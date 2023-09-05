https://uz.sputniknews.ru/20230905/uzbekistan-aziya-2023-forum-samarkand-38583228.html

В Самарканде начался студенческий форум — что обсуждают

В Самарканде начался студенческий форум — что обсуждают

Молодые люди презентуют совместные образовательные программы, а также делятся своими лучшими практиками в области образования, науки, межкультурного диалога, творчества, социальных инициатив и медиа.

2023-09-05T14:18+0500

2023-09-05T14:18+0500

2023-09-05T14:18+0500

узбекистан

самарканд

студенты

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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. В Самарканде стартовал VI Азиатский студенческий форум "Узбекистан – Азия 2023" с участием студентов и молодых преподавателей из 7 стран, сообщил президент Ассоциации Азиатских университетов, ректор Самаркандского государственного университета им. Ш. Рашидова Рустам Холмурадов. Цель форума — содействовать развитию молодежных контактов в трансграничном пространстве России и Азии, а также привлекать молодежь стран Азии к международным культурно- гуманитарным, образовательным, спортивным и просветительским проектам, проведению международных молодежных мероприятий.За эти годы в Азиатских студенческих форумах, которые были организованы в Кыргызстане, России и Таджикистане, приняли участие более тысячи студентов из 50 ведущих вузов стран Азии.Участники форума работают над своими проектами в таких направлениях как "Образование без границ", "Наука молодых", "Историко-культурное наследие", "Студенческое самоуправление и социальное проектирование" и "Студенческие СМИ и медиа". Кроме того, для студентов проводят лекции ведущие эксперты сферы.Форум продолжится до 8 сентября.

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