате PDF.
При регистрации на сайте лучше использовать почтовые сервисы Яндекса и Mail.ru, поскольку сервисы Google, Yahoo, icloud временно не работают, предупредили в пресс-службе.
Русский дом в Ташкенте будет проводить консультации по регистрации на квоту с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: улица Юнуса Раджаби, 63.
На днях заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил
, что в предстоящем учебном году Россия увеличит количество квот на бесплатное обучение узбекистанцев до 800.