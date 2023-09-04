https://uz.sputniknews.ru/20230904/vuz-samarkand-obrusheniye-betonnaya-plita-yest-postradavshiye-38551508.html

В одном из вузов Самарканда обрушилась бетонная плита — есть пострадавшие

В одном из вузов Самарканда обрушилась бетонная плита — есть пострадавшие

Пострадали две студентки. Их доставили в Каттакурганское городское медицинское объединение

2023-09-04T16:03+0500

2023-09-04T16:03+0500

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узбекистан

самарканд

студент

студенты

бетонная плита

пострадавшие

помощь

медицинская помощь

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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась потолочная плита. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Плита упала во время мероприятия на место, где никого не было, но все же две студентки пострадали от отлетевших обломков. Студенток доставили в Каттакурганское городское медицинское объединение и оказали первую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

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