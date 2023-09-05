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ЕАЭС и Узбекистан
В конце 2020 года Узбекистан стал страной-наблюдателем в Евразийском экономическом союзе.
https://uz.sputniknews.ru/20230905/eaes-zarplata-statistika-38590080.html
Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата
Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата
За первое полугодие 2023 года среднемесячная реальная зарплата выросла в некоторых странах более чем на 14%.
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Среднемесячная заработная плата во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).В комиссии опубликовали статистику роста номинальной и реальной (скорректированной на прожиточный минимум) заработной платы в пяти странах союза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.Лидером роста реальной зарплаты стали Армения (14,7&nbsp;%) и Кыргызстан (14,6&nbsp;%). В Беларуси рост составил 7,4&nbsp;%, в России – 6,8&nbsp;%, в Казахстане – 0,2&nbsp;%.Как следует из статистики, самая высокая средняя заработная плата в настоящее время в России — $915, на втором месте с большим отрывом Казахстан — $718, на третьем Армения — $671, чуть меньше в Беларуси — $633 и замыкает пятерку Кыргызстан — $367.
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еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия заработная плата реальная номинальная прожиточный минимум статистика россия беларусь кыргызстан казахстан армения
еаэс евразийский экономический союз еэк евразийская экономическая комиссия заработная плата реальная номинальная прожиточный минимум статистика россия беларусь кыргызстан казахстан армения

Во всех странах ЕАЭС выросла зарплата

15:13 05.09.2023 (обновлено: 16:22 05.09.2023)
© Sputnik / Александр ДемьянчукРубли и доллары
Рубли и доллары - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Александр Демьянчук
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За первое полугодие 2023 года среднемесячная реальная зарплата выросла в некоторых странах более чем на 14 %.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Среднемесячная заработная плата во всех странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выросла, сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).
В комиссии опубликовали статистику роста номинальной и реальной (скорректированной на прожиточный минимум) заработной платы в пяти странах союза в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.
Лидером роста реальной зарплаты стали Армения (14,7 %) и Кыргызстан (14,6 %). В Беларуси рост составил 7,4 %, в России – 6,8 %, в Казахстане – 0,2 %.
Как следует из статистики, самая высокая средняя заработная плата в настоящее время в России — $915, на втором месте с большим отрывом Казахстан — $718, на третьем Армения — $671, чуть меньше в Беларуси — $633 и замыкает пятерку Кыргызстан — $367.
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