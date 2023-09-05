В Самарканде начался студенческий форум — что обсуждают
© Самаркандский государственный университетVI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023".
Молодые люди презентуют совместные образовательные программы, а также делятся лучшими практиками в области образования, науки, межкультурного диалога, творчества, социальных инициатив и медиа.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Самарканде стартовал VI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023" с участием студентов и молодых преподавателей из 7 стран, сообщил президент Ассоциации Азиатских университетов, ректор Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова Рустам Холмурадов.
© Самаркандский государственный университетРустам Холмурадов — ректор Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова.
Рустам Холмурадов — ректор Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова.
Цель форума — содействовать развитию молодежных контактов в трансграничном пространстве России и Азии, а также привлекать молодежь стран Азии к международным культурно- гуманитарным, образовательным, спортивным и просветительским проектам, проведению международных молодежных мероприятий.
© Самаркандский государственный университетVI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023".
VI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023".
"История Азиатского студенческого форума зародилась в ходе состоявшегося на базе нашего университета Всероссийского студенческого форума в 2011 году", — рассказал вице-президент Ассоциации Азиатских университетов, президент Алтайского государственного университета Сергей Землюков.
© Самаркандский государственный университетVI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023".
VI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023".
За эти годы в Азиатских студенческих форумах, которые были организованы в Кыргызстане, России и Таджикистане, приняли участие более тысячи студентов из 50 ведущих вузов стран Азии.
Участники форума работают над своими проектами в таких направлениях как "Образование без границ", "Наука молодых", "Историко-культурное наследие", "Студенческое самоуправление и социальное проектирование" и "Студенческие СМИ и медиа". Кроме того, для студентов проводят лекции ведущие эксперты сферы.
© Самаркандский государственный университетVI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023".
VI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023".
Форум продолжится до 8 сентября.