https://uz.sputniknews.ru/20230905/pvo-bespilotnik-tverskaya-oblast-moskva-sobyanin-38572868.html

Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник в Тверской области — Собянин

Силами ПВО уничтожен еще один беспилотник в Тверской области — Собянин

Украинские военные регулярно атакуют российские регионы с помощью дронов

2023-09-05T10:11+0500

2023-09-05T10:11+0500

2023-09-05T10:15+0500

спецоперация россии по защите донбасса

россия

украина

спецоперация

пво

беспилотник

мэр

москва

сергей собянин

тверская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/05/19/35321330_0:88:3072:1816_1920x0_80_0_0_0ac9820683e70907c8c1f7057822c2e1.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Силами противовоздушной обороны (ПВО) был уничтожен беспилотник в Тверской области в районе Завидово, летевший в направлении Москвы, пострадавших и разрушений нет. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр столицы РФ Сергей Собянин, сообщает РИА Новости.Ранее мэр сообщил, что ночью силами ПВО уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе Подмосковья, пытавшиеся атаковать Москву. Предварительно, никто не пострадал, в результате падения обломков был поврежден бытовой объект.

россия

украина

тверская область

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

россия украина сво пво спецоперация беспилотники москва мэр сергей собянин приграничные территории тверская область район завидово атака силы противовоздушной обороны