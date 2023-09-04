https://uz.sputniknews.ru/20230904/tashkent-vuzy-novyye-korpusa-38554682.html

В двух вузах Ташкента к новому учебному году открыли новые корпуса

В двух вузах Ташкента к новому учебному году открыли новые корпуса

Обновленный главный корпус Медицинской академии оснащен современным учебным и лабораторным оборудованием.

2023-09-04T17:01+0500

2023-09-04T17:01+0500

2023-09-04T17:18+0500

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ТАШКЕНТ, 4 авг — Sputnik. В первый день нового учебного года в двух ташкентских вузах прошли церемонии открытия новых корпусов.Корпус на 2 500 мест открылся в Государственном университете мировых языков. Располагается здание в Учтепинском районе столицы, сообщает пресс-служба министерства высшего образования, науки и инноваций Узбекистана.Здесь будут заниматься студенты факультетов английской и восточной филологии. Всего в университете на сегодняшний день обучаются более 22 тыс. студентов по 24 направлениям бакалавриата и 18 направлениям магистратуры. Всего здесь изучают 17 иностранных языков, уточнили в пресс-службе.Открылся корпус и в Ташкентской медицинской академии. Здесь сдали в эксплуатацию обновленный главный учебный корпус.В обновленному здании будут располагаться 8 кафедр, 10 отделений, административные и бытовые помещения, а также аудитории на 3 000 мест, сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.В обновленном корпусе также есть центр цифровой медицины и центр тестирования, где расположена виртуальная библиотека 200 мест и компьютерные классы. Действует здесь и центр биомедицинских технологий, где студенты и аспиранты могут проводить исследования в области медицинской генетики, клеточных технологий, иммунологии, электронной микроскопии и других сферах.Как узбекистанцам поступить в вузы России на бюджет — началась регистрация

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