https://uz.sputniknews.ru/20230905/tashkent-gaz-otklyucheniye-5-sentyabr-2023-38572954.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
5 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-05T10:06+0500
2023-09-05T10:06+0500
2023-09-05T10:12+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
общество
график отключений газа
мирабадский район
сергелийский район
алмазарский район
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21128532_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_27a0898b6e8366e83b2d4488b83c458b.jpg
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского, Алмазарского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят:Мирабадский район — с 10.00 до 17.00:Сергелийский район — с 11.00 до 16.00:Алмазарский район — с 11.00 до 17.00, в махаллях:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
узбекистан
ташкент
мирабадский район
сергелийский район
алмазарский район
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_UZ
https://cdn1.img.sputniknews.uz/img/07e5/0a/1c/21128532_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_04db2be77ddc7e11ade39228c10b7b0a.jpg
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Узбекистан
info@sputniknews-uz.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
узбекистан ташкент газ общество график отключений газа ремонт алмазарский район мирабадский район сергелийский район
узбекистан ташкент газ общество график отключений газа ремонт алмазарский район мирабадский район сергелийский район
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
10:06 05.09.2023 (обновлено: 10:12 05.09.2023)
5 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik.
Сегодня в некоторых локациях Сергелийского, Алмазарского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба
столичного хокимията.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят:
Мирабадский район — с 10.00 до 17.00:
Сергелийский район — с 11.00 до 16.00:
улица Саъдий махалли "Нугайкурган";
улица Файзли, 2-ой проезд Зиёкор махалли "Номданак".
Алмазарский район — с 11.00 до 17.00, в махаллях:
Ранее Sputnik
сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.