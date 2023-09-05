Медиа меняют мир: шеф-редактор Sputnik поделился опытом со студентами
21:34 05.09.2023 (обновлено: 23:02 05.09.2023)
© SputnikОдин из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
© Sputnik
Один из пяти треков Азиатского студенческого форума посвящена деятельности студенческим и персональным СМИ.
ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Один из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", проходящего в эти дни в Самарканде, посвящен работе СМИ и медиа.
© SputnikОдин из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
Один из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
© Sputnik
Модератором трека "Медиа меняют мир: студенческие СМИ, персональные и социальные медиапроекты" стали шеф-редактор Sputnik Узбекистан Эрнис Алымбаев и преподаватель СамГУ Лочин Турсунов.
На установочной лекции в начале работы трека Эрнис Алымбаев поделился с участниками форума своим богатым опытом в области журналистики и производства мультимедиа-контента.
"СМИ во все времена были важным инструментом формирования общественного мнения. Сегодня, когда каждый, по сути, может стать репортером, просто размещая информацию и свое мнение в социальных сетях, особенно важно уделять внимание качественному контенту, помнить об этике и ответственности", - поделился он.
Социальные сети, СМИ и медиаплатформы меняют и объединяют мир, и студенты являются важными участниками этого процесса. И студенческий форум дал участникам возможность обмениваться опытом друг с другом и с одними из лучших представителей узбекской медиаотрасли.
© SputnikОдин из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
Один из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
© Sputnik
Во время занятия шеф-редактор Sputnik Узбекистан объяснил, насколько важно для молодых людей получить профессиональные навыки грамотного и этичного присутствия в медиапространстве на трех уровнях: на личных ресурсах, в вузовских медиаплатформах и в СМИ.
© SputnikОдин из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
Один из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
© Sputnik
Он также на практических примерах рассказал студентам о работе с соцсетями, об особенностях создания фото- и видеоконтента, написании заголовков. Слушатели активно участвовали в занятии, задавали множество вопросов.
В рамках форума у участников также есть возможность обменяться опытом друг с другом, работая над совместными проектами. Презентовать итоги своей работы они будут на второй день форума, 6 сентября.
© SputnikОдин из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
Один из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", посвященный работе СМИ и медиа
© Sputnik
А на третий день всех участников мероприятия ждет Фестиваль национальных культур "Сердце Азии" и торжественная церемония закрытия форума.
Напомним, VI Азиатский студенческий форум "Узбекистан-Азия 2023" проходит с 5 по 8 сентября в Самарканде. Организаторами выступают Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова и Алтайский государственный университет.
Форум проводится под эгидой Ассоциации азиатских университетов при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Федерального агентства "Россотрудничество".