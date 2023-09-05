https://uz.sputniknews.ru/20230905/pvo-bespilotnik-tverskaya-oblast-moskva-sobyanin-38572868.html
Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник в Тверской области — Собянин
Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник в Тверской области — Собянин
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов
2023-09-05T10:11+0500
2023-09-05T10:11+0500
2023-09-05T10:15+0500
спецоперация россии по защите донбасса
россия
украина
спецоперация
пво
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мэр
москва
сергей собянин
тверская область
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы РФ Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.Ранее мэр сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву. Предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был поврежден бытовой объект.
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россия украина сво пво спецоперация беспилотники москва мэр сергей собянин приграничные территории тверская область район завидово атака силы противовоздушной обороны
россия украина сво пво спецоперация беспилотники москва мэр сергей собянин приграничные территории тверская область район завидово атака силы противовоздушной обороны
Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник в Тверской области — Собянин
10:11 05.09.2023 (обновлено: 10:15 05.09.2023)
Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов. Основной удар приходится на приграничные территории, а именно Курскую, Брянскую и Белгородскую области, а также Крым.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал в Telegram-канале
мэр столицы РФ Сергей Собянин, сообщает РИА Новости
.
"Силами ПВО был уничтожен еще один беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. На место выехали экстренные службы", — написал Собянин.
Ранее мэр сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области
и в Истринском районе
Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву. Предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был поврежден бытовой объект.