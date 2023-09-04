https://uz.sputniknews.ru/20230904/vuz-samarkand-obrusheniye-betonnaya-plita-yest-postradavshiye-38551508.html
В одном из вузов Самарканда обрушилась бетонная плита — есть пострадавшие
В одном из вузов Самарканда обрушилась бетонная плита — есть пострадавшие
Пострадали две студентки. Их доставили в Каттакурганское городское медицинское объединение
2023-09-04T16:03+0500
2023-09-04T16:03+0500
2023-09-04T16:17+0500
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самарканд
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ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik. В филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась потолочная плита. Об этом сообщает пресс-служба вуза.Плита упала во время мероприятия на место, где никого не было, но все же две студентки пострадали от отлетевших обломков. Студенток доставили в Каттакурганское городское медицинское объединение и оказали первую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.
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узбекистан самарканд самгу вуз университет бетонная плита студенты студентки пострадавшие первая помощь медицинская помощь торжественное мероприятие каттакурганское городское медицинское объединение обломки
узбекистан самарканд самгу вуз университет бетонная плита студенты студентки пострадавшие первая помощь медицинская помощь торжественное мероприятие каттакурганское городское медицинское объединение обломки
В одном из вузов Самарканда обрушилась бетонная плита — есть пострадавшие
16:03 04.09.2023 (обновлено: 16:17 04.09.2023)
Пострадали две студентки. Их доставили в Каттакурганское городское медицинское объединение.
ТАШКЕНТ, 4 сен — Sputnik.
В филиале Самаркандского государственного университета (СамГУ) в городе Каттакурган во время торжественного мероприятия обрушилась потолочная плита. Об этом сообщает пресс-служба вуза
.
Плита упала во время мероприятия на место, где никого не было, но все же две студентки пострадали от отлетевших обломков.
"В результате две студентки получили легкие ранения...", — говорится в сообщении.
Студенток доставили в Каттакурганское городское медицинское объединение и оказали первую помощь. Их состояние оценивается как удовлетворительное.