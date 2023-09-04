https://uz.sputniknews.ru/20230904/registratsiya-besplatnoe-obuchenie-v-vuzax-rossii-38524414.html

Как узбекистанцам поступить в вузы России на бюджет — началась регистрация

Как узбекистанцам поступить в вузы России на бюджет — началась регистрация

В этом правительство России увеличило квоту на обучение узбекистанцев до 800 мест.

2023-09-04T09:34+0500

2023-09-04T09:34+0500

2023-09-04T10:10+0500

узбекистан

общество

абитуриенты

россия

обучение

квота

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/09/0f/20499960_0:49:3465:1998_1920x0_80_0_0_2248f6e5dc84c4d8e8854ec9295dab4d.jpg

ТАШКЕНТ, 3 сен — Sputnik. Началась регистрация на обучение в российских вузах по квоте правительства РФ на 2024-2025 учебный год, сообщает пресс-служба Русского дома в Ташкенте.Абитуриенты из Узбекистана могут ознакомиться с программами доступных российских университетов для иностранных граждан на портале Министерства науки и высшего образования России.Регистрация будет проходить на сайте education-in-russia.com с 1 сентября до 1 ноября 2023 года.Для участия в первом этапе отбора необходимы следующие документы:Документы необходимо загрузить на сайт в формате PDF.При регистрации на сайте лучше использовать почтовые сервисы Яндекса и Mail.ru, поскольку сервисы Google, Yahoo, icloud временно не работают, предупредили в пресс-службе.Русский дом в Ташкенте будет проводить консультации по регистрации на квоту с понедельника по пятницу с 10.00 до 17.00 по адресу: улица Юнуса Раджаби, 63.На днях заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил, что в предстоящем учебном году Россия увеличит количество квот на бесплатное обучение узбекистанцев до 800.

узбекистан

россия

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан общество россия россотрудничество вузы квота на бесплатное обучение граждане узбекистана начало регистрации