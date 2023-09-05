https://uz.sputniknews.ru/20230905/eaes-zarplata-statistika-38590080.html
Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата
Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата
За первое полугодие 2023 года среднемесячная реальная зарплата выросла в некоторых странах более чем на 14%.
2023-09-05T15:13+0500
2023-09-05T15:13+0500
2023-09-05T16:22+0500
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Среднемесячная заработная плата во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В комиссии опубликовали статистику роста номинальной и реальной (скорректированной на прожиточный минимум) заработной платы в пяти странах союза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Лидером роста реальной зарплаты стали Армения (14,7 %) и Кыргызстан (14,6 %). В Беларуси рост составил 7,4 %, в России – 6,8 %, в Казахстане – 0,2 %.Как следует из статистики, самая высокая средняя заработная плата в настоящее время в России — $915, на втором месте с большим отрывом Казахстан — $718, на третьем Армения — $671, чуть меньше в Беларуси — $633 и замыкает пятерку Кыргызстан — $367.
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еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия заработная плата реальная номинальная прожиточный минимум статистика россия беларусь кыргызстан казахстан армения
еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия заработная плата реальная номинальная прожиточный минимум статистика россия беларусь кыргызстан казахстан армения
Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата
15:13 05.09.2023 (обновлено: 16:22 05.09.2023)
За первое полугодие 2023 года среднемесячная реальная зарплата выросла в некоторых странах более чем на 14 %.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Среднемесячная заработная плата во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, сообщает
пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В комиссии опубликовали статистику роста номинальной и реальной (скорректированной на прожиточный минимум) заработной платы в пяти странах союза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером роста реальной зарплаты стали Армения (14,7 %) и Кыргызстан (14,6 %). В Беларуси рост составил 7,4 %, в России – 6,8 %, в Казахстане – 0,2 %.
Как следует из статистики, самая высокая средняя заработная плата в настоящее время в России — $915, на втором месте с большим отрывом Казахстан — $718, на третьем Армения — $671, чуть меньше в Беларуси — $633 и замыкает пятерку Кыргызстан — $367.