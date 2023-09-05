https://uz.sputniknews.ru/20230905/shef-redaktor-sputnik-lektsiya-studencheskiy-forum-38606602.html

Медиа меняют мир: шеф-редактор Sputnik поделился опытом со студентами

Медиа меняют мир: шеф-редактор Sputnik поделился опытом со студентами

Один из пяти треков Азиатского студенческого форума посвящена деятельности студенческим и персональным СМИ.

2023-09-05T21:34+0500

2023-09-05T21:34+0500

2023-09-05T23:02+0500

узбекистан

самарканд

форум

сми

sputnik

журналисты

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e7/09/05/38605281_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_3946718bceea938fb258f3e90820c772.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен – Sputnik. Один из треков VI Азиатского студенческого форума "Узбекистан-Азия 2023", проходящего в эти дни в Самарканде, посвящен работе СМИ и медиа.Модератором трека "Медиа меняют мир: студенческие СМИ, персональные и социальные медиапроекты" стали шеф-редактор Sputnik Узбекистан Эрнис Алымбаев и преподаватель СамГУ Лочин Турсунов.На установочной лекции в начале работы трека Эрнис Алымбаев поделился с участниками форума своим богатым опытом в области журналистики и производства мультимедиа-контента.Социальные сети, СМИ и медиаплатформы меняют и объединяют мир, и студенты являются важными участниками этого процесса. И студенческий форум дал участникам возможность обмениваться опытом друг с другом и с одними из лучших представителей узбекской медиаотрасли.Во время занятия шеф-редактор Sputnik Узбекистан объяснил, насколько важно для молодых людей получить профессиональные навыки грамотного и этичного присутствия в медиапространстве на трех уровнях: на личных ресурсах, в вузовских медиаплатформах и в СМИ.Он также на практических примерах рассказал студентам о работе с соцсетями, об особенностях создания фото- и видеоконтента, написании заголовков. Слушатели активно участвовали в занятии, задавали множество вопросов.В рамках форума у участников также есть возможность обменяться опытом друг с другом, работая над совместными проектами. Презентовать итоги своей работы они будут на второй день форума, 6 сентября.А на третий день всех участников мероприятия ждет Фестиваль национальных культур "Сердце Азии" и торжественная церемония закрытия форума.Напомним, VI Азиатский студенческий форум "Узбекистан-Азия 2023" проходит с 5 по 8 сентября в Самарканде. Организаторами выступают Самаркандский государственный университет имени Шарофа Рашидова и Алтайский государственный университет.Форум проводится под эгидой Ассоциации азиатских университетов при поддержке Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства высшего образования, науки и инноваций Республики Узбекистан, Федерального агентства "Россотрудничество".

узбекистан

самарканд

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан самарканд международный студенческий форум самгу sputnik узбекистан эрнис алымбаев лекция сми медиа