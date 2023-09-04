https://uz.sputniknews.ru/20230904/tashkent-vuzy-novyye-korpusa-38554682.html
В двух вузах Ташкента к новому учебному году открыли новые корпуса
В двух вузах Ташкента к новому учебному году открыли новые корпуса
Обновленный главный корпус Медицинской академии оснащен современным учебным и лабораторным оборудованием.
2023-09-04T17:01+0500
2023-09-04T17:01+0500
2023-09-04T17:18+0500
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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В первый день нового учебного года в двух ташкентских вузах прошли церемонии открытия новых корпусов.Корпус на 2 500 мест открылся в Государственном университете мировых языков. Располагается здание в Учтепинском районе столицы, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Здесь будут заниматься студенты факультетов английской и восточной филологии. Всего в университете на сегодняшний день обучаются более 22 тыс. студентов по 24 направлениям бакалавриата и 18 направлениям магистратуры. Всего здесь изучают 17 иностранных языков, уточнили в пресс-службе.Открылся корпус и в Ташкентской медицинской академии. Здесь сдали в эксплуатацию обновленный главный учебный корпус.В обновленному здании будут располагаться 8 кафедр, 10 отделений, административные и бытовые помещения, а также аудитории на 3 000 мест, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В обновленном корпусе также есть центр цифровой медицины и центр тестирования, где расположена виртуальная библиотека 200 мест и компьютерные классы. Действует здесь и центр биомедицинских технологий, где студенты и аспиранты могут проводить исследования в области медицинской генетики, клеточных технологий, иммунологии, электронной микроскопии и других сферах.Как узбекистанцам поступить в вузы России на бюджет — началась регистрация
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узбекистан ташкент вуз государственный университет мировых языков ташкентская медицинская академия новые корпуса реконструкция кафедры лаборатории центр симуляции биомедицины тестирования электронной микроскопии
узбекистан ташкент вуз государственный университет мировых языков ташкентская медицинская академия новые корпуса реконструкция кафедры лаборатории центр симуляции биомедицины тестирования электронной микроскопии
В двух вузах Ташкента к новому учебному году открыли новые корпуса
17:01 04.09.2023 (обновлено: 17:18 04.09.2023)
Обновленный главный корпус Медицинской академии оснащен современным учебным и лабораторным оборудованием.
ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В первый день нового учебного года в двух ташкентских вузах прошли церемонии открытия новых корпусов.
Корпус на 2 500 мест открылся в Государственном университете мировых языков. Располагается здание в Учтепинском районе столицы, сообщает
пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.
Здесь будут заниматься студенты факультетов английской и восточной филологии. Всего в университете на сегодняшний день обучаются более 22 тыс. студентов по 24 направлениям бакалавриата и 18 направлениям магистратуры. Всего здесь изучают 17 иностранных языков, уточнили в пресс-службе.
Открылся корпус и в Ташкентской медицинской академии. Здесь сдали в эксплуатацию обновленный главный учебный корпус.
В обновленному здании будут располагаться 8 кафедр, 10 отделений, административные и бытовые помещения, а также аудитории на 3 000 мест, сообщили
в пресс-службе министерства здравоохранения республики.
"В частности, на первом этаже здания создан симуляционный центр и 3 лаборатории электронной микроскопии. В симуляционном центре, оснащенном самым современным лабораторным оборудованием, студенты и аспиранты смогут приобретать практические навыки лечения различных патологий. Центр оснащен манекенами и тренажерами, имитирующими различные клинические ситуации, и включает в себя 10 учебных аудиторий, таких как неотложная медицина, интенсивная терапия, хирургия, педиатрия, терапевтические специальности и традиционная медицина", — сообщает пресс-служба.
В обновленном корпусе также есть центр цифровой медицины и центр тестирования, где расположена виртуальная библиотека 200 мест и компьютерные классы. Действует здесь и центр биомедицинских технологий, где студенты и аспиранты могут проводить исследования в области медицинской генетики, клеточных технологий, иммунологии, электронной микроскопии и других сферах.