https://uz.sputniknews.ru/20230905/eaes-zarplata-statistika-38590080.html

Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата

Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата

За первое полугодие 2023 года среднемесячная реальная зарплата выросла в некоторых странах более чем на 14%.

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еаэс

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кыргызстан

казахстан

армения

зарплата

статистика

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Среднемесячная заработная плата во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В комиссии опубликовали статистику роста номинальной и реальной (скорректированной на прожиточный минимум) заработной платы в пяти странах союза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Лидером роста реальной зарплаты стали Армения (14,7 %) и Кыргызстан (14,6 %). В Беларуси рост составил 7,4 %, в России – 6,8 %, в Казахстане – 0,2 %.Как следует из статистики, самая высокая средняя заработная плата в настоящее время в России — $915, на втором месте с большим отрывом Казахстан — $718, на третьем Армения — $671, чуть меньше в Беларуси — $633 и замыкает пятерку Кыргызстан — $367.

россия

беларусь

казахстан

армения

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