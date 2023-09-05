https://uz.sputniknews.ru/20230905/mirziyoyev-soboleznovaniya-smert-sherali-djurayev-38572026.html

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Шерали Джураева

Мирзиёев выразил соболезнования в связи со смертью Шерали Джураева

В соболезновании, которое также выразили, Нарбоева, Исмаилов, Арипов, Султанов, Назарбеков, отмечены основные вехи жизни народного артиста Узбекистана и вклад в развитие страны.

2023-09-05T09:29+0500

2023-09-05T09:29+0500

2023-09-05T09:55+0500

общество

шерали джураев

смерть

шавкат мирзиёев

соболезнования

узбекистан

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Шавкат Мирзиёев выразил соболезнование в связи со смертью народного артиста Узбекистана Шерали Джураева.Культура и искусство Узбекистана понесли тяжелую утрату. 4 сентября этого года в возрасте 77 лет ушел из жизни выдающийся представитель национального песенного искусства, наставник многих мастеров культуры, народный артист Узбекистана Шерали Джураев, говорится в сообщении, опубликованном на сайте президента.Также в сообщении отмечены основные вехи жизни артиста и его вклад в развитие Узбекистана.Шерали Джураев родился 12 апреля 1947 года в городе Асаке Андижанской области. В 1971 году окончил Ташкентский государственный театрально-художественный институт (ныне Государственный институт искусств и культуры Узбекистана). Трудовую деятельность начал солистом ансамбля песни и танца "Шодлик". На протяжении многих лет он верно служил своему народу, работая в таких творческих организациях, как Андижанская областная филармония, государственная филармония Узбекистана, государственное учреждение "Узбекконцерт".Шерали Джураев снискал огромное уважение народа своим уникальным талантом, неповторимым голосом и высоким исполнительским мастерством, создав сотни ярких песен. Внес неоценимый вклад в обогащение "золотого фонда" узбекского песенного искусства, написав мелодии ко многим поэтическим произведениям классической и современной литературы.В последние годы он эффективно трудился на посту председателя Попечительского совета общественного фонда "Ватандошлар", внося большой вклад в укрепление связей с соотечественниками, проживающими за рубежом.Искусный исполнитель воспитал немало молодых дарований, создав свою творческую школу в узбекском национальном песенном искусстве.Заслуги Шерали Джураева в развитии национального искусства и культуры по достоинству оценены государством. Он удостоен высоких званий заслуженного артиста Узбекистана, народного артиста РУз, почетных званий, награжден Государственной премией имени Алишера Навои, орденами "Фидокорона хизматлари учун" и "Эл-юрт хурмати".

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