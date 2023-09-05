https://uz.sputniknews.ru/20230905/tashkent-gaz-otklyucheniye-5-sentyabr-2023-38572954.html

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

5 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.

2023-09-05T10:06+0500

2023-09-05T10:06+0500

2023-09-05T10:12+0500

узбекистан

ташкент

газ

ремонт

общество

график отключений газа

мирабадский район

сергелийский район

алмазарский район

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21128532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27a0898b6e8366e83b2d4488b83c458b.jpg

ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского, Алмазарского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят:Мирабадский район — с 10.00 до 17.00:Сергелийский район — с 11.00 до 16.00:Алмазарский район — с 11.00 до 17.00, в махаллях:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.

узбекистан

ташкент

мирабадский район

сергелийский район

алмазарский район

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_UZ

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Узбекистан info@sputniknews-uz.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Узбекистан

узбекистан ташкент газ общество график отключений газа ремонт алмазарский район мирабадский район сергелийский район