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https://uz.sputniknews.ru/20230905/tashkent-gaz-otklyucheniye-5-sentyabr-2023-38572954.html
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации
5 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
2023-09-05T10:06+0500
2023-09-05T10:12+0500
узбекистан
ташкент
газ
ремонт
общество
график отключений газа
мирабадский район
сергелийский район
алмазарский район
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ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского, Алмазарского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.Подачу газа приостановят:Мирабадский район — с 10.00 до 17.00:Сергелийский район — с 11.00 до 16.00:Алмазарский район — с 11.00 до 17.00, в махаллях:Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
узбекистан
ташкент
мирабадский район
сергелийский район
алмазарский район
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узбекистан ташкент газ общество график отключений газа ремонт алмазарский район мирабадский район сергелийский район
узбекистан ташкент газ общество график отключений газа ремонт алмазарский район мирабадский район сергелийский район

Где в Ташкенте сегодня отключат газ — локации

10:06 05.09.2023 (обновлено: 10:12 05.09.2023)
© Sputnik / СтрингерЗажжение газовой конфорки.
Зажжение газовой конфорки. - Sputnik Узбекистан, 1920, 05.09.2023
© Sputnik / Стрингер
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5 сентября подачу газа временно ограничат для потребителей трех районов столицы Узбекистана из-за ремонтных работ.
ТАШКЕНТ, 5 сен — Sputnik. Сегодня в некоторых локациях Сергелийского, Алмазарского и Мирабадского районов Ташкента временно отключат газ, сообщает пресс-служба столичного хокимията.
Причина — проведение ремонтно-наладочных работ в рамках подготовки к осенне-зимнему сезону.
Подачу газа приостановят:
Мирабадский район — с 10.00 до 17.00:
махалля "Банокатий";
супермаркет Korzinka.
Сергелийский район — с 11.00 до 16.00:
улица Саъдий махалли "Нугайкурган";
улица Файзли, 2-ой проезд Зиёкор махалли "Номданак".
Алмазарский район — с 11.00 до 17.00, в махаллях:
"Ахил";
"Янги Тошкент";
"Пахта";
"Мойарик";
"Гани Агзамов";
"Гуручарик".
Ранее Sputnik сообщал о том, что в Узбекистане вдвое увеличат самое крупное подземное газохранилище. Это позволит в осенне-зимний период покрыть сезонную неравномерность потребления природного газа в газотранспортной системе республики.
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